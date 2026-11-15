Radovi dvostruko skuplji od planiranog! Samoborska tvrtka otkriva skriveno blago Dioklecijanove palače

Grad Split nastavlja obnovu jednog od najvažnijih kulturno-povijesnih prostora u Hrvatskoj – Dioklecijanove palače. Upravo je odabran izvođač radova za rekonstrukciju jugoistočne kule, uređenje dijela susjedne zgrade u Lukačićevoj 5 te ponovno otvaranje antičke lođe koja je stoljećima bila skrivena unutar pročelja.

Posao je dobila tvrtka Mar iz Samobora koja će ga obaviti za 2.139.976,90 eura bez PDV-a, odnosno 2.674.971,13 eura s PDV-om. Zanimljivo je da je riječ o gotovo duplom iznosu u odnosu na početnu procijenjenu vrijednost radova u iznosu od 1,2 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 1,5 milijuna eura s PDV-om.

Planom obnove predviđeno je formiranje dva odvojena muzejska prostora koji će zasad funkcionirati kao zasebne cjeline jer ih nije moguće fizički povezati. Prostorima će upravljati Muzej grada Splita, a cilj projekta je stvaranje nove kulturne i turističke točke unutar same palače.

Procijenjena vrijednost promašaj

Uz pobjedničku ponudu tvrtke Mar, drugu najnižu ponudu dostavila je tvrtka Neir iz Splita, u iznosu od 2.580.606,48 eura bez PDV-a, odnosno 3.225.758,10 eura s PDV-om. Najvišu ponudu dostavila je tvrtka Spegra iz Splita, u iznosu od 2.624.872,48 eura bez PDV-a, odnosno 3.281.090,60 eura s PDV-om.

Zaključak je da su sve tri ponude debelo premašile procijenjenu vrijednost nabave. Vrijednost odabrane ponude veća je od procijenjene vrijednosti nabave za 939.976,90 eura bez PDV-a, odnosno za 78,33 %. Muzej grada Splita | foto: Muzej grada Splita

Obuhvat radova

Predmet zahvata je jugoistočna kula Dioklecijanove palače i dio zgrade u Lukačićevoj 5. Kula je poluugrađena građevina kvadratnog tlocrta površine oko 135 četvornih metara, katnosti prizemlja, jednog kata i prohodne terase. Izvorno je imala još jednu etažu, odnosno stambeni dio koji je uklonjen 1971. godine.

Građevina se nalazi unutar Zone A kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zbog čega je projekt izrađen uz suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu. Zahvat obuhvaća i južni i istočni perimetralni zid palače, na čijem se vrhu nalazi srednjovjekovni obrambeni ophod, odnosno šetnica.

Rekonstrukcijom će se urediti prizemlje i kat kule, dio prizemlja, prvi kat i dio drugog kata zgrade u Lukačićevoj 5, čime će se svi prostori objediniti u novu javnu i kulturnu funkciju. Iako podrumske prostorije Dioklecijanove palače ispod zgrade Lukačićeve 5 nisu dio ovog projekta, prilikom projektiranja vodilo se računa o njihovoj budućoj obnovi i mogućem povezivanju s ostalim prostorima.

Dioklecijanova palača, sanacija | foto: screen shot EOJN

Kula sanirana, ali vlaga i dalje problem

Jugoistočna kula Dioklecijanove palače konstruktivno je sanirana prije nekoliko godina, no tada nije obnovljena završna terasa, zbog čega vlaga i dalje prodire u zidove i svodove prvog kata. Dodatni problem predstavlja osipanje kamene površine uslijed višestoljetne izloženosti morskom zraku i vjetru.

Prizemlje je u nešto boljem stanju jer je prije petnaestak godina uređeno za potrebe turističke agencije, dok je prvi kat obnovljen još 1966. godine. Kula je tijekom desetljeća imala različite namjene, od ugostiteljskih sadržaja do restorana na terasi, a bila je i funkcionalno povezana sa zgradom u Lukačićevoj 5. Danas je prostor bez sadržaja.

Nova muzejska cjelina

Budući muzejski prostor obuhvatit će prizemlje i prvi kat jugoistočne kule te dio prizemlja i cijeli prvi kat zgrade u Lukačićevoj 5. U prizemlje kule ulazit će se kroz antička vrata s razine Rive, a projekt ostavlja mogućnost ponovnog otvaranja danas zazidanog prolaza prema podrumima Dioklecijanove palače, nakon njihova otkopavanja.

Dok prizemlje kule ne zahtijeva veće građevinske zahvate, znatno složenija obnova očekuje zgradu u Lukačićevoj 5, ispod koje se nalaze još neistraženi podrumi palače. Dio nosivih zidova temeljen je na antičkim strukturama, a dio na zemljanom nasipu, što je tijekom vremena uzrokovalo neravnomjerno slijeganje, deformacije i pukotine.

Projektom je predviđena i zamjena dotrajalih drvenih međukatnih konstrukcija, obnova instalacija, podova i stolarije te prilagodba prostora suvremenoj muzejskoj namjeni. Dioklecijanova palača, sanacija | foto: screen shot EOJN

Antička lođa

Jedan od najzanimljivijih dijelova projekta svakako je ponovno otvaranje antičke lođe na južnom pročelju zgrade. Lođa je tijekom 19. stoljeća ugrađena u novo pročelje, no konzervatorska istraživanja pokazala su da su njezini stupovi i kapiteli sačuvani unutar zida. Njezin nekadašnji izgled dokumentiran je i na povijesnim vedutama iz 18. i početka 19. stoljeća.

Obnovljena lođa postat će višenamjenski izložbeni prostor i poveznica između prvog kata kule i prostorija u Lukačićevoj 5. Predviđeno je novo čelično stubište, uređenje dviju izložbenih prostorija i sanitarnih čvorova, dok će se izvornim antičkim stubištem pristupati terasi na vrhu kule. Ona neće biti dio stalnog muzejskog postava, već će služiti kao vidikovac za manje skupine posjetitelja. Dioklecijanova palača, sanacija | foto: screen shot EOJN

Dizalo i šetnica

Projekt predviđa i mogućnost naknadne ugradnje dizala koje bi povezalo sve etaže zgrade, terasu kule i šetnicu na vrhu istočnog zida palače. Realizacija će ovisiti o dogovoru Grada Splita i vlasnika privatnih stanova na višim etažama.

Šetnica, uređena 2019. godine, neće se bitnije mijenjati, ali će se sanirati parapetni zidovi i kameni elementi, zamijeniti dotrajale ograde te urediti dijelovi poda i stubišta. Sve faze obnove pratit će konzervatorska istraživanja, s posebnim naglaskom na zazidane prozore, ostatke antičkih komunikacija i dijelove perimetralnih zidova koji bi mogli otkriti nove podatke o izvornom izgledu Dioklecijanova stana.

Obnova jugoistočne kule i prostora u Lukačićevoj 5 tako bi, osim stvaranja nove muzejske cjeline, trebala omogućiti ponovno otkrivanje i prezentaciju vrijednih, stoljećima skrivenih dijelova Dioklecijanove palače.