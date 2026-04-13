Galerija: Uz more se gradi jedna od najljepših šetnica u Hrvatskoj, do ljeta bi trebala biti gotova

Nedaleko od novouređenog platoa Žnjana već više od godinu i pol traje jedan od najvećih i najvažnijih projekata u Splitu - poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin. U sklopu tog zahvata gradi se i nova šetnica od Duilova do Stobreča. Izgradnja šetnice napreduje punom parom, a izvođač radova, kompanija STRABAG, pohvalio se napretkom na svojim društvenim mrežama.

- Projekt, dug 1.700 metara, već sada jasno pokazuje da se ne radi samo o šetnici, već o infrastrukturnom zahvatu koji dugoročno mijenja vizuru i funkcionalnost istočnog dijela Splita. U sklopu projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin gradimo nasip s integriranim cjevovodima u trupu, servisnom prometnicom i javnom šetnicom na njegovoj kruni, rješenje koje istovremeno odgovara na komunalne, urbane i životne potrebe grada, napisali su iz hrvatske podružnice austrijske kompanije.

Dodali su kako ovaj projekt nije samo infrastruktura, već primjer kako se sustavi vodoopskrbe i odvodnje mogu povezati s urbanim razvojem, javnim prostorom i kvalitetom života uz more.

Obalni nasip kao okosnica projekta

Novi obalni nasip u svojoj će unutrašnjosti sadržavati cjevovode, dok će njegov vrh služiti kao servisna prometnica koja omogućuje pristup i održavanje infrastrukture. Na prvih 120 metara planirana je i javna plaža s objektima za zaštitu od valova.

Prometnica će biti popločana, opremljena javnom rasvjetom, urbanom opremom i hortikulturno uređena. Time nastaje gotovo dvokilometarska šetnica koja povezuje Duilovo i Stobreč, idealna za šetnje, biciklizam i rekreaciju.

Projekt uključuje sadnju više od 750 stabala i grmlja, izgradnju biciklističke staze te sanaciju klifova uz Hotel Zagreb. Na taj se način ne stvara samo nova javna površina, već se aktivno doprinosi očuvanju prirodne obale i jačanju ekološke stabilnosti područja. Šetnica Duilovo - Stobreč | Foto: STRABAG Hrvatska, LinkedIn

Spoj infrastrukture, ekologije i turizma

Nasip i šetnica simboliziraju spoj funkcionalne infrastrukture i društvene koristi, integrirajući urbanizam, ekologiju i turizam na jedinstven način. Kao što je već istaknuto, šetnica je dio splitskog megaprojekta aglomeracije Split - Solin, čija ukupna vrijednost iznosi impresivnih 321.282.030,49 eura.

Od tog iznosa 68 posto financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok ostatak osiguravaju nacionalna sredstva, uključujući sredstva Vodovoda i kanalizacije. Hortikulturno uređenje, javna rasvjeta i uređenje plaže, u vrijednosti od 1,626 milijuna eura, financira Grad Split.

Projekt omogućuje usklađivanje s EU standardima, uključujući Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EE) i Direktivu o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju (98/83/EZ). Time se osigurava veća pokrivenost vodoopskrbnom mrežom i značajno poboljšanje kvalitete otpadnih voda, što izravno podiže standard života i doprinosi očuvanju okoliša.

U sklopu projekta planira se izgradnja 27 kilometara cjevovoda i četiri velike crpne stanice koje će otpadne vode južnog dijela Splita preusmjeravati na uređaj za pročišćavanje Stupe, gdje će se u potpunosti obrađivati. Postojeći podmorski ispust Katalinića brig, koji danas ispušta nedovoljno pročišćene otpadne vode u Brački kanal, ubuduće će služiti isključivo za oborinske vode. Time će se značajno smanjiti zagađenje mora i poboljšati kvaliteta obalne zone.