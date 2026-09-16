Država prodaje stanove u Baranji: Najjeftiniji možete dobiti već za 13.100 eura

Pet stanova, tri adrese i početne cijene koje bi mogle privući brojne kupce – HZMO je otvorio nadmetanje za nekretnine u Belom Manastiru.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je natječaj za prodaju nekretnina, stanova u svome vlasništvu. Riječ je o pet stanova u Belom Manastiru za koje su potencijalni kupci mogu nadmetati u zatečenom stanju, odnosno po principu 'viđeno – kupljeno'.

Iz HZMO-a ističu da pri tomu prodavatelj ne odgovara za pravne i materijalne nedostatke nekretnine koja je predmet javne prodaje. Kao i da su ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini 10 % početne prodajne cijene nekretnine u korist Državnog proračuna. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina biti će uračunata u cijenu, dok će ostalim ponuditeljima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje vratitij amčevinu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Krajnji rok predaje ponuda je 12. listopada 2026., a ponude će se otvarati 20. listopada 2026. u 11.00 sati u prostorijama HZMO-a u Zagrebu (A. Mihanovića 3, VI kat)

Prostraniji stan u Osječkoj ulici

Stan u Osječkoj ulici 138 površine 51,74 kvadrata nalazi se na prvom katu zgrade i najveći je među nekretninama ponuđenima ovim natječajem. Kvadratura pruža dovoljno prostora za organizaciju ugodnog doma, uz mogućnost prilagodbe interijera vlastitim potrebama i stilu.

Smještaj na prvom katu čini ga praktičnim izborom za svakodnevni život, a veličina ga izdvaja od ostalih stanova iz ponude. Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, pa budućem vlasniku ostavlja prostor da uređenju pristupi prema vlastitim željama. Početna prodajna cijena iznosi 31.800 eura.

Kompaktan stan u Ulici bana Jelačića

Na drugom katu zgrade u Ulici bana Jelačića 106 nalazi se stan površine 29,92 kvadrata. Manja kvadratura čini ga zanimljivim za one kojima je važan funkcionalan prostor bez suvišnih četvornih metara. Stan može biti polazište za uređenje praktičnog manjeg doma, ali i nekretnina koju će novi vlasnik oblikovati prema vlastitoj zamisli.

Budući da se prodaje po načelu viđeno – kupljeno, prije donošenja odluke svakako vrijedi iskoristiti termin za razgledavanje. Početna cijena ovog stana je 25.000 eura.

Zgrada 'Ljepotica' u Belom Manastiru | Foto: Google Maps screenshot

Više prostora na drugom katu

Drugi stan na adresi Ulica bana Jelačića 106 donosi 32,37 kvadrata stambenog prostora i također se nalazi na drugom katu. Nekoliko dodatnih kvadrata u odnosu na ostale manje stanove u istoj zgradi može otvoriti više mogućnosti pri osmišljavanju rasporeda i uređenja.

Upravo zato može biti zanimljiv kupcima koji traže manju nekretninu, ali ipak žele nešto komotniju površinu. Konačan karakter prostora ovisit će o načinu na koji ga novi vlasnik odluči urediti i koristiti. Za ovaj je stan određena početna prodajna cijena od 26.300 eura.

Manja kvadratura

Treća nekretnina ponuđena u zgradi na adresi Ulica bana Jelačića 106 stan je od 29,92 kvadrata, smješten na drugom katu. Riječ je o površini koja se može organizirati kao kompaktan životni prostor, osobito za kupca kojem velika kvadratura nije prioritet.

Budući da natječaj ne propisuje buduću namjenu ni način uređenja, novi vlasnik prostor može prilagoditi svojim potrebama nakon kupnje. Kod ovakve nekretnine razgledavanje je posebno korisno jer omogućuje stvarnu procjenu rasporeda, stanja i potrebnih zahvata. Početna cijena iznosi 25.000 eura. Ilustracija: Stambena zgrada u Zagrebu/Pixabay

Stan u prizemlju u Savskoj ulici

Za kupce kojima odgovara stanovanje bez odlaska na više katove, u Savskoj ulici 1 nudi se stan površine 42,30 kvadrata, smješten u prizemlju zgrade. Po veličini zauzima sredinu ove HZMO-ove ponude te pruža osjetno više prostora od triju stanova u Ulici bana Jelačića.

Prizemna pozicija može biti praktična u svakodnevnom korištenju, dok sama kvadratura ostavlja dovoljno mogućnosti za osmišljavanje funkcionalnog životnog prostora. Kao i ostale nekretnine iz natječaja, stan se prodaje u zatečenom stanju, zbog čega je osobni obilazak važan prije odluke o ponudi. Njegova početna prodajna cijena iznosi 13.100 eura, što je ujedno najniža početna cijena među pet ponuđenih stanova.