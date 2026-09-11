Mala ulica uz Dravu doživljava veliki zaokret: Nova cesta aktivirala stambenu novogradnju s top pogledom

Lokacijske, građevinske i uporabne dozvole samo se nižu za jednu ulicu u Osijeku. Donjodravska obala dobiva novu cestu, ali i brojne nove zgrade.

Donjodravska ulica u Osijeku donedavno je bila mirna zona starijih kuća, no, posljednjih mjeseci sve je više očito koliko se stanje mijenja. Jedan od glavnih okidača promjene je izgradnja nove prometnice predviđena projektom iz 2017., a koju se krenulo graditi u ožujku ove godine. Sve o velikoj promjeni uz rijeku možete pročitati u bauštelskoj reportaži na tu temu.

Nastavno na priču o preobrazbi odlučili smo provjeriti koliko se toga gradi prema podacima o zahtjevima i broju ishođenih građevinskih dozvola. Tek jedan pogled u Geoportalu otkriva da je gradnja u Donjodravskoj u posljednjih nekoliko godina doslovno eksplodirala.

Donjodravska obala, Osijek (lipanj, 2026.) | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Promjena uz novu dvotračnu cestu

Novogradnja vjerno i logično prati trasu nove ceste. Na istoj duljini, u veljači 2026. godin prijavljeno je građenje cjevovoda odvodnje otpadnih voda. Predmet je aktiviran odlukom Upravnog gradskog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, vidimo u Geoportalu.

Prijava građenja odnosi se na sedam katastarskih čestica na području općine Osijek, u ulici Donjodravska obala. Kako smo o novoj cesti pisali u reportaži, nova Donjodravska obala bit će duga 805 metara i po završetku radova značajno će promijeniti prometovanje u ovom dijelu grada.

Stanovnici će dobiti prometnicu širine 5,5 metara, a kojom će se prometovati u oba smjera. Uz cestu će biti pješačka staza široka 1,6 metara, a planiraju se i nova parkirališna mjesta. Uz to, a što se isto tako vidi i u Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU), rade se i spojevi prema 'bočnim' ulicama, vertikalnima na Donjodravsku. Cijeli ovaj posao sada prati i velik broj novih zgrada u nastajanju, a ne zahtjevi za dozvole ne staju.

Nove zgrade na sve strane

U ulici brojimo između 15 i 20 lokacija za novogradnju za koje su dozvole ishođene u posljednjih šest godina. Blizu početka ulice, nedaleko od prvih koraka Promenade, odnosno blizu Izviđačkog parka, građevinska dozvola za jednu novogradnju izdana je prvo u studenom 2023., a potom su izmjena i dopuna dozvole izdane u travnju 2026. godine. Radi se o obiteljskoj stambenoj zgradi s tri stana, a objekt već ima i uporabnu dozvolu. Uz nju su niknule još dvije stambene zgrade s tri stana, u Primorskoj ulici odmah pored Donjodravske.

Po dozvolama iz studenog 2024. pa iz lipnja 2026. godine podiže se nova još jedna zgrada stambene namjene nekoliko metara dalje, a odmah uz nju, također po dozvoli iz 2024., iz siječnja, niče i višestambena zgrada s osam stanova. Iza ove zgrade, po dozvolama iz 2021. te iz 2025. godine grade se i dvije obiteljske kuće, odnosno jedna kuća i jedna zgrada - opet, s tri stana.

S druge strane Banove ulice, na uglu s Donjodravskom, između starih kuća planiraju se dvije novogradnje, ali radovi još nisu krenuli. U oba slučaja planira se građenje stambenih zgrada, a dozvole su izdane rješenjima nadležnog gradskog ureda krajem kolovoza ove godine - dakle, sasvim nedavno. Ovo su lokacije svih novih zgrada u Donjodravskoj | foto: ISPU, snimka zaslona

Novo lice zone uz rijeku

Još jedna novogradnja nikla je tek malo dalje, po dozvoli iz 2023. godine, a u ovom slučaju radi se o višestambenoj zgradi. Značajniji projekt gradi se i po dozvoli iz studenog 2025. godine. Iako po javno dostupnim informacijama nije jasno o koliko novih stanova je riječ, na karti u ISPU-u se vidi da je u pitanjug građevina većih gabarita, a ne tek manja obiteljska zgrada s tri stana. Da više ne nabrajamo, jer je već dosad jasno da je barem jedna nova zgrada u planu ili se već izgradila svakih nekoliko metara.

U svakom slučaju, po datumima izdavanja građevinskih dozvola vidljivo je da su investitori velik interes za ovo područje u Osijeku razvili u posljednjih nekoliko godina, nakon najave nove dvotračne prometnice, te su vjerojatno vrlo željno iščekivali njenu izvedbu.

U obilasku krajem ovog ljeta mogli smo vidjeti kako postupno nastaje nova, šira prometnica, a i da radovi uključuju spojeve prema Cvjetkovoj, Primorskoj, Banovoj, Lađarskoj i Ciglarskoj. Cijeli ovaj potez uz prometnu i komunalnu infrastrukturu dobiva potpuno novo lice - što pokazuju brojna gradilišta na terenu, kao i podaci koje smo pronašli. Novogradnja dolazi i na mjesto starih kuća, ali i na neizgrađene parcele, a prema tome kako se sada razvija situacija, može se očekivati da će ulica novo lice imati već za oko pet godina. O tome kako se zbog gradilišta mijenja život u Donjodravskoj pročitajte ovdje.