Zagreb sprema veliki pothodnik ispod jedne od glavnih pruga: Imat će dva dizala i top rasvjetu

Grad Zagreb pokrenuo je novi korak prema izgradnji pothodnika koji će povezati dvije strane željezničke pruge.

Grad Zagreb napravio je novi veliki korak prema gradnji pothodnika koji bi trebao povezati područje Ulice Josipa Fona, Ulice Josipa Hanuša i Ulice Republike Austrije s Magazinskom cestom. Pokrenuta je javna nabava za izradu glavnih i izvedbenih projekata, a procijenjena vrijednost posla iznosi 220.000 eura.

Zahvat se planira na zapadu Zagreba, na području gdje željeznička pruga predstavlja veliku fizičku prepreku između prostora s njezine sjeverne i južne strane. No pogled u troškovnik pokazuje da projekt neće biti jednostavan. Osim samog pothodnika, potrebno je riješiti odvodnju, rasvjetu, postojeće instalacije, željezničku infrastrukturu, prometnu signalizaciju, videonadzor i niz drugih detalja.

Pothodnik ispod važne željezničke pruge

Iako je aktualna nabava usmjerena na glavni i izvedbeni projekt, priča o novom pothodniku traje već nekoliko godina. Grad Zagreb je još u planu nabave za 2022. imao izradu projektno-tehničke dokumentacije za isti zahvat, tada procijenjenu na 400.000 kuna. U dokumentima je navedeno i da se projekt pokreće na inicijativu Vijeća Gradske četvrti Črnomerec.

Posao izrade tadašnje dokumentacije dobila je dubrovačka tvrtka Trames za 126.000 kuna bez PDV-a. Idejni projekt u međuvremenu je izrađen, a Grad je 29. srpnja 2025. ishodio lokacijsku dozvolu.

Upravo ona otkriva kako bi pothodnik trebao izgledati. Planira se ispod željezničke pruge M101, odnosno pravca koji preko Savskog Marofa vodi prema zagrebačkom Glavnom kolodvoru. Pothodnik i prilazne ceste prema parkiralištu južno od pruge trebali bi biti dugi oko 79 metara, a predviđena su dva stubišta, dva dizala i unutarnja rasvjeta. Izgradnja pothodnika | Foto: Google Earth

Nije riječ samo o 'rupi' ispod pruge

Novi troškovnik vrlo dobro pokazuje koliko se toga krije iza naizgled jednostavnog zahvata. Projektanti prvo moraju odraditi potrebne geodetske radove, snimanja na terenu, elaborate i pripremu svih potrebnih podloga. Grad pritom već posjeduje idejni projekt koji će služiti kao osnova za nastavak projektiranja.

Slijede arhitektonski i građevinski projekt te glavni i izvedbeni projekt samog pothodnika s oborinskom odvodnjom. Posebno se projektira i javni kanal odvodnje, kao i javna rasvjeta.

No tu lista tek počinje. Potrebno je projektirati zaštitu i izmještanje postojećih elektroenergetskih instalacija, zaštitu elektroničke komunikacijske infrastrukture te prometnu signalizaciju i opremu.

Takva količina dokumentacije nije iznenađenje. Prema izdanoj lokacijskoj dozvoli, područjem zahvata prolaze postojeći plinovod, vodoopskrbni cjevovod i odvodni kanal, kao i trasa budućeg odvodnog kanala. Projekt je, osim toga, unutar koridora željezničke pruge i sustava zaštite nepokretnih kulturnih dobara.

Kako graditi dok vlakovi i dalje voze?

Posebno zanimljiv dio troškovnika odnosi se upravo na željeznicu. Projektanti će morati izraditi prometno-tehnološki projekt organizacije prometa vlakova tijekom izvođenja radova.

To znači da već u fazi projektiranja treba razraditi kako će se pothodnik graditi uz željezničku infrastrukturu i kako će se organizirati željeznički promet tijekom pojedinih faza radova. Uz to se traži poseban glavni i izvedbeni projekt za sve zahvate na gornjem ustroju pruge u svim fazama gradnje, i to prema posebnim uvjetima HŽ Infrastrukture.

Trebat će osmisliti i privremenu regulaciju cestovnog prometa od Ulice Josipa Hanuša i Vatroslava Jagića do Magazinske ulice. Elaborat mora obuhvatiti sve međufaze tijekom gradnje, što pokazuje da bi i sama izvedba mogla biti podijeljena u više etapa. Izgradnja pothodnika | Foto: Google Earth

Dizala, videonadzor i zaštita od požara

Projekt obuhvaća i detalje koji će biti važni tek kada pothodnik bude u svakodnevnoj uporabi. U dokumentaciji se tako traži izrada projekta strojarskih instalacija, projekta videonadzora i elaborata zaštite od požara. Tu je i zaseban projekt uklanjanja te plan izvođenja radova.

Posebno su važna dva planirana dizala. Lokacijskom dozvolom određeno je da projekt mora zadovoljiti pravila pristupačnosti za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Osim dizala i stubišta, predviđena je i unutarnja rasvjeta pothodnika.

Grad će morati voditi računa i o plinskoj infrastrukturi. Troškovnik traži izradu zasebnog projekta mjera zaštite za radove koji mogu utjecati na stabilnost i sigurnost postojećeg plinskog distribucijskog sustava.

Projekt se vuče godinama

Novi pothodnik već se nekoliko godina pojavljuje u gradskim dokumentima. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2026. ponovno se vodi među projektima Gradske četvrti Črnomerec, kao prenesena obveza iz prethodnog razdoblja.

Sada se, međutim, ulazi u puno konkretniju fazu. Idejni projekt postoji, lokacijska dozvola izdana je u srpnju prošle godine, a aktualnom nabavom traži se izrada glavnih i izvedbenih projekata potrebnih za daljnji put prema građevinskoj dozvoli i, na kraju, samim radovima.