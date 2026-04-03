Zagreb otvara novo gradilište uz petlju: 'Horor' pothodnik ide u milijunsku rekonstrukciju

U Zagrebu se nalazi velik broj derutnih pothodnika, a među njima je već dugi niz godina i onaj na Aveniji Marina Držića, u kojem kada šetate imate osjećaj da ste u nekom hororu. No, riječ je i o pothodniku koji se nalazi u zoni tramvajskih stajališta sjeverno od velike petlje koja se već neko vrijeme rekonstruira, što dodatno naglašava važnost njegove obnove.

Ipak, stižu i dobre vijesti - Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za rekonstrukciju pothodnika, procijenjene vrijednosti 1,55 milijuna eura. Radovi će osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti prvi put osigurati izravan i neometan pristup pothodniku i tramvajskim stajalištima. Početak radova očekuje se na jesen, a predviđeno trajanje iznosi devet mjeseci.

Arhitektonsko rješenje i organizacija prostora

Projekt rekonstrukcije temelji se na unapređenju funkcionalnosti i pristupačnosti postojećeg pothodnika. Predviđena je izvedba četiri dizala (D1-D4), pri čemu su dva smještena uz ulazna stubišta s obje strane prometnice, dok su preostala dva namijenjena izravnom pristupu tramvajskim peronima. Dizala za pristup peronima pozicionirana su nasuprot postojećim stubištima, uz formiranje pristupnih staza minimalne širine 150 centimetara, čime se omogućuje nesmetano i sigurno kretanje korisnika.

Ugradnja dizala zahtijeva djelomičnu reorganizaciju postojećih stubišta, uključujući njihovo sužavanje, pri čemu minimalna širina stubišnog kraka iznosi 130 centimetara. Također su predviđene rampe za bicikle integrirane u stubišne krakove, kao i ugradnja novih ograda i rukohvata. Poseban naglasak stavljen je na taktilne površine i signalizaciju, u skladu s važećim pravilnicima, čime se prostor dodatno prilagođava osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Konstrukcijski zahvati i izvedba dizala

Ugradnja dizala zahtijeva značajne intervencije u postojećoj armirano-betonskoj konstrukciji pothodnika. Kod dizala D1 predviđeno je otvaranje postojećeg zida te izvedba novog armirano-betonskog okna debljine 20 centimetara, koje se konstruktivno povezuje s postojećim zidom i dodatno ga ojačava na mjestu zahvata.

Za dizala D2 i D3 planirano je probijanje stropne konstrukcije pothodnika, uz dodatno ojačanje otvora armirano-betonskim serklažima. Ova intervencija uključuje i lokalno ojačanje središnjeg dijela pothodnika čeličnim profilima, osobito u zoni ispod tramvajske pruge, gdje su opterećenja najveća. Dizalo D4 izvodi se unutar postojećeg stubišta, čime se izbjegava veće zadiranje u konstrukciju, ali se istovremeno formira nova pristupna platforma.

Sve nove konstrukcije izvode se od betona klase C25/30, uz korištenje armature B500B i mehaničkih sidara, čime se osigurava monolitno djelovanje starog i novog dijela konstrukcije te zadovoljenje svih statičkih i dinamičkih zahtjeva. Rekonstrukcija petlje Držićeva - Slavonska | Foto: Grad Zagreb

Instalacije, rasvjeta i tehnički sustavi

Projekt uključuje potpunu modernizaciju elektroinstalacija i tehničkih sustava pothodnika. Rasvjeta je predviđena putem LED svjetiljki raspoređenih u dvostranom 'cik-cak' sustavu uz strop, s mogućnošću regulacije putem DALI sustava, čime se postiže energetska učinkovitost i prilagodba uvjetima korištenja.

Za napajanje dizala, rasvjete i sustava video nadzora izvode se novi instalacijski kanali uz gornje rubove zidova. U njima se polažu napojni kabeli tipa NYY-J te komunikacijski SFTP kabeli za povezivanje kamera u gradski sustav video nadzora. Sustav zaštite od električnog udara temelji se na TN-S sustavu uz ugradnju RCD sklopki, dok se dodatna sigurnost postiže izjednačavanjem potencijala svih metalnih dijelova.

Ukupna priključna snaga sustava iznosi oko 30 kW, a razvod električne energije predviđen je kao trofazni. Projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija sustava oborinske odvodnje te precrpne stanice, čime se učinkovito rješava problem zadržavanja vode u pothodniku.

Valja istaknuti kako u Zagrebu više od 15 posto stanovnika živi s invaliditetom. Upravo zato Grad kontinuirano ulaže u unapređenje mobilnosti i pristupačnosti javnog prostora - od prilagodbe infrastrukture, preko modernizacije javnog prijevoza, do nabave prilagođenih vozila - sve s ciljem osiguravanja sigurnijeg i ravnopravnijeg kretanja gradom.