Nova zgrada od 18 milijuna eura na zapadu Zagreba: Tri etaže na 6.000 kvadrata zamijenit će prizemnicu

Novi dom zdravlja na zapadu Zagreba mogao bi se izgraditi za 18 milijuna eura, na čestici oznake 5363/3 katastarske općine Donje Vrapče. Novoizgrađena Ambulanta Špansko bila bi blizu postojeće, najvećim dijelom prizemne građevine - stare više od 30 godina. Tu zgradu planira se rušiti.

Gradnja nove ambulante vidi se kao jedina opcija jer se zbog načina gradnje, konstrukcije, obrade i raspoloživih površina ne vidi mogućnost da se postojeću građevinu prilagodi trenutnim potrebama. Postupak koji pokreće naručitelj Grad Zagreb zasad je u javnom savjetovanju, u kojemu će se zadržati do 21. rujna, nakon čega slijedi otvaranje natječaja za izvođača. Grad smo pitali i je li se mijenjala ideja.

Zgrada na oko 6.000 kvadrata

Procjena kaže da bi se nova Ambulanta Špansko u okviru Doma zdravlja Zagreb-zapad mogla izgraditi za okvirno 18 milijuna eura. Predviđa se da bi izgradnja mogla trajati oko 18 mjeseci.

Prema javnoj nabavi, planirana je gradnja samostojeće građevine javne i društveno-znanstvene namjene, projektirane kao suvremeni zdravstveni objekt kompaktne forme. Objekt bi imao jednu podzemnu i tri nadzemne etaže, a ukupna građevinska bruto površina građevine iznosila bi približno 5.830 četvornih metara, od čega bi se podzemni dio prostirao na oko 1.150 četvornih metara, dok bi nadzemni dio bio na oko 4.650 četvornih metara.

Stara ambulanta stara više od 30 godina

Gradnja se planira kako bi se zamijenila postojeća ambulanta koja ne odgovara potrebnim kapacitetima naselja. U arhitektonskom projektu stoji da je postojeći objekt većinom prizemna građevina, 'građena pred više od 30 godina'.

Prema načinu gradnje, konstrukciji, obradi, raspoloživim površinama i rasporedu zdravstvenih sadržaja moguće je zaključiti da ne postoji mogućnost da bi se išta bitno i kvalitetno promijenilo u organizaciji i uvjetima rada medicinskog i nemedicinskog osoblja u postojećoj zgradi. Zbog toga je donesena odluka o gradnji nove zgrade Doma zdravlja Zagreb Zapad-ambulanta Špansko, koja će zamijeniti i sadržajno nadopuniti postojeću, a postojeći objekt će se u konačnici ukloniti, pojašnjeno je u projektu.

Stari objekt moći će ostati u funkciji dok bi se gradila nova ambulanta. Postojeću ambulantu potom bi se uklonilo nakon što novi objekt bude u potpunosti izgrađen, a prije dobivanja konačne uporabne dozvole za novu građevinu. Uklanjanje bi trajalo unutar mjesec dana, nakon čega bi se proveo tehnički pregled i ishodila dozvola za novi objekt, čitamo u javnoj nabavi.

Idejno rješenje odabrano prije nekoliko godina

Idejno rješenje pripalo je grupi autora Siniši Bodrožiću, Domagoju Ciglaru i Ivanu Rališu na natječaju održanom na pragu iz 2019. u 2020. godinu. Tada je timu dodijeljena nagrada pod brojem 14, a ideja pokazuje pravokutni volumen s centralnim atrijem i organizacijom prostora koja omogućava 'funkcionalno odvajanje javnih, komunikacijskih i medicinskih sadržaja'.

U prizemlju su predviđeni glavni ulazi i javni sadržaji, dok su na višim etažama smještene ordinacije, čekaonice i prateći javni sadržaji. Projektom je predviđeno povezivanje objekta s okolnim pješačkim koridorima i parkovnim površinama kroz natkrivene trijemove i uređene pristupe.

Budući da je u medijima predstavljen vizual drugačijeg izgleda u odnosu na idejno rješenje odabrano u 2019., Gradu Zagrebu smo se obratili s upitom. Polasnili su da je, u odnosu na prvotno idejno rješenje 'u cilju prilagođavanja zakonskoj regulativi i tehničkim zahtjevima i uvjetima za realizaciju projekta, kao i zbog optimizacije troškova gradnje, došlo je do izmjena pojedinih oblikovnih elemenata pročelja objekta', a zbog čega se prvotni renderi razlikuju od onih novijeg datuma. Naglašavaju da je zadržana struktura prvonagrađenog idejnog rješenja. Nova ambulanta Špansko prema ideji iz 2019. | foto: DAZ

Što će sve raditi izvođač

U javnoj nabavi opisano je da bi odabrani izvođač izvodio odabrano arhitektonsko rješenje, uključujući građevinsko-obrtničke i instalaterske radove potrebne za potpuno dovršenje i stavljanje građevine u funkciju. Ubrajaju se izvedba armiranobetonske konstrukcije, arhitektonsko-obrtničkih radova, termotehničkih instalacija, sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, vodovoda i odvodnje, sprinkler instalacije, elektroinstalacija jake i slabe struje, sustava dojave požara, sustava vertikalnog transporta, fotonaponske elektrane te izvedba vanjskog uređenja, prometnih i parkirališnih površina i javne rasvjete.

Prema krajobraznom elaboratu, vanjsko uređenje Doma zdravlja bit će usmjereno na stvaranje vizualnih barijera prema okolnim prometnicama, otvaranje vizura prema parku te uklapanje projektirane građevine u okolni prostor. Pješačke komunikacije pratile bi linije projektirane zgrade te bi činile logične komunikacijske smjerove kretanja korisnika prostora.

Građevina će biti priključena na postojeću komunalnu infrastrukturu, uz obvezu izvođenja svih potrebnih priključaka i usklađenja s uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, navedeno je u javnoj nabavi. Projekt se izvodi sukladno glavnom projektu iz ožujka 2025. godine, izdanoj građevinskoj dozvoli te svim važećim zakonima, pravilnicima i propisima, prema projektnoj dokumentaciji koju su izradili Bodrožić, Rališ i prijatelji.