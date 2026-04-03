Kružni tok na novom ulazu u Osijek u raspadu nakon samo 3 mjeseca, pušten u rad bez tehničkog pregleda

Od čitatelja iz Osijeka dobili smo fotografije kolničke površine novog kružnog toka na ulazu u grad koje ukazuju na loše odrađen posao.

Nekoliko dana uoči Božića 2025., u promet je pušten novi kružni tok u Osijeku, na mjestu starog T-raskrižja Vukovarske i Divaltove ulice kod bivšeg MIO Standarda. Danas, tek nešto više od tri mjesec kasnije, površinski sloj kolnika je u raspadu.

Čitatelj iz Osijeka koji preko novog kružnog toka vozi svaki dan na putu do posla i natrag poslao nam je desetak fotografija na kojima se jasno vide značajna oštećenja na cestovnoj površini. Sve uz komentar da je osjećaj u vožnji preko ovog raskrižja 'kao da je konstrukcija nabubrila'. Istražili smo što se događa na novom ulazu u Osijek.

Investitor Hrvatske ceste

Novi kružni tok u Osijeku bila je investicija Hrvatskih cesta na državnoj cesti DC417. Vrijednost obavljenih radova iznosila je 875 tisuća eura, bez PDV-a, a posao je obavila tvrtka Osijek- Koteks.

Nalazi se na jugoistočnom ulazu u grad Osijek, iz smjera južne obilaznice i Nemetina, gdje je glavni prometni smjer bio smješten u problematičnoj ‘S’ krivini.

Kružni tok ima četiri ulaza/izlaza, dok je prethodno T raskrižje imalo tri prilaza. Četvrti ulaz/izlaz konstruiran je za buduću remizu koja će se nalaziti u blizini nekadašnjeg MIO standarda. Naime, u budućnosti će se, prema najavama, sva vozila javnog gradskog prijevoza Grada Osijeka uključivati kroz kružni tok gdje je promet usporen i to će povećati sigurnost

Prilikom službenog puštanja u promet konstrukcije, rukovoditelj Poslovne jedinice Osijek Hrvatskih cesta, Goran Martinović, istaknuo je kako je rekonstrukcija bila nužna zbog velikih brzina koje su vozači razvijali iz smjera Osijek prema Nemetinu. To je otežavalo uključivanje u promet vozačima koji dolaze s obilaznice. kružni tok, Osijek | foto: ustupljena fotografija

Puzanje habajućeg sloja

Što se događa u Osijeku sa 'svježe' završenim kružnim tokom upitali smo investitora, odnosno Hrvatske ceste iz kojih, za početak, odgovaraju kako će šteta biti sanirana.

- Došlo je do puzanja habajućeg sloja asfalta, što će se ispraviti glodanjem habajućeg sloja i asfaltiranjem novog. Uočeno oštećenje je evidentirano te će se pristupiti sanaciji čim dopuste vremenski uvjeti, odnosno početkom idućeg tjedna, od 7. do 8. travnja, objašnjavaju iz Hrvatskih cesta, uz, složit ćete se, neobičnu napomenu.

- Tehnički pregled predmetne građevine nije održan, rečenica je nad kojom smo se zamislili.

Odstupanje od propisane procedure

Prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj, novi kružni tok ili bilo koji drugi zahvat na javnoj cesti ne bi se trebao pustiti u promet prije nego što prođe propisani tehnički pregled i dobije odgovarajuće odobrenje za uporabu. Postupak je uređen prvenstveno Zakonom o gradnji te Zakonom o cestama, koji propisuju da se građevina mora provjeriti po završetku radova kako bi se utvrdilo je li izvedena u skladu s projektom i sigurnosnim standardima.

Tek nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda može se izdati uporabna dozvola ili druga odgovarajuća odluka nadležnog tijela. U slučaju cesta i cestovnih raskrižja, uključujući kružne tokove, odgovornost za puštanje u promet obično snosi upravitelj ceste, uz sudjelovanje stručnih komisija.

Iznimno se promet može privremeno pustiti uz posebne uvjete i privremenu regulaciju, ali i tada mora postojati minimalna razina sigurnosne provjere i dokumentacije. Puštanje u promet bez provedenog postupka tehničkog pregleda i bez potrebnih odobrenja smatralo bi se odstupanjem od propisane procedure. U takvim slučajevima odgovornost snose investitor i nadležni upravitelj ceste, osobito ako bi došlo do ugroze sigurnosti prometa. kružni tok, Osijek | foto: ustupljena fotografija

Tišina

Nije nam bilo lijeno, pa smo Hrvatskim cestama poslali još jedna upit, odnosno molbu za pojašnjenje činjenice da tehnički pregled kružnog toka nije održan. No, do objave članka, odgovor nismo dobili.

Također, treba reći da smo komentar na ovu situaciju zatražili i u Gradu Osijeku. No tamo su nam rekli kako slučaj ne bi komentirali obzirom da je riječ o projektu Hrvatskih cesta.