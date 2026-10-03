Pruga do Križevaca uskoro gotova, ali stižu nove promjene: Mijenja se dozvola za projekt od 200 milijuna eura

Projekt rekonstrukcije i dogradnje drugog kolosijeka na pruzi Dugo Selo - Križevci ponovno je izmijenjen. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je novu izmjenu i dopunu građevinske dozvole, a promjene se odnose na petu fazu zahvata - trasu pruge, pothodnik na stajalištu Repinec te rekonstrukciju i dogradnju mosta.

Iako je riječ o projektu koji je već pri završetku, dokumentacija pokazuje da se pojedina tehnička rješenja još uvijek prilagođavaju. Najvažnije izmjene odnose se na ukidanje dijela željezničko-cestovnih prijelaza, promjene na odvodnji, novu rasvjetu na stajalištu Repinec te drukčije temeljenje zidova za zaštitu od buke.

Ukidaju se tri željezničko-cestovna prijelaza

Jedna od većih promjena odnosi se na željezničko-cestovne prijelaze. Izmjenom projekta ukidaju se prijelazi na kilometrima 27+536,50 i 29+064,00, a promet će se preusmjeravati prema nadvožnjaku 10.KR. Ukida se i još jedan prijelaz, na kilometru 31+722,50, dok će se cesta povezati s nadvožnjakom 11.KR.

To nije jedina izmjena na trasi. Mijenjaju se i pojedini propusti na pružnom odvodnom kanalu, što znači da će se dio sustava odvodnje izvesti drukčije nego što je prvotno bilo predviđeno.

Promjene dolaze i na stajalište Repinec. Tamo će se, umjesto ranije planirane konvencionalne rasvjete, ugrađivati nova LED rasvjeta. Ujedno je izmijenjen i dio projekta koji se odnosi na rekonstrukciju postojećeg kolosijeka, izgradnju drugog kolosijeka, peron te rješenje odvodnje na samom stajalištu. Mijenjaju se i projekti telekomunikacijskih uređaja te elektroenergetskih postrojenja na stajalištu. radovi na željezničkoj pruzi | foto: HŽ Infrastruktura

Zidovi protiv buke gradit će se drukčije

Vrlo je zanimljiva i promjena načina temeljenja zidova za zaštitu od buke. Prvotno su bili predviđeni bušeni piloti, no prema novom rješenju zidovi će se temeljiti na zabijanim pilotima. Uz to će se na pojedinim dijelovima dodati i novi zidovi za zaštitu od buke. U dokumentaciji je navedeno i mišljenje ovlaštenog revidenta o zamjeni bušenih pilota zabijanim pilotima, izrađeno u srpnju 2026. godine.

Sve ove promjene dio su puno većeg projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka između Dugog Sela i Križevaca. Riječ je o dionici dugoj 38,2 kilometra i projektu vrijednom oko 200 milijuna eura. Novi kolosijek od Dugog Sela do Križevaca u cijelosti je postavljen i spojen krajem 2025. godine, dok vlakovi već prometuju po oba kolosijeka na poddionici Vrbovec - Križevci.

Preostali radovi najvećim su dijelom koncentrirani u Dugom Selu, gdje se još uređuju pothodnici i peroni te izvode radovi na kolosijecima, kontaktnoj mreži i signalno-sigurnosnim sustavima. Završetak cijelog projekta planiran je do kraja ove godine.

Dozvola još jednom promijenjena pred sam kraj

Najnovija izmjena pokazuje da se i u završnoj fazi ovako velikog projekta pojedina rješenja još uvijek mogu mijenjati. Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole podnesen je krajem 2025. godine, a Ministarstvo ju je izdalo 16. rujna 2026.

Osim ukidanja pojedinih prijelaza, novih rješenja odvodnje i LED rasvjete, mijenjaju se i pojedini kabeli, način temeljenja zidova za zaštitu od buke te dijelovi telekomunikacijskih i elektroenergetskih sustava. Drugim riječima, većina pruge fizički je na svom mjestu, ali se tehnički detalji velikog projekta još uvijek dotjeruju prije samog završetka.