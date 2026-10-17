Svjetsko prvenstvo u zidanju: 24 majstora iz cijelog svijeta borila su se za zlato, evo tko je najbolji

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13:58 1 d 15.10.2026
17. listopad 2026.
Na svjetskom natjecanju u Šangaju mladi zidari pokazali su preciznost, brzinu i vrhunsku građevinsku vještinu.
Zanimljiva vijest stiže iz kineskog Šangaja, gdje je održano svjetsko prvenstvo, vjerovali ili ne, u zidanju! Najbolji mladi zidari iz različitih dijelova svijeta odmjerili su snage i pokazali svoje znanje i vještine. No, zadatak nije bio nimalo jednostavan. Osim brzine, natjecatelji su morali pokazati iznimnu preciznost, poznavanje tehničkih nacrta i vještinu rada s opekom i mortom.
Točnije, riječ je o natjecanju WorldSkills Shanghai 2026, jednom od najvećih svjetskih događaja posvećenih strukovnim zanimanjima. Održano je od 22. do 27. rujna, a među brojnim disciplinama posebno se istaknulo zidanje, odnosno bricklaying. Za razliku od klasičnog rada na gradilištu, ovdje nije bilo dovoljno samo kvalitetno podignuti zid. Svaki detalj morao je odgovarati zadanom projektu, uz ograničeno vrijeme i stroga pravila ocjenjivanja.
U ovoj disciplini sudjelovala su 24 natjecatelja iz različitih država i regija, među kojima su bili predstavnici Kine, Francuske, Njemačke, Austrije, Brazila, Australije, Danske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva. Nakon četiri dana natjecanja, zlatnu medalju osvojio je kineski predstavnik Ruiqiang Huang.
Na prvi pogled može se činiti da je natjecateljski zadatak relativno jednostavan. Natjecatelji dobivaju projekt prema kojem moraju izvesti zidanu konstrukciju, koristeći odgovarajuće materijale, alate i tehnike. Međutim, upravo je u detaljima najveća razlika između prosječnog i vrhunskog zidara.
Natjecatelji moraju pravilno protumačiti tehničke nacrte, izmjeriti i označiti položaj pojedinih elemenata te izvesti konstrukciju prema zadanim dimenzijama. Pritom moraju paziti na horizontalnost i vertikalnost zidova, pravilnost sljubnica, raspored opeke i završni izgled izvedenog rada.
Posebno su zahtjevni dijelovi koji uključuju geometrijske oblike i dekorativne uzorke. Opeku je potrebno precizno rezati i slagati tako da konačna konstrukcija odgovara nacrtu. Dovoljna je mala pogreška u jednom redu da se ona prenese na ostatak zida. Prema službenom opisu discipline, zidari osim praktičnih vještina moraju poznavati građevinske planove, propise i standarde sigurnosti.
Natjecanje u zidanju održavalo se od 23. do 26. rujna, a sudionici su tijekom četiri natjecateljska dana morali demonstrirati svoje znanje i vještine. Sve se odvijalo u posebno uređenom prostoru u izložbenom kompleksu u Šangaju, gdje su natjecatelji radili na odvojenim radnim mjestima.
Za razliku od svakodnevnog rada na gradilištu, gdje se posao često raspoređuje između više majstora, natjecatelji su morali samostalno pokazati širok raspon zidarskih sposobnosti. Od pripreme radnog mjesta i mjerenja do rezanja opeke, nanošenja morta i konačne obrade zidane konstrukcije, svaka faza zahtijevala je koncentraciju.
Vrlo je zanimljivo da vrijeme nije jedini kriterij uspješnosti. Brzo izveden zid nema veliku vrijednost ako nije precizan, a kvalitetno izvedena konstrukcija mora zadovoljiti zahtjeve zadanog nacrta. Osim završnog rezultata, važni su i pravilna upotreba alata, organizacija rada i sigurnost.
Takvo natjecanje ujedno pokazuje koliko je zidarski posao složeniji nego što se na prvi pogled čini. Iako se danas velik dio građevinskih procesa oslanja na mehanizaciju i suvremene tehnologije, kvaliteta zidarskih radova i dalje uvelike ovisi o znanju i vještinama pojedinog majstora.
Najbolji rezultat ostvario je Ruiqiang Huang iz Kine, koji je s ukupno 749 bodova osvojio zlatnu medalju. Drugo mjesto pripalo je Robinu Hollensteinu iz Švicarske sa 734 boda, dok je brončanu medalju osvojio Emilien Gallot iz Francuske sa 725 bodova.
Borba za mjesta neposredno iza osvajača medalja bila je iznimno izjednačena. Britanac Joe Shingler i Nizozemac Niek Rovers podijelili su četvrto mjesto sa 719 bodova, dok je šesti završio njemački predstavnik Leonhard Eham sa 714 bodova.
Među bolje plasiranim natjecateljima bili su i predstavnici Tajlanda, Lihtenštajna, Austrije te talijanskog Južnog Tirola. Hrvatska nije imala predstavnika u ovoj disciplini, barem prema službenom popisu natjecatelja objavljenom na stranicama organizatora.
WorldSkills nije natjecanje namijenjeno isključivo građevinarima. Ovogodišnje izdanje obuhvatilo je 64 natjecateljske discipline raspoređene u šest velikih sektora, od građevinarstva i proizvodnih tehnologija do informacijskih tehnologija, kreativnih zanimanja i uslužnih djelatnosti.
U građevinskom sektoru natjecatelji su se, osim u zidanju, mogli okušati i u keramičarskim radovima, instalacijama grijanja i vodovoda, elektroinstalacijama, betoniranju, suhoj gradnji, soboslikarskim radovima i digitalnom građevinarstvu. Cilj ovakvog događaja nije samo dodijeliti medalje, nego pokazati važnost strukovnih zanimanja i potaknuti mlade da odaberu karijeru u sektorima koji se suočavaju s velikom potražnjom za kvalificiranim radnicima.
Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
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