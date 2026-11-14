Velike promjene za izvođače radova: Pod povećalom plaće, agencijski radnici i javni natječaji

Gotovo četiri godine nakon posljednje velike reforme Zakona o radu (ZOR), koja se primjenjuje od početka 2023., Hrvatska priprema nove opsežne izmjene propisa. U središtu su transparentnost plaća, vrednovanje radnih mjesta i zaštita zaposlenika, a promjene bi se trebale odraziti i na poslovanje građevinskih tvrtki i obrta. Osim novih obveza pri zapošljavanju i određivanju plaća, za izvođače koji sudjeluju u javnoj nabavi posebno je zanimljiva mogućnost isključenja iz natječaja zbog kršenja pravila o jednakosti plaća.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu nalazi se u javnom savjetovanju od 2. studenoga, a komentari se zaprimaju do 2. prosinca 2026. godine. Nakon toga slijede razmatranje primjedbi te Vladina i saborska procedura. Glavni razlog reforme usklađivanje je s europskim pravilima o transparentnosti plaća i radu putem digitalnih platformi, uz dodatne izmjene odredbi o godišnjim odmorima i pojedinim pravima zaposlenika.

Plaća prije razgovora za posao

Građevinske tvrtke i obrtnici ubuduće će kandidatima morati pružiti informacije o plaći za radno mjesto na koje se prijavljuju. Prema nacrtu, poslodavac će podatke o početnoj plaći ili rasponu ponuđene plaće, kao i vrstama pripadajućih primitaka, morati dati najkasnije prije razgovora za posao. Informacije će moći objaviti u oglasu ili dostaviti na drugi način.