Dizalice topline sve su češći izbor u modernim kućama i stanovima. Male promjene u načinu korištenja mogu pridonijeti ugodnijoj temperaturi i dugoročnom očuvanju sustava. Donosimo pet praktičnih savjeta uz koje možete bolje iskoristiti potencijal svoje dizalice topline.

1. Nemojte stalno mijenjati temperaturu

Umjesto velikih temperaturnih promjena tijekom dana, preporučuje se održavanje stabilne temperature. To je posebno važno kod podnog grijanja, koje zbog toplinske mase poda sporije reagira na promjene postavki.

2. Iskoristite prednosti vremenske regulacije

Vanjska temperatura izravno utječe na potrebe grijanja objekta. Upravo zato suvremeni sustavi dizalica topline mogu koristiti automatsko prilagođavanje temperature vode u sustavu grijanja prema vanjskim vremenskim uvjetima. Takav način rada omogućuje sustavu da unaprijed reagira na promjene temperature, umjesto da stalno radi punim kapacitetom. Sustavi dizalica topline mogu koristiti automatsko prilagođavanje temperature vode | Foto: Sinclair

3. Ne zanemarujte vanjsku jedinicu

Vanjska jedinica izložena je kiši, snijegu, lišću, prašini i drugim vremenskim utjecajima. Posebnu pozornost treba obratiti tijekom zime.

Nakupljeni snijeg, led ili lišće mogu ometati protok zraka i utjecati na rad uređaja. Također, povremeno odmrzavanje vanjske jedinice tijekom hladnih i vlažnih dana normalan je dio rada dizalice topline pa samo po sebi ne predstavlja razlog za zabrinutost.

4. Obratite pozornost na toplinsku izolaciju doma

Čak ni najnaprednija dizalica topline ne može u potpunosti nadoknaditi velike toplinske gubitke objekta. Kvaliteta fasade, izolacija krova i stolarija otvora značajno utječu na količinu energije potrebne za održavanje ugodne temperature.

Ako planirate energetsku obnovu, razmislite o cjelovitom pristupu. Kombinacija kvalitetne toplinske izolacije, odgovarajućeg sustava grijanja i pametne regulacije stvara preduvjete za dugoročno učinkovitiji dom. Stručni servis omogućuje uočavanje nepravilnosti | Foto: Sinclair

5. Redovito servisirajte sustav

Redovito održavanje jedan je od najvažnijih preduvjeta pouzdanog rada dizalice topline. Stručni servis omogućuje pravovremeno uočavanje mogućih nepravilnosti, provjeru ključnih komponenti i kontrolu rada sustava.

Učinkovit sustav počinje dobrim odlukama

Dizalica topline dugoročno je ulaganje u udobnost i energetsku učinkovitost doma. Sinclair dizalice topline dostupne su putem mreže prodajnih partnera diljem Hrvatske, uz tehničku podršku i 7 godina jamstva uz redovito godišnje servisiranje.

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