Od Kamen-Šina do Ravnih njiva: Na tri lokacije Split gradi 229 stanova

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Iduće godine u ovo vrijeme radovi bi trebali biti završeni, a nova prometnica s tri raskrižja u pogonu.
15:30 29 d 08.09.2026
07. listopad 2026.
Tri splitska projekta priuštivog stanovanja ulaze u nove faze pripreme, a prvi bi građevinski radovi mogli započeti već tijekom 2027. godine.
Stanovanje je u Splitu već godinama jedna od najbolnijih tema, a Grad Split sada pokušava napraviti ozbiljniji iskorak s projektima priuštivog stanovanja. Na tri lokacije, Ravnim njivama, Kamen-Šinama i Mejašima, u planu je ukupno 229 novih stanova, ali i poslovni i društveni sadržaji, garaže te nova parkirališna mjesta.
Projekti nisu jednako daleko od realizacije poručio je prije nekoliko dana gradonačelnik, Tomislav Šuta. Mejaši su već stigli do postupka ishođenja građevinske dozvole, dok Ravne njive i Kamen-Šine čekaju lokacijske dozvole. Nakon rješavanja potrebne dokumentacije projekti bi trebali biti upućeni nadležnom ministarstvu radi financiranja gradnje. Ako sve bude išlo prema sadašnjoj dinamici, prvi građevinski radovi mogli bi početi tijekom 2027. godine.
Na Ravnim njivama planirana je gradnja ukupno 45 stanova različitih površina, uz dva poslovna prostora. Što će se točno nalaziti u njima zasad nije određeno, a sadržaji bi se trebali definirati prema potrebama budućih stanara i stanovnika kvarta. Projekt je trenutačno pripremljen za pokretanje postupka ishođenja lokacijske dozvole, što znači da do gradilišta ipak predstoji još nekoliko administrativnih koraka.
Upravo je na ovoj lokaciji gradonačelnik Tomislav Šuta sa suradnicima i projektantima predstavio trenutačno stanje sva tri splitska projekta priuštivog stanovanja. Grad očekuje velik interes građana, a javni poziv zainteresiranima trebao bi biti raspisan već tijekom javne nabave i same izgradnje.
Daleko najveći zahvat planira se na Kamen-Šinama, gdje bi trebalo niknuti čak 154 stambenih jedinica i šest poslovnih prostora. Ovdje se, međutim, ne planiraju samo stanovi, nego praktički novi stambeni sklop s nizom pratećih sadržaja potrebnih za svakodnevni život.
Projekt predviđa podzemne garaže i vanjska parkirališna mjesta, a među planiranim sadržajima su vrtić, ljekarna, trgovina i prostori namijenjeni rekreaciji. Time bi Kamen-Šine trebale dobiti projekt koji nadilazi klasičnu stanogradnju i pokušava odgovoriti i na pitanje infrastrukture koja prati dolazak većeg broja novih stanovnika.
Kao i projekt na Ravnim njivama, dokumentacija je spremna za postupak ishođenja lokacijske dozvole, nakon čega slijede daljnji koraci prema početku gradnje.
Otvoreno milijunsko gradilište koje se čeka od 1986. godine! Ova cesta konačno postaje dio gradske mreže
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Brojem stanova najmanji od tri projekta planiran je na Mejašima, ali je upravo on trenutačno najdalje odmaknuo u administrativnoj proceduri. Projekt je već predan na ishođenje građevinske dozvole, a predviđa gradnju 30 stanova i dva poslovna prostora.
Planirana su i parkirališna mjesta, pri čemu bi dio njih trebao biti dostupan stanovnicima okolnog područja, što bi trebalo ublažiti postojeći problem parkiranja u kvartu. Jedan od poslovnih prostora imat će javnu i društvenu namjenu, a kao jedna od mogućnosti spominje se smještaj dječjeg vrtića. Mejaši bi tako, ako postupak izdavanja dozvole protekne prema planu, mogli biti prvi od ova tri projekta koji će se približiti stvarnoj gradnji.
Sva tri projekta povezuje isti model prema kojem će se budući stanovi raspoređivati građanima. Polovica stambenih jedinica trebala bi biti namijenjena priuštivom najmu, dok je za preostalih 50 posto predviđen model priuštivog otkupa.
Gradonačelnik Šuta tvrdi kako Split ovim projektima među prvima u Hrvatskoj praktično pokreće ovakav model stanovanja te ističe da već postoji velik broj upita zainteresiranih građana. Nakon ishođenja potrebnih dozvola dokumentacija će biti upućena nadležnom ministarstvu, koje bi trebalo financirati izgradnju.
Prema trenutačnom planu, prvi radovi očekuju se tijekom 2027., dok Grad istodobno najavljuje pripremu dodatnih lokacija kako bi se fond priuštivih stanova nastavio povećavati.
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