Veliki zahvat u Splitu: Za samo 300 metara šetnice nasut će čak 25.700 kubika materijala

U Stobreču se planira velika promjena obale, uz novu šetnicu, biciklističku stazu i uređene plaže.

U Stobreču se sprema novi zahvat uz samu obalu. Grad Split planira izgradnju spojne dionice obalne šetnice i biciklističke staze koja bi trebala povezati postojeću trasu na Orišcu s područjem prema Duilovu. Na papiru riječ je o tek oko 300 metara nove trase, ali iza toga stoji poprilično ozbiljan obalni zahvat s nasipavanjem, armiranobetonskim konstrukcijama, podmorskim pragovima, novim plažama i više od 25.000 kubika nasipnog materijala.

Projekt je sada prošao važan korak. Ministarstvo je odlučilo da za zahvat nije potrebno provesti puni postupak procjene utjecaja na okoliš, ali su propisane dodatne mjere zaštite tijekom izvođenja radova.

Oko 300 metara nove šetnice prema Duilovu

Nova dionica planirana je kao nastavak postojeće servisne prometnice i šetnice koja se već gradi na Orišcu. Cilj je ostvariti kontinuiranu obalnu vezu između Stobreča i Duilova.

Šetnica će biti široka između 2,5 i 3 metra, dok je uz nju cijelom trasom planirana biciklistička staza široka oko dva metra. Trasa će pratiti postojeći teren i klif, a uz nju su predviđene zelene površine, prostor za balote, vježbališta i dječja igrališta.

Projektom se ne uređuje samo pješačka i biciklistička veza. Zahvat uključuje i nove plažne površine te ozbiljniju zaštitu obale od valova i prelijevanja mora. Stobreč, šetnica | Foto: Elaborat, Canva

Četiri pera i dva nova platoa ulaze u more

Kako bi se nove šljunčane površine zaštitile od djelovanja mora, planirana je izgradnja četiri zidana pera. Bit će dugačka 21, 19, 22 i 19 metara. Njihova izvedba počinje kamenim nasipom ispod razine mora. Na njega će se postavljati predgotovljeni armiranobetonski U-elementi koji će se međusobno povezati monolitnim armiranobetonskim zidom. Unutrašnjost će biti ispunjena kamenim materijalom, dok će završni dio činiti armiranobetonska ploča.

Uz pera su planirana i dva nasuta platoa. Istočni će imati dimenzije oko 19 puta 16,6 metara, dok će zapadni biti izduženiji, približno 46,4 puta 4,5 metara. Na istočnom platou predviđen je i podmorski iskop do matične stijene, nakon čega slijede kameni filterski slojevi, predgotovljeni armiranobetonski elementi i veliki obrambeni kamenomet.

Zapadni plato gradit će se na filterskom sloju krupnog kamena, uz armiranobetonske stupove i završnu monolitnu ploču. S vanjske strane postavljat će se blokovi školjere mase do tri tone.

Za cijeli zahvat treba 25.700 kubika materijala

Razmjeri projekta najbolje se vide kroz količinu materijala koja će biti ugrađena u obalu. Planirano je oko 20.800 kubičnih metara kamenog nasipa različitih frakcija te još približno 4.900 kubika šljunka za završne slojeve plaža. Ukupno je riječ o oko 25.700 kubičnih metara nasipnog materijala.

Dio materijala dobit će se i iz iskopa na samoj lokaciji. Oko 400 kubika kvalitetnog kamena planira se ponovno iskoristiti i ugraditi u nove nasipne konstrukcije, dok će se oko 200 kubika ostalog materijala, poput morskog sedimenta, betona i zemlje, morati propisno zbrinuti.

I sama šetnica bit će izvedena na nasipu. Prema moru će završno lice činiti betonom povezani kameni blokovi, dok će se prema postojećem klifu izvesti armiranobetonski monolitni zidovi. Završnu površinu šetnice i biciklističke staze činit će armiranobetonska ploča brušene ili štokane obrade. Stobreč, šetnica | Foto: Elaborat, Canva

Pod morem će se graditi i zaštitni pragovi

Prije izvedbe novih šljunčanih plaža planirani su i podmorski pragovi od kamena. Oni će biti izvedeni do dubine od oko 1,5 metara, a služit će kao dodatna zaštita plažnog materijala od ispiranja.

Iza njih će se izvoditi opći kameni nasip, zatim temeljni sloj šljunka debljine 60 centimetara, a preko njega još jedan završni sloj iste debljine. Ukupno će svi elementi zahvata, uključujući šetnicu, plaže, nasipe, pera i platoe, zauzeti oko 1,08 hektara morskih staništa, dok se na kopnu očekuje zauzeće oko 248 četvornih metara.

Radovi ne smiju ići usred ljeta

Iako nije određena puna procjena utjecaja na okoliš, Ministarstvo je propisalo nekoliko jasnih uvjeta za izvođenje radova. Podmorski i priobalni radovi moraju se izvoditi izvan ljetnog razdoblja, odnosno kada je biološka aktivnost u moru niža i kada na tom prostoru nema velikog broja kupača.

Za izgradnju pera, platoa i nasipa smije se koristiti isključivo čisti prirodni kameni materijal, bez zemlje, gline, mulja i organskih primjesa. Tijekom podmorskih iskopa morat će se postaviti i zaštitne zavjese, odnosno geomembrane, kako bi se ograničilo širenje zamućenja mora. Za ozelenjavanje će se koristiti autohtone vrste otporne na posolicu i lokalne uvjete. Stobreč, šetnica | Foto: Elaborat, Canva

Bilo je i primjedbi na nasipavanje obale

Projekt nije prošao potpuno bez rasprave. Tijekom postupka zaprimljene su primjedbe u kojima se, među ostalim, upozoravalo na promjenu obalne linije, količinu nasipavanja, zauzimanje morskog prostora te mogući utjecaj na morska staništa.

Dio primjedbi je prihvaćen pa je dokumentacija naknadno dopunjena preciznijim podacima o količinama materijala, površinama nasipavanja i promjeni obalne linije. Tako je dodatno definirano da će zahvat zauzeti oko 1,08 hektara mora te da će za nasipavanje biti potrebno oko 20.800 kubika kamena i 4.900 kubika šljunka.

Ostale primjedbe, među kojima su bile one vezane uz morska staništa i usklađenost s prostornim planovima, nisu prihvaćene u ovom postupku. Nadležna tijela zaključila su da zahvat, uz propisane mjere, ne bi trebao imati značajan negativan utjecaj na okoliš.