Talijanski grad odao počast arhitektici koja je oblikovala poznati kvart, dobila vlastitu ulicu

Grad Milano odao je počast jednoj od najutjecajnijih arhitektica suvremenog doba imenovanjem nove ulice po Zahi Hadid, deset godina nakon njene smrti.

Nova prometnica u Milanu koja nosi ikone arhitektonskog svijeta smještena je unutar kompleksa CityLife, jednog od najznačajnijih projekata urbane regeneracije u Europi. Upravo je ovdje Hadid ostavila dubok autorski trag kroz niz realiziranih projekata.

- Odluka o imenovanju ulice dolazi kao dio šire memorijalne inicijative grada, kojom se ističe doprinos arhitekture razvoju suvremenog Milana i njegovog identiteta, poručuju iz Grada Milana.

Urbanistički kontekst

Smještaj nove ulice Zaha Hadid (Via Zaha Hadid) nije slučajan. Naime riječ je o zoni CityLife, transformiranom prostoru nekadašnjeg sajma Fiera Milano, koji danas predstavlja paradigmatski primjer integrirane urbane obnove. Projekt obuhvaća mješovitu namjenu, stanovanje, poslovne sadržaje, komercijalne zone i javne parkove, a razvijan je kroz suradnju više svjetski poznatih arhitekata.

Hadid je u ovom kompleksu realizirala niz ključnih struktura, uključujući toranj Generali Tower (Lo Storto), koji svojim zakrivljenim volumenom redefinira siluetu grada. Njezine rezidencijalne zgrade dodatno su oblikovale identitet četvrti kroz fluidne linije i dinamične fasade, koje odražavaju karakterističan neo-futuristički izraz. Upravo zbog tog snažnog autorskog pečata, imenovanje ulice unutar istog urbanog sklopa ima višeslojno značenje, od prostorne logike do simboličke valorizacije arhitektonskog nasljeđa.

-Treba reći da se, osim arhitektonskom dimenzijom, CityLife profilirao i kao primjer održivog urbanizma, s velikim udjelom zelenih površina i naglaskom na pješačke zone. Nova ulica, kao pješačka komunikacija unutar parka, dodatno naglašava važnost humanizacije prostora i smanjenja automobilskog prometa, što je u skladu s aktualnim trendovima europskog urbanizma, kažu iz gradske uprave Milana. CityLife, Milano | foto: City Life promo

Priznanje globalnom utjecaju

Imenovanje ulice po Zaha Hadid dio je obilježavanja desete obljetnice njezine smrti, čime Milano potvrđuje njezin trajni utjecaj na međunarodnu arhitektonsku scenu. Hadid, dobitnica Pritzkerove nagrade, bila je pionirka u razvoju parametarskog dizajna i kompleksnih geometrijskih sustava, čime je značajno utjecala na suvremene projektantske prakse.

Za građevinski i arhitektonski sektor, ova gesta ima dodatnu težinu jer ukazuje na sve veću svijest gradova o važnosti autorskog doprinosa u oblikovanju urbanog prostora. U kontekstu investicijskih i razvojnih projekata, valorizacija arhitekata kroz toponimiju može se promatrati i kao alat za jačanje identiteta lokacije te povećanje njezine tržišne atraktivnosti.

Ulica Zaha Hadid svakako nije samo nova adresa na karti Milana, već i potvrda trajne vrijednosti arhitektonskog nasljeđa u oblikovanju urbanih narativa. Za struku, ovaj potez predstavlja podsjetnik na važnost inovacije, ali i na odgovornost arhitekata u kreiranju prostora koji nadilaze funkcionalnost i postaju dio kolektivne memorije grada. Zaha Hadid arhitektura | foto: MAM Shanghai

Ostavština

Zaha Hadid djelovala je od kasnih 1970-ih godina, a puni međunarodni proboj ostvaruje tijekom 1990-ih i 2000-ih, kada njezin ured realizira niz kompleksnih projekata diljem Europe, Azije i Bliskog istoka. Njezina arhitektura karakterizirana je radikalnim odmakom od ortogonalnih sustava, s naglaskom na kontinuirane, tekuće forme koje su omogućene razvojem digitalnih projektantskih alata. Upravo je integracija računalnog modeliranja u proces projektiranja bila ključna za realizaciju njezinih često tehnički zahtjevnih koncepata.

Među najznačajnijim realizacijama ističu se Centar suvremene umjetnosti MAXXI u Rimu te Operna kuća u Guangzhouu, kao i Londonski Aquatics Centre izgrađen za Olimpijske igre 2012., gdje je Hadid uspješno spojila infrastrukturne zahtjeve s prepoznatljivim skulpturalnim izrazom. Njezin ured također potpisuje brojne infrastrukturne i prometne objekte, čime je dodatno proširio područje djelovanja izvan klasične arhitekture zgrada.