U 'plavom' zagrebačkom kvartu nova trokatnica usred starih zgrada: Blizu su stadion, zoo i susjedovi prozori

Uz kompleks stambenih zgrada povezanih platoom, u naselju Ravnice, priprema se gradnja trokatnice s podzemnom garažom. Jedna stvar je malo čudna.

U 'najplavijem' zagrebačkom kvartu, Ravnicama, trebala bi se graditi nova stambena zgrada. Prema građevinskoj dozvoli, imat će osam stanova i jedan poslovni prostor na četiri nadzemne etaže. Iz dozvole se može iščitati i ono što druge stanare naselja vjerojatno najviše zanima - hoće li biti osiguran parking, odnoso hoće li se raditi garaža ili parking. Evo što se može saznati iz Akta za građenje izdanog 22. rujna ove godine.

Uz neboder od 13 katova

Ravnice su s jedne strane vrlo zelen, a s druge prilično izgrađen kvart. Na sjevernoj strani naselja, nedaleko od stanice Hondlova dominira prostrana zelena površina kojom se može prošetati i odmoriti se. Južno od parka kreću stambene zgrade, većinom građene tijekom 1970-ih i 1980-tih godina. Baš zbog toga što je središnji dio naselja 'završen' prije više desetljeća pomalo je neobično što će se na manjoj livadi, u sjeverozapadnom kutku stambenog kompleksa s platoom, podići novi stambenjak.

Bit će to prvi takav projekt u dijelu za koji se čini da je odavno poprimio svoj konačni oblik, ali nema razloga da se ne gradi. Građevinska dozvola ishođena je 22. rujna 2026. godine, a cijela zona, zajedno s manjom neizgrađenom površinom spada u M1 zonu mješovite, pretežito stambene gradnje. Prema službenoj dokumentaciji, novogradnja će biti na čestici 159/48 katastaraske općine Peščenica u Šeferovoj ulici, pored postojeće zgrade s 14 nadzemnih etaža.

Gradilo bi se na uglu Ulice Vilka Šeferova i Hegedušićeve, na trenutno zarasloj livadi na kojoj smo u obilasku zatekli i nešto glomaznog otpada. Izgleda kao da se površina ne koristi i da ju se ne održava, a na njoj bi se prije gradnje moralo srušiti tri stabla.

Osam stanova, tri kata i garaža

Akt za građenje izdao je Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, a prema tom dokumentu, gradnja je dozvoljena trima investitorima. Na predmetnoj čestici u skladu s glavnim projektom dozvoljava im se gradnja stambeno-poslovne građevine s osam stanova i s jednim poslovnim prostorom.

Prema dozvoli, glavni projekt sadrži arhitektonski projekt koji potpisuje ured Pixel Više, projekt konstrukcije ureda Progib, te ostale relevantne projekte sve izrađene početkom ove godine. Kako stoji u opisu planira se gradnja jedne podzemne i pet nadzemnih etaža - podruma, prizemlja i četiri kata. Odavde se može zaključiti da se planira i izvedba garažnih mjesta. Taj podatak značit će stanarima koji se već sada muče s manjkom parkirnih mjesta, a u daljnjem opisu stoji i koliko je točno parkirnih mjesta u planu.

- Tlocrtna površina građevine je 258,31 četvornih metara. Nadzemna građevinska bruto površina građevine je 951,55 kvadrata što daje koeficijent iskoristivosti nadzemno kin koji iznosi 1,50. Podzemna građevinska bruto površina je 125,44 kvadrata. Na građevnoj čestici je osigurano ukupno 13 parkirališno-garažnih mjesta (9 u podrumu građevine i 4 na parceli). Prirodni teren iznosi 20,87 posto površine građevne čestice, stoji u Građevinskoj dozvoli. Lokacija na kojoj bi se gradilo | Foto: Bauštela.hr (N. Šantek) Upravo je izdana dozvola | Foto: ISPU, snimka zaslona

Vlasnici od studenog

U Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) vidi se da je prije građevinske, 8. srpnja 2026. usvojen i zahtjev za lokacijsku dozvolu. Zahtjev za lokacijsku dozvolu zaprimljen je u travnju 2025. godine, a u veljači ove godine poslan je i zahtjev za građevinsku dozvolu. Zahtjev je riješen u srpnju, a dozvola pravomoćna od kraja ovog rujna.

Kako smo već naveli, neuredna livada na Ravnicama uredno ulazi u zonu mješovite-pretežito stambene namjene (M1), što se može provjeriti u Geoportalu. Ovakvo područje prvenstveno je namijenjeno stanovanju, uz dopuštenje obavljanja mirnih poslovnih i uslužnih djelatnosti, kako stoji na stranicama Grada. Jedino što je sporno oko nove trokatnice je da će stanarima najnižih etaža susjednog nebodera pokvariti pogled.

Što se tiče vlasništva, investitori koji očito zajednički ulažu u novu investiciju, odnedavno su vlasnici zemljišta. Prema zemljišno-knjižnim podacima Ugovorom o kupoprodaji nekretnine zemljište ima nove vlasnike od studenog 2025. godine. Zahtjev za lokacijsku dozvolu može se podnijeti i ako osoba još nije vlasnik zemljišta, budući da se za lokacijsku dozvolu mora priložiti idejni projekt, dopise, uvjete i drugu dokumentaciju, ali ne i dokaz o vlasništvu, osim u slučaju kada je potreban pokaz pravnog interesa. Te slučajeve nabraja Članak 127.a Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju.