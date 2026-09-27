Rasprodaja poslovnih prostora na Kvarneru: Kvadrati već od 900 eura, za 23.400 eura lokal u centru grada

Grad Rijeka na prodaju je stavio 15 poslovnih prostora na različitim gradskim lokacijama, kvadrati su bagatela, ali postoji 'kvaka'.

Tko u Rijeci traži poslovni prostor za vlastiti posao, investiciju ili projekt uređenja, mogao bi dobro proučiti novi gradski natječaj. Grad Rijeka otvorio je prodaju čak 15 slobodnih poslovnih prostora, od malene garaže od 14 četvornih metara pa sve do poslovnog prostora od 120 kvadrata.

Raspon početnih cijena još je zanimljiviji. Najmanja ukupna cijena iznosi 17.600 eura, dok najskuplja nekretnina kreće od 133.000 eura. Kada se gleda cijena četvornog metra, razlike su ogromne – od samo 900 pa sve do 2.700,94 eura po kvadratu.

Zajedničko gotovo svim nekretninama jest da se nalaze u prizemlju zgrada. I još nešto što budući kupci svakako trebaju imati na umu, Grad za svaki od ponuđenih prostora navodi da trenutačno nije u funkciji korištenja, odnosno pripada u kategoriju 'neuvjetnih stanova'.

Poslovni prostor za 23.400 eura

Jedan od cjenovno najzanimljivijih prostora nalazi se na adresi Žrtava fašizma 2. Ima 26 četvornih metara i smješten je u prizemlju zgrade. Grad je početnu cijenu postavio na 23.400 eura, odnosno točno 900 eura po četvornom metru. To je ujedno najniža početna cijena kvadrata među poslovnim prostorima u ovom natječaju.

Za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu od 2.340 eura. Prostor ima energetski razred C, a procjembeni elaborat izrađen je u rujnu 2025. godine. Zainteresirani ga mogu razgledati 23. i 30. rujna od 9:45 do 10 sati.

120 kvadrata za 133.000 eura

Potpuno drugačija nekretnina prodaje se u Ulici Franje Račkoga 44/A. Riječ je o najvećem poslovnom prostoru u ponudi koji ima čak 120 četvornih metara. Za razliku od većine ostalih, nalazi se u suterenu zgrade. Početna cijena iznosi 133.000 eura, odnosno 1.108,33 eura po četvornom metru, a jamčevina je 13.300 eura.

Zanimljiva je i energetska situacija. Naime, ovaj prostor ima energetski razred A, što je najbolji razred među nekretninama navedenima u natječaju.

U istoj ulici, ali na adresi Franje Račkoga 12/A, Grad prodaje još jedan prostor. Ima 64 kvadrata, nalazi se u prizemlju i početna cijena mu je 76.700 eura. To ispada 1.198,44 eura po kvadratu, uz jamčevinu od 7.670 eura. poslovni prostori na prodaju, Rijeka | foto: screen shot natječaj Grad Rijeka

Tri prostora na istoj adresi

Posebno bi zanimljiva mogla biti ponuda u Ulici Prvog maja 46. Na jednoj adresi prodaju se čak tri poslovna prostora, sva u prizemlju iste zgrade. Najveći, na adresi Prvog maja 46/A, ima 35 četvornih metara. Početna cijena iznosi 60.700 eura, odnosno 1.734,29 eura po kvadratu.

Drugi prostor, oznake 46/D, ima 26 kvadrata i kreće od 42.700 eura, odnosno 1.642,31 euro po kvadratu. Najmanji od tri ima samo 19 četvornih metara. Za prostor na adresi Prvog maja 46/E početna cijena iznosi 30.500 eura, odnosno 1.605,26 eura po kvadratu.

Sva tri imaju energetski razred C i trenutačno nisu u funkciji korištenja. Mogu se razgledati 24. rujna i 1. listopada, jedan za drugim – od 12:30 do 13:15 sati. poslovni prostori na prodaju, Rijeka | foto: screen shot natječaj Grad Rijeka

Garaža za 17.600 eura

Apsolutno najnižu ukupnu početnu cijenu nema klasičan poslovni prostor, nego garaža. Nalazi se na adresi Janka Polića Kamova 82/A, ima 14 četvornih metara i smještena je u prizemlju zgrade.

Početna cijena iznosi 17.600 eura, odnosno 1.257,14 eura po četvornom metru. Za ulazak u natjecanje potrebno je položiti jamčevinu od 1.760 eura. Za garažu nije potreban energetski certifikat, a razgledavanje je predviđeno 24. rujna i 1. listopada od 9:30 do 9:45 sati.

