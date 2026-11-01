Kako pravilno zidati Ytong blokovima? Detaljne upute otkrivaju na što posebno treba paziti

Stručnjaci otkrivaju zašto je temelj najvažniji dio kuće: Jedna greška kasnije može skupo stajati
Temelji su najvažniji dio svake gradnje, a stručnjaci objašnjavaju zašto pogreške u ovoj fazi mogu biti skupe.
10:11 134 d 20.06.2026
01. studeni 2026.
Ytong blokovi sve su popularniji u gradnji kuća, a detaljan priručnik otkriva pravila njihova pravilnog zidanja.
Gradnja kuće zahtijeva dobro planiranje, a jedan od najvažnijih koraka svakako je zidanje. Sve popularniji izbor pritom je Ytong, sustav gradnje koji koristi lagane porobetonske blokove, poznate po dobrim toplinskoizolacijskim svojstvima i jednostavnoj ugradnji. No, i kod takvog načina gradnje postoje brojna pravila kojih se treba pridržavati. Kako pravilno zidati Ytong blokovima, od postavljanja prvog reda do završne obrade zidova, detaljno je objašnjeno u priručniku proizvođača na 40 stranica.
Prije početka zidanja na temeljnoj ploči potrebno je označiti položaje unutarnjih i vanjskih nosivih zidova, izvesti hidroizolaciju i provjeriti ravninu podloge. Posebno je važno pravilno postaviti prvi red blokova jer se eventualne pogreške kasnije teško ispravljaju.
Prema uputama proizvođača, prvi red postavlja se na cementni mort debljine od jednog do tri centimetra. Zidanje počinje od uglova građevine, a horizontalnost blokova provjerava se libelom. Između krajnjih blokova razvlači se zidarska špaga koja određuje smjer zida.
Za razliku od klasičnog zidanja, kod Ytong sustava koristi se poseban bijeli tankoslojni mort. Njegova debljina iznosi svega dva do tri milimetra, zbog čega je preciznost iznimno važna.
Mort se nanosi nazubljenom lopaticom na horizontalne i vertikalne spojnice, a blokovi prije ugradnje moraju biti očišćeni od prašine. Prema priručniku, zidanje se izvodi pri temperaturama od 5 do 25 Celzijevih stupnjeva. Tijekom rada potrebno je stalno provjeravati ravninu i vertikalnost zidova jer svaka neispravljena pogreška može povećati potrošnju morta i utjecati na izolacijska svojstva zida.
Stručnjaci otkrivaju zašto je temelj najvažniji dio kuće: Jedna greška kasnije može skupo stajati
Temelji su najvažniji dio svake gradnje, a stručnjaci objašnjavaju zašto pogreške u ovoj fazi mogu biti skupe.
10:11 134 d 20.06.2026
Jedna od posebnosti porobetonskih blokova njihova je jednostavna obrada. Mogu se rezati ručnom ili električnom pilom, što omogućuje prilagodbu različitim dimenzijama zidova, ali i izradu zakrivljenih elemenata.
U uputama se navodi da se takvim načinom obrade smanjuje količina građevinskog otpada jer se odrezani dijelovi mogu iskoristiti na drugim mjestima konstrukcije. Za izradu utora potrebnih za električne i vodovodne instalacije koriste se posebne strugalice i glodalice. Proizvođač pritom ne preporučuje klasično štemanje zidnih površina.
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Važan dio gradnje odnosi se na armiranje zidova i izvedbu vertikalnih te horizontalnih serklaža. Kod Ytong sustava za njih se koriste posebni protupotresni blokovi te elementi u obliku slova U i L.
U njih se postavlja armatura, nakon čega se prostor ispunjava betonom prema statičkom proračunu. Priručnik posebno obrađuje armiranje zidova ispod prozora, odnosno parapeta, kao i pravilno povezivanje nosivih zidova. Primjerice, za armiranje parapetnih zidova navodi se uporaba armature promjera šest ili osam milimetara, uz njezino produljenje za 50 centimetara sa svake strane otvora.
Osim stabilnosti građevine, važna je i toplinska zaštita. U priručniku se navodi da vanjski zidovi izvedeni Ytong termoblokovima debljine 30 ili 40 centimetara mogu zadovoljiti toplinske zahtjeve bez dodatne izolacije.
Ipak, posebnu pozornost treba posvetiti serklažima i drugim armiranobetonskim elementima. Na tim se mjestima predviđa dodatna toplinska izolacija kako bi se spriječio nastanak toplinskih mostova i smanjili gubici topline. Kod izrade vanjskih horizontalnih serklaža proizvođač, primjerice, opisuje postavljanje dodatnih tri do četiri centimetra mineralne vune uz Ytong L elemente.
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Posljednji korak odnosi se na obradu unutarnjih i vanjskih površina. Za vanjske zidove priručnik opisuje primjenu lagane vapneno-cementne žbuke debljine od 15 do 25 milimetara, uz prethodno čišćenje i vlaženje podloge.
Unutarnji zidovi mogu se obrađivati gipsano-vapnenim ili vapneno-cementnim žbukama, a detaljno su prikazani i postupci gletanja. Pritom je važno odabrati odgovarajuće materijale i pridržavati se preporučenih debljina slojeva.
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