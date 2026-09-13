Gradilište na Medvednici: Velika obnova omiljene zgrade povrh Zagreba, radovi će trajati 8 mjeseci

Jedna od najvećih promjena bit će potpuna modernizacija energetskog sustava zgrade. 'Loža' odlazi u prošlost.

Javna ustanova Park prirode Medvednica ide u veliku rekonstrukciju svoje poslovne zgrade. Posao ima procijenjenu vrijednost od 343.400 eura, a ponude se zaprimaju do 30. rujna 2026. godine.

Planirano je da se gradilište otvori krajem listopada, a da svi građevinski radovi budu završeni unutar roka od osam mjeseci, odnosno, prema dinamici radova iz tehničke dokumentacije sredinom iduće godine.

Riječ je o rekonstrukciji nekadašnje lugarnice na adresi Bliznec 70, koja danas služi kao poslovna zgrada i sjedište Javne ustanove Park prirode Medvednica. Objekt se nalazi na početku Sljemenske ceste, neposredno uz potok Bliznec, na području katastarske općine Gračani.

Položaj i namjena

Građevina je smještena u središnjem dijelu parcele, dok su kolni i pješački prilaz osigurani s južne strane, odnosno iz smjera Blizneca i Sljemenske ceste. Parcela je u nagibu prema jugu, a prema prostornom planu Parka prirode Medvednica nalazi se u zoni R 2.11, namijenjenoj sportu, odmoru i rekreaciji.

Projektom se ne gradi novi objekt niti se mijenjaju položaj i osnovni urbanistički parametri postojeće zgrade. Zgrada ima poslovnu, odnosno uredsku namjenu, a projektna dokumentacija njezinu površinu okvirno navodi na oko 350 četvornih metara. Glavni cilj zahvata je postojeći prostor učiniti funkcionalnijim i energetski učinkovitijim, bez širenja gradnje na okolni prostor Parka prirode. PP Medvednica, upravna zgrada | foto: ilustracija, screen shot EOJN

Kamen, beton i drveno

Postojeća zgrada sastoji se od suterena, prizemlja i potkrovlja, a prema projektu visoka je 9,8 metara. Konstrukcija njezinih pojedinih dijelova prilično se razlikuje. Suteren je izveden kombinacijom kamena i betona, dok prizemlje nose drveni stupovi i grede. Pregradni zidovi izvedeni su od žbukanih kombi-ploča i gipskartonskih ploča, a osnovu konstrukcije potkrovlja također čine drveni stupovi i grede.

Na daskama poda potkrovlja nalazi se parket, dok je krovište izolirano s 14 centimetara mineralne vune. Projektanti navode da je krovište zdravo, a postojeći crijep neoštećen, zbog čega konstruktivna obnova zgrade nije predviđena.

Na objektu su danas drvena vanjska i unutarnja stolarija, dok završne podne obloge čine parket, keramika i protuprašni premazi. Zgrada je legalna, evidentirana je kao građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine te za nju postoji uporabna dozvola.

PP Medvednica, upravna zgrada | foto: ilustracija, screen shot EOJN

Novi raspored

Najveće promjene događat će se u unutrašnjosti zgrade, osobito u prizemlju i suterenu. U prizemlju se planira rušenje pojedinih pregradnih zidova i vrata, proširenje kuhinje te uređenje muškog i ženskog sanitarnog čvora, tuša, arhive odnosno spremišta i dodatne radne prostorije.

Suteren će dobiti novu funkciju jer se ondje uređuju prostor za projekcije i prijem posjetitelja, kao i pristupačni sanitarni čvor.

U pretprostoru su predviđena i dva naslonjača za korištenje VR sadržaja, čime dio sjedišta dobiva i prezentacijsku funkciju. U potkrovlju se ne planiraju prostorne intervencije, već uglavnom obnova postojećih završnih površina.

Radovi uključuju skidanje i niveliranje dijela podova, postavljanje parketa i keramičkih pločica, obnovu stropova te sanaciju vlažne i dotrajale žbuke. Projektom je predviđena i rekonstrukcija sjenice, koja će se zatvoriti pomičnim panelima, odnosno kliznim harmonika-vratima.

Nova stolarija

Važan dio investicije odnosi se na obnovu pročelja i zamjenu vanjske stolarije. Svi prozori osim krovnih trebali bi biti zamijenjeni novim drvenim prozorima s griljama, čime se zadržava karakter postojećeg objekta. Predviđeno je najmanje trostruko ostakljenje s dva Low-E stakla, dok će prostor između stakala biti ispunjen argonom radi boljih toplinskih svojstava.

Projekt uključuje i pregled dotrajalosti drvenih konstruktivnih elemenata balkona i balkonskih ograda te njihovu zamjenu ondje gdje se pokaže potrebnom. Sanirat će se mjestimično oštećena žbuka i sokl zgrade, a postojeća drvena obloga dobit će nove zaštitne premaze.

Zanimljivo je da zidovi, krov i podovi kao dijelovi vanjskog omotača nisu predviđeni za cjelovitu energetsku obnovu. Projektanti pritom upozoravaju da se kod rekonstrukcije pojedini skriveni problemi mogu pokazati tek nakon otvaranja i rušenja dijelova objekta, pa će se takve situacije rješavati tijekom projektantskog nadzora. PP Medvednica, upravna zgrada | foto: ilustracija, screen shot EOJN

Lož ulje odlazi u prošlost

Jedna od najvećih promjena bit će potpuna modernizacija energetskog sustava zgrade. Postojeće grijanje na lako loživo ulje zamijenit će se električnim sustavom s dizalicama topline, koje će preko spremnika tople vode osiguravati i potrošnu toplu vodu. Uklanjaju se postojeći radijatori i klima-uređaji, a njihovo mjesto zauzet će ventilokonvektori za grijanje i hlađenje.

Predviđena je i integrirana fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, s mogućnošću rada u mrežnom ili izoliranom režimu. Preliminarni energetski proračun pokazuje smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za 30,21 posto, dok bi godišnja primarna energija trebala pasti za 73,56 posto.

Još je izraženiji projicirani učinak na emisije ugljikova dioksida, koje bi prema dokumentaciji trebale biti smanjene za 83,97 posto. Uz energetsku obnovu, u svim prostorima uvodi se LED rasvjeta, prilagođavaju se utičnice i prekidači novom rasporedu te se uvodi optički kabel za brži internet i digitalno poslovanje. PP Medvednica, upravna zgrada | foto: ilustracija, screen shot EOJN

E-punjač i promjene oko zgrade

Zahvat neće stati na zidovima lugarnice, jer su predviđene i intervencije na prostoru oko sjedišta ustanove. Na parceli sada postoje dva parkirna mjesta i njihov se broj projektom neće mijenjati, ali se planira mogućnost punjenja električnih automobila.

Postojeći montažni objekti na susjednoj čestici trebali bi biti