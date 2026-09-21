Zagreb traži tim za megaprojekt od gotovo 350 milijuna eura: Četiri godine upravljat će desecima gradilišta

Ogroman dio Projekta Zagreb odnosi se upravo na širenje i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijske mreže.

Grad Zagreb pokrenuo je veliku javnu nabavu za upravljanje Projektom Zagreb, 'mega' zahvatom na gradskoj vodoopskrbi i odvodnji. U sklopu projekta planiraju se novi i obnovljeni cjevovodi, kanalizacija, vodospreme, crpne stanice te modernizacija zagrebačkog pročistača otpadnih voda. Samo za upravljanje cijelim projektom procijenjena je vrijednost od 7.304.965 eura bez PDV-a.

Iza nabave jednostavnog naziva krije se poprilično složen i zanimljiv posao. Odabrani izvođač trebao bi gotovo četiri godine koordinirati niz velikih radova i ugovora, pratiti troškove i rokove, upravljati mogućim problemima te Gradu pružati tehničku, financijsku i pravnu podršku tijekom provedbe. Koliko je cijela priča velika najbolje pokazuje projektna dokumentacija. Procijenjena vrijednost sedam glavnih aktivnosti kojima će stručni tim upravljati zajedno doseže gotovo 349 milijuna eura bez PDV-a.

Što je zapravo Projekt Zagreb?

Projekt Zagreb planiran je za sufinanciranje europskim sredstvima kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027., a korisnik projekta je Vodoopskrba i odvodnja Zagreb. Cilj je modernizirati vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu, smanjiti gubitke vode te unaprijediti pročišćavanje otpadnih voda.

Projekt obuhvaća nove i rekonstruirane vodovodne cijevi, desetke kilometara kanalizacije, vodospreme, crpne stanice, retencijske bazene te veliku modernizaciju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba.

Jedna od najvećih pojedinačnih aktivnosti jest uspostava takozvane nulte zone vodoopskrbe Grada Zagreba, procijenjena na 82,4 milijuna eura. Predviđena je, među ostalim, nova vodosprema Šalata kapaciteta čak 30.000 prostornih metara, više crpnih i precrpnih stanica te veliki zahvati na crpilištu Mala Mlaka. 'Projekt Zagreb' u prethodnom je savjetovanju | foto: Freepik/Grad Zagreb

Deseci kilometara nove odvodnje u Sesvetama i okolici

Ogroman dio Projekta Zagreb odnosi se upravo na širenje i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijske mreže. Na području Resnika, Sesvetske Sopnice i Popovca te na spoju Sesveta s CUPOV-om planirano je oko 30,8 kilometara mreže odvodnje, osam retencijskih bazena i tri crpne stanice. Procijenjena vrijednost te aktivnosti iznosi gotovo 30 milijuna eura.

Još veći zahvat predviđen je na području Sesveta. Ondje projekt obuhvaća oko 19,8 kilometara vodoopskrbne i približno 66,1 kilometar kanalizacijske mreže, a procijenjena vrijednost nabave iznosi oko 73,7 milijuna eura. Radovi uključuju Gajišće, Selčinu, Sesvete, Kraljevečki Novaki i druge dijelove tog područja.

Posebna aktivnost obuhvaća Donji Stupnik i aglomeraciju Glavničica, gdje je planirano oko 67,5 kilometara sustava odvodnje, 11 crpnih stanica te dodatna dogradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava. Vrijednost tog paketa procijenjena je na 37,6 milijuna eura.

odvod | izvor: unsplash

Više od 120 milijuna eura za zagrebački pročistač

Veliki dio projekta koncentriran je i na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba. Postojeći CUPOV ima kapacitet od 1,2 milijuna ekvivalent stanovnika, uz mogućnost proširenja do 1,5 milijuna, a trenutačno radi na drugom stupnju pročišćavanja. Projekt Zagreb predviđa njegovu nadogradnju na treći stupanj, odnosno dodatno uklanjanje dušika i fosfora iz otpadnih voda. Vrijednost te aktivnosti procijenjena je na 84 milijuna eura.

Uz to slijedi i potpuno zaseban zahvat na obradi mulja, vrijedan oko 39,5 milijuna eura. Planiraju se postrojenje za termalnu hidrolizu mulja, postrojenje za termalno sušenje te postrojenje za deamonifikaciju otpadnih voda. Samo ta dva zahvata na CUPOV-u tako prema sadašnjim procjenama zajedno vrijede oko 123,5 milijuna eura bez PDV-a.

Posao upravljanja trajat će oko četiri godine

Upravo zbog tolikog broja paralelnih projekata Grad sada traži stručni tim koji će cijelu priču držati pod kontrolom. Usluga neće biti klasičan stručni nadzor. Odabrani izvođač preuzet će upravljanje projektom, administriranje ugovora, tehničko, financijsko i pravno praćenje, izvještavanje, savjetovanje naručitelja te funkciju FIDIC inženjera.

Za pojedine dijelove projekta predviđeno je i upravljanje BIM okruženjem te izrada BIM modela postojećeg stanja CUPOV-a. Jedan od glavnih zadataka bit će na vrijeme prepoznati probleme koji bi mogli dovesti do kašnjenja, rasta troškova ili pada kvalitete, kao i upravljati promjenama i mogućim potraživanjima izvođača.

Očekivano trajanje ugovora za upravljanje Projektom Zagreb je 49 mjeseci, odnosno nešto više od četiri godine. Pojedinačni veliki građevinski zahvati uglavnom su planirani na 48 mjeseci, dok će početak pojedinih aktivnosti ovisiti o zasebnim postupcima javne nabave i početku radova. Odabrani upravitelj projekta morat će ostati uključen i tijekom primopredaje, završnih obračuna i tehničkih pregleda, a obvezna je i suradnja tijekom dvogodišnjeg jamstvenog razdoblja za izvedene radove.