Spektakularan aerodrom kao plača! Golemi krov nose čelična 'stabla' od 36 metara

Novi aerodrom u Phnom Penhu spaja monumentalnu arhitekturu i prirodu. Ima golema konstrukcijska 'stabla', tropsko zelenilo i vlastitu elektranu.

Smještena 20 kilometara južno od središta grada, Međunarodna zračna luka Techo u Phnom Penhu donosi novu viziju za glavni grad Kambodže. Projekt snažno odražava identitet mjesta, crpeći inspiraciju iz jedne od najstarijih civilizacija na svijetu, njezinih tradicionalnih arhitektonskih oblika te odgovarajući na uvjete tropske klime.

Iza projekta koji za cilj ima pružanje najviše razine iskustva putnicima i postavljanje novih standarda održivosti, stoji renomirani arhitektonski ured iz UK, Foster + Partners. Uz napomenu kako cjelokupni masterplan arhitektonskog ureda uključuje i planove za novi aerodromski grad, u čijem se središtu nalazi suvremena terminalna zgrada.

Stoga i ne čudi što je nedavno dobio veliko priznanje struke. Postao je jedan od finalista u kategoriji 'završene zgrade: transport' u sklopu Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF), godišnjeg globalnog arhitektonskog i dizajnerskog događaja.

Sve pod jednim krovom

Terminalna zgrada sastoji se od središnjeg glavnog prostora i dvaju bočnih krila aerodinamičnog oblika, projektiranih tako da se skrate udaljenosti koje putnici moraju prijeći pješice. U središnjem dijelu objedinjeni su svi ključni sadržaji, od obrade putnika i sigurnosnih i imigracijskih kontrola do trgovina i drugih komercijalnih prostora.

Sve natkriva velika kontinuirana krovna konstrukcija koja se proteže od zone iskrcaja putnika sve do zračne strane terminala, štiteći putnike od tropskog sunca i vremenskih uvjeta. Posebna pažnja posvećena je jednostavnom snalaženju pa raspored daje prednost kratkim pješačkim rutama, jasnim vizurama i što jednostavnijem kretanju kroz zgradu.

Terminal je ujedno zamišljen kao novo reprezentativno ulazno mjesto u Kambodžu, zbog čega njegova arhitektura spaja suvremena tehnološka rješenja s motivima lokalne graditeljske baštine.

Konstrukcijska 'stabla'

Jedan od najupečatljivijih elemenata terminala je krov oslonjen na konstrukcijska 'stabla', od kojih svako premošćuje raspon od čak 36 metara. Izveden je kao lagana čelična mrežasta ljuska, a njegova valovita forma postupno se uzdiže prema središtu zgrade i referira na monumentalne krovove kambodžanskih palača i hramova.

Ispod konstrukcije nalazi se rešetkasta obloga inspirirana tradicionalnim pletenjem košara koja filtrira dnevnu svjetlost, dok je oko konstrukcijskih 'stabala' strateški raspoređeno čak 180 krovnih otvora. Oni dovode prirodnu svjetlost duboko u terminal i ravnomjerno je raspoređuju velikim unutarnjim prostorom, dok se navečer aktivira sustav tople umjetne rasvjete integriran u slojeve stropa i samu konstrukciju.

Promjene razina svedene su na minimum, a pogledi prema 'prakiralištu' zrakoplova putnicima dodatno olakšavaju orijentaciju. Topli materijali i detalji inspirirani kambodžanskim graditeljstvom pritom ublažavaju monumentalne dimenzije terminala i daju mu prepoznatljiv lokalni karakter.

Tropski vrt usred terminala

S ambicijom da postane jedna od najzelenijih zračnih luka na svijetu, projekt kombinira suvremenu tehnologiju, pasivne arhitektonske mjere i lokalno obrtništvo kako bi smanjio ugljični otisak i troškove rada. Veliki prevjes krova zasjenjuje zonu iskrcaja i unutrašnjost terminala, čime se smanjuje potreba za mehaničkim hlađenjem, dok krovni otvori i filtrirano dnevno svjetlo smanjuju potrebu za umjetnom rasvjetom tijekom dana.

Zelenilo prati putnike kroz cijelu zgradu, a iz visokog središnjeg prostora izrastaju autohtona stabla romduola, uz lokalne palme i cvijeće. Terminal je povezan i s velikim javnim zelenim površinama, a Foster + Partners navodi kako se nalazi između dvaju velikih vrtova čije se zelenilo vizualno nastavlja kroz samu zgradu.

Interijer dodatno obilježava zbirka od 200 ručno izrađenih skulptura te središnji brončani kip Bude, kojima se naglašavaju povijest i identitet zemlje. Velik dio energetskih potreba terminala pritom je zamišljen da se pokriva energijom proizvedenom u fotonaponskom postrojenju unutar kompleksa zračne luke. Međunarodna zračna luka Techo | foto: Nigel Young / Foster + Partners / WAF

Od 13 do 30 milijuna putnika

Modularna konstrukcija i fazna realizacija omogućuju da zračna luka raste zajedno s prometnim potrebama Phnom Penha, bez potrebe za potpunim preoblikovanjem osnovnog koncepta terminala. Prva faza, koja uključuje središnju zgradu i sjeverno aerodinamično krilo, otvorena je za putnike u rujnu 2025. godine, dok je otvaranje južnog krila planirano do 2030. godine.

U početnoj fazi terminal je projektiran za prihvat do 13 milijuna putnika godišnje, dok bi nakon daljnjeg proširenja kapacitet trebao dosegnuti 30 milijuna putnika. No, širenje nije ograničeno samo na terminal – Foster + Partners izradio je masterplan čitavog novog aerodromskog grada koji se razvija oko njega.