Dva prostora u Ciottinoj

Na vrlo zanimljivoj lokaciji, u Ciottinoj 5, prodaju se dva poslovna prostora. No, kod njih treba posebno pažljivo pročitati zemljišnoknjižnu situaciju. Grad, naime, ne prodaje cijele nekretnine, nego svoj suvlasnički udio od 118/240. Preostalih 122/240 idealnog dijela u vlasništvu je Republike Hrvatske.

Veći prostor, Ciottina 5/A, ima ukupno 100,55 četvornih metara. Za gradski suvlasnički dio početna ukupna cijena iznosi 113.575 eura, uz jamčevinu od 11.357,50 eura. U natječaju je navedena početna cijena od 2.297,36 eura po četvornom metru.

Susjedni prostor na adresi Ciottina 5/B ima 45,91 kvadrat. Za gradski udio početna cijena iznosi 60.966,67 eura, dok je navedena cijena kvadrata 2.700,94 eura – najviša među prostorima u ovom natječaju.

Jamčevina iznosi 6.096,67 eura. Oba prostora nalaze se u prizemlju i trenutačno nisu u funkciji korištenja. poslovni prostori na prodaju, Rijeka | foto: screen shot natječaj Grad Rijeka

Od Baštijanove do Pomerija

Ponuda tu ne završava. Na Baštijanovoj 36 prodaje se prizemni prostor od 47 kvadrata za početnih 57.200 eura, odnosno 1.217,02 eura po kvadratu. U Ulici Blaža Polića 5/B nalazi se prostor od 61 kvadrata. Početna cijena je 92.200 eura, odnosno 1.511,48 eura po četvornom metru.

Na adresi Ivana Grohovca 5/A prodaju se 44 kvadrata za najmanje 70.900 eura, a na Pomeriju 10/C prostor od 51,39 kvadrata kreće od 84.700 eura. U Trpimirovoj 5 nalazi se 68 četvornih metara za početnih 75.000 eura. To odgovara cijeni od 1.102,94 eura po kvadratu i jedna je od nižih cijena kvadrata u cijelom natječaju. Tu je i mali poslovni prostor u Zvonimirovoj 72. Ima 17 kvadrata, a početna cijena mu je 36.000 eura, odnosno 2.117,65 eura po četvornom metru.

Najskuplji kvadrat nije i najskuplji prostor

Natječaj tako pokazuje koliko lokacija i pravni status mogu utjecati na cijenu. Najnižu navedenu cijenu kvadrata ima prostor u Žrtava fašizma 2 – 900 eura, dok je na drugom kraju ljestvice Ciottina 5/B s 2.700,94 eura po kvadratu.

Kada se gleda ukupna početna cijena, situacija je drugačija. Najskuplji je prostor od 120 kvadrata u Franje Račkoga 44/A, za koji Grad traži najmanje 133.000 eura. Najmanji iznos potreban za kupnju nekretnine iz natječaja je 17.600 eura za garažu na adresi Janka Polića Kamova 82/A. No, treba biti svjestan, riječ je samo o početnim cijenama.

Pobjeđuje najviša ponuda

Grad nekretnine neće nužno prodati za navedene iznose. Najpovoljnijom se smatra valjana ponuda koja sadrži najveći iznos ukupne kupoprodajne cijene, a natječaj se može provesti čak i ako za određeni prostor stigne samo jedna ponuda. Ako dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos, nakon otvaranja ponuda slijedi usmena licitacija.

Postoji još jedan detalj koji zainteresirani ne bi trebali previdjeti – nedolazak na javno otvaranje ponuda znači da se smatra kako je ponuditelj odustao. Ako ne može doći osobno, njegov punomoćnik mora imati posebnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Jamčevina se izabranom kupcu uračunava u cijenu, dok se ostalim ponuditeljima vraća. Onaj tko nakon javnog otvaranja odustane kao najpovoljniji ponuditelj može ostati bez uplaćene jamčevine. Euri

Novac treba pripremiti unaprijed

Kupnja nije predviđena na rate. Kupoprodajna cijena plaća se odjednom, najkasnije 30 dana od sklapanja ugovora. Na kupca padaju i troškovi izrade procjene vrijednosti poslovnog prostora te energetskog certifikata.

Ponude se za svaki poslovni prostor predaju zasebno, u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili putem pisarnice Grada Rijeke na Titovom trgu 3. Rok je 5. listopada 2026. do 12 sati. Upravo tada počinje i javno otvaranje ponuda u sali za licitacije na Titovom trgu 3.

Tko želi prije ponude vidjeti što zapravo kupuje, ima još vremena. Razgledavanja prostora organizirana su 23. i 30. rujna te 24. rujna i 1. listopada, ovisno o nekretnini.