Izvođač garantira kupanje na 'Kopiki' ovo ljeto, a onda ide rekonstrukcija dravske plaže

Osječki gradonačelnik obišao je veliko gradilište uz Dravu i najavio velike novosti. Staro dravsko kupalište neće ostati isto.

Radovi na drugoj fazi rekonstrukcije osječke Copacabane napreduju planiranom dinamikom, a završetak se očekuje do početka kupališne sezone, istaknuo je gradonačelnik Ivan Radić prilikom obilaska gradilišta.

Kako je rekao, nakon prve faze vrijedne oko 4,5 milijuna eura, u kojoj je izgrađen prvi pravi olimpijski vanjski bazen u Osijeku te riješen sustav kanalizacije i odvodnje, sada se uređuju novi sadržaji na bazenskom dijelu Copacabane.

– Sada rješavamo drugu fazu, a to su rekreacijski bazen i bazen za djecu. U dječjem bazenu već se postavlja keramika i pripremaju atrakcije, uključujući i mali tobogan, dok su na rekreacijskom bazenu tobogani gotovo u potpunosti montirani, izvijestio je gradonačelnik Radić.

Sve četiri cjeline u punom zamahu

Dodao je kako će se na području ovog kupališta, popularno zvanog 'Kopika', zasaditi 200 novih stabala te oko 1.800 komada različitog grmlja i raslinja. Također projekt obuhvaća i sustav automatskog navodnjavanja za cijeli kompleks.

Radovi su podijeljeni u četiri cjeline – dječji bazen, rekreacijski bazen, strojarnicu i uređenje okoliša. U dječjem bazenu već je započelo postavljanje keramike, dok se na rekreacijskom bazenu pripremaju zidovi i završavaju preljevni kanali. U strojarnici je već montiran veći dio opreme, a na objektu svlačionica ovih se dana postavlja stolarija.

Iz Grada Osijek kažu i kako vrijednost druge faze radova iznosi 9,5 milijuna eura. Od tog iznosa četiri milijuna eura su bespovratna sredstva iz europskih fondova. Copacabana Osijek | foto: Grad Osijek

Materijali i oprema na gradilištu

Predstavnik izvođača radova, Ivica Crnković iz tvrtke Projektgradnja, naglasio je kako su svi materijali i oprema već na gradilištu te da nema zastoja u radovima.

– Možemo garantirati da će radovi biti završeni i da će bazeni biti otvoreni početkom lipnja, kako je i predviđeno ugovorom. Sva oprema, keramika i strojarska oprema već su stigli, pa nam preostaje nastaviti radove ovom dinamikom, rekao je Crnković. Copacabana Osijek | foto: Grad Osijek

Infrastruktura i okoliš

Projektant, Darko Ojvan iz tvrtke Respect-ing, istaknuo je pak kako se paralelno završavaju i radovi na infrastrukturi i okolišu.

– Završeni su kanalizacijski, vodovodni i elektroinstalacijski radovi u okolišu, a u tijeku su pripreme za postavljanje opločnika, rasvjetnih stupova i ograde. Sve je spremno kako bi radovi bili dovršeni u planiranom roku, rekao je Ojvan.

Kupališna sezona na Kopiki, podsjetio je gradonačelnik Radić, tradicionalno počinje sredinom lipnja, nakon završetka školske godine. Očekuje se da će do tada ovdje sve biti spremno za kupače. Copacabana Osijek | foto: Grad Osijek

Kafići uz plažu ostaju

Prilikom obilaska radova na 'Kopiki' gradonačelnik Radić donio je Osječanima i epilog oko teme koja zadnjih tjedana 'gori' u gradu na Dravi, kao i neke važne novosti. Naime, prilikom prethodnog obilaska gradilišta Radić je uznemirio građane najavom uklanjanja kultnih kafića uz plažu na dravskom kupalištu podno Copacabane