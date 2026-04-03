U pitoresknoj općini u srcu Hrvatske, građevinski div za 8 milijuna eura uređuje top hotel

Za 8 millijuna eura, u Općini Berek u središtu Hrvatske uređuje se novi hotel, a cijena projekta nije mala. Da sve bude još zanimljivije, u priču su uključeni lovci. Naime, ovo je najveća investiciji Hrvatskog lovačkog saveza od 1963. godine.

Ukupna vrijednost ulaganja je osam milijuna eura, od čega je 4,2 milijuna osigurano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Ministarstva turizma. Preostali iznos 'pokrio' je Hrvatski lovački savez.

U travnju 2024. godine krenula je obnova i rekonstrukcija Vile Garić u Podgariću, nakon potpisivanja ugovora s izvođačem. Posao je pripao tvrtki Radnik koja je protekle dvije godine objekt pretvarala u hotel s četiri zvjezdice, edukacijskim centrom te s izletištem.

- Obnova Vile Garić predstavlja višestruki značaj za našu Općinu i za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, i to ne samo u gospodarskom smislu kroz nova zapošljavanja, već i u turističkom smislu, jer će bogati sadržaji u budućnosti u Vilu Garić privući nove posjetitelje, kazao je načelnik općine Berek, Mato Tonković. Novi top hotel u Moslavini | foto: Hrvatski lovački savez

Prvi posjetitelji u rujnu

Inače, projekt obnove upravo ulazi u završnu fazu. Završetak radova planiran je početkom rujna, kada bi objekt trebao otvoriti vrata posjetiteljima. Obnovljena Vila Garić bit će hotel s četiri zvjezdice, edukacijski centar i izletište s brojnim sadržajima.

Neće biti samo za lovce, već za širu javnost, a uz osposobljavanje lovaca ovdje se već najavljuju druge radionice, kao i sadržaji za djecu poput škola u prirodi i kampova. Projekt ima za cilj jačanje kontinentalnog turizma, povećanje smještajnih kapaciteta i poticanje zapošljavanja lokalnog stanovništva, kako su rekli iz Bereka.

Promet, ključan preduvjet za uspjeh

U listopadu 2025., o daljnjim koracima uređenja razgovarali su predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza, Mato Čičak sa županom Bjelovarsko-bilogorske županije Markom Marušićem i zamjenikom župana Sisačko-moslavačke županije, Mihaelom Jurićem. Fokus je bio na razvoju cestovne infrastrukture i boljoj prometnoj povezanosti kao ključnim preduvjetima za uspjeh projekta. Time su nastavljene aktivnosti pokrenute ranijim pismom namjere upućenim Hrvatskim cestama i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, tada je navedeno na stranicama Hrvatskog lovačkog saveza.

Na ovim dogovorima, predsjednik saveza Čičak je naglasio kako će Vila Garić ponovno postati središnje mjesto za događanja, uz mogućnost organizacije sastanaka na višoj razini. Također je upozorio na odgovornost upravljanja projektom, uz očekivanje potpore županije i Vlade.

Vila Garić, smještena u dolini Moslavine, ima važnu ulogu u okupljanju lovaca i razvoju regije. Malo mjesto Podgarić, u podnožju Parka prirode Moslavačka gora, poznato je kao turističko odredište uz jezero okruženo prirodom, gdje se nalazi i sama vila. Objekt je ponovno otvoren 2016. godine, a okruženje je pogodno za boravak u prirodi, šetnje, biciklizam i organizaciju događanja poput vjenčanja na otvorenom.