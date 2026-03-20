Bageri stigli na Dravu, otvoreno milijunsko gradilište produžetka najljepše kontinentalne rive

O šetnici od središta grada do Višnjevca Osječani slušaju desetljećima, a sada su radovi krenuli. Finaciraju ih Hrvatske vode i Grad Osijek.

Prigodno, u povodu obilježavanja Svjetskog dana voda, otvoreno je povijesno gradilište uz Dravu u Osijeku koje je desetljećima bilo utopija. Riječ je dugo očekivanom nastavku šetnice od Neptuna u širem središtu grada prema zapadu do Višnjevca koja se temelji na uređenju i izgradnji obaloutvrde.

Izvođač radova je zajednica koju čine Hidrogradnja i Osijek-Koteks. Posao će obaviti za 6.647.883,31 eura bez PDV-a, odnosno 8.309.854,14 eura s PDV-om. Ovdje je zgodno za reći kako su Hidrogradnja i Osijek-Koteks bili jedini zainteresirani za posao čija je ponuda bila valjana i ekonomski prihvatljiva. No, treba priznati i kako je riječ o izvođačima koji imaju veliko iskustvo u ovakvim poslovima obzirom da je upravo Hidrogradnja realizirala spajanje Gornjeg i Donjeg grada uz Dravu u Osijeku 2024. godine.

Investitori projekta su Hrvatske vode i Grad Osijek, dok bi nadzor trebao provoditi Zavod za urbanizam i izgradnju iz Osijeka. Projektant je Hidroing.

Uklonjeno 40.000 tona otpada

Gradonačelnik, Ivan Radić, istaknuo je kako je riječ o nastavku višegodišnjeg projekta uređenja osječke promenade. Kao i da je realizaciji projekta prethodilo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te uklanjanje velikih količina otpada s lokacije.

- Na ovom području nalazilo se oko 40.000 tona otpada, što je u potpunosti uklonjeno. To je bio jedan od ključnih preduvjeta za početak radova, rekao je Radić dodavši kako se ovim projektom dodatno širi mreža šetnice u Osijeku koja već sada doseže više od 10 kilometara.

Generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, istaknuo je kako projekt ima i važnu sigurnosnu komponentu.

- Ojačat ćemo i stabilizirati gradske obale, što je iznimno važno s obzirom na sve češće ekstremne hidrološke prilike. Uz to, dobivamo vrijedan javni prostor uz rijeku koji će biti na raspolaganju svim građanima, rekao je Đuroković.

Obuhvat radova

Obaloutvrda na ovom području građena je početkom 20. stoljeća, a njezina obnova važna je i u kontekstu zaštite od poplava. Na novoj dionici predviđena je izgradnja obaloutvrde, pješačke i biciklističke staze, nove javne rasvjete te sadnja 236 stabala, gotovo 800 komada grmlja i 4.800 komada žardinjerijskog bilja.

Prema glavnom projektu, dionica Neptun duga je 442 metra i proteže se od završetka postojeće obaloutvrde do postojeće rampe za spust čamaca. Ovdje će se obaloutvrda nastaviti na postojeću uz zadržavanje karakterističnih kota krune nožice, srednje grede, vijenca obaloutvrde te zaštitnog zida.

Kako je najavljeno, radovi na dionici trebali bi biti gotovi za dvije godine, odnosno u proljeće 2028., do kada će se obaviti sve pripremne radnje za drugu fazu radova – Stadion.

Stadion i Pampas

Dionica Stadion pozicionirana je od postojeće rampe za spust čamaca do zahvata vode Pampas podno Opus arene. Postojeća rampa za spust čamaca se zadržava te se uz određenu rekonstrukciju uklapa u novoprojektiranu obaloutvrdu. Pristup vozilima rampi za spust čamaca bit će osiguran u produžetku Strme ulice izvedbom pristupne rampe koja se križa s novoprojektiranim koridorima dvostruko vođene pješačke i biciklističke staze.

Bit će tu i vodeni trg oblikuje se izvedbom platoa od kojega će se kaskade postupno spuštati sve do nožice obaloutvrde na koti 82.45 m nm. Između platoa na koti 84.95 m nm i krune nasipa oblikovat će se gledalište u vidu terasa u kojima se kombinira prostor za sjedenje i prostor za sadnju niskog raslinja.

Na dionicu ‘Stadion’ nastavlja se posljednja ‘Nasip Višnjevac‘ – od zahvata vode Pampas do završetka trase u naselju Višnjevac. Cijelim ovim potezom predviđeno je oblikovanje i uređenje postojećeg nasipa Višnjevac. Trasa postojećeg nasipa se zadržava i vodi sve do uklapanja u lokalnu prometnu mrežu najsjevernijeg dijela naselja Višnjevac. U zoni kontakta nasipa s naseljem Višnjevac po kruni nasipa oblikovati će se okupljalište tipa trga koje će biti hortikulturalno uređeno.