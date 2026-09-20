Na rubu Zagreba gradi se nova cesta: Vodit će do jedinstvenog naselja s 24 stana

Novi odvojak otvorit će pristup naselju namijenjenom stradalnicima Domovinskog rata, čija je gradnja već započela.

Na krajnjem istoku Zagreba uskoro bi trebala krenuti gradnja novog odvojka Selske ceste u Sesvetskom Kraljevcu. Nakon višegodišnje pripreme projekta odabran je i izvođač radova - Bolčević gradnja. Nova prometnica bit će duga oko 138 metara, a osim što će urediti postojeći prostor, omogućit će i pristup budućem naselju za stradalnike Domovinskog rata.

Odvojak će se graditi na katastarskim česticama 9554 i 9734/2. Odvajat će se od postojeće Selske ceste i voditi prema sjeveru, upravo prema zemljištu na kojem se grade stanovi za hrvatske branitelje.

Dvosmjerna cesta s nogostupima

Projekt predviđa izgradnju dvosmjerne prometnice širine šest metara, odnosno dva vozna traka široka po tri metra. S obje strane nove ceste izgradit će se nogostupi širine 1,5 metara.

Kako se spoj novog odvojka sa Selskom cestom nalazi na mjestu postojećeg autobusnog ugibališta, ono će se u sklopu zahvata morati izmjestiti prema istoku. Predviđena je i nova horizontalna i vertikalna prometna signalizacija. Na kraju prometnice bit će izvedeno okretište za komunalna i druga vozila, dok će se kolnička konstrukcija sastojati od asfaltnih i nosivih slojeva na tamponu od drobljenog kamenog materijala.

odvojak Selske ceste | Foto: EOJN

Nova rasvjeta i oborinska kanalizacija

Radovi neće obuhvatiti samo izgradnju kolnika. Projektom je predviđena i gradnja oborinske kanalizacije s pet vodolovnih grla za prihvat vode s kolnika i nogostupa. Uz novi odvojak postavit će se i javna rasvjeta, odnosno šest svjetiljki na stupovima visokima šest metara, koje će se napajati podzemnim kabelom.

Prije početka gradnje bit će potrebno precizno utvrditi položaj postojećih instalacija. Na području zahvata prolaze vodovod, kanalizacija, plinovod i elektroinstalacije, koje će se prema potrebi prilagoditi novoj prometnici.

Projektantsku dokumentaciju izradio je Eko-plan, a glavni projektant je Davor Plenković. Glavni projekt za ovaj zahvat izrađen je još 2021. godine. novi stanovi | foto: Pexels

Zelena površina postaje prometnica

Područje na kojem će se graditi novi odvojak danas je najvećim dijelom neizgrađena zelena površina. Na početku trase nalazi se makadamski prostor koji se koristi za parkiranje, uz kiosk i postojeće stambeno-poslovne objekte.

Nova cesta smjestit će se sjeverno od Selske ceste, između Popovečke ceste na istoku i Kozarićeve ulice na zapadu. Zahvatom će se danas uglavnom neizgrađeni prostor pretvoriti u novi prometni pravac, ali i osigurati pristup budućem stambenom naselju. Prema dokumentaciji, rok za završetak radova je dva mjeseca od uvođenja izvođača u posao i predaje gradilišta.

Put do novog naselja za branitelje

Upravo je buduće naselje jedan od glavnih razloga gradnje novog odvojka. Grad Zagreb još je 1999. godine državi darovao gotovo 8.000 četvornih metara zemljišta za gradnju stanova namijenjenih stradalnicima Domovinskog rata.

Projekt se realizira u fazama. U prvoj je predviđena gradnja osam objekata s ukupno 24 stana, dok bi cijelo naselje u konačnici trebalo imati 16 objekata i 48 stanova.

Radove na prvoj fazi stambenog projekta naručuje APN, a ugovor za gradnju vrijedan je oko 3,85 milijuna eura. Ugovor je potpisan početkom travnja 2025. godine, kada su krenuli i radovi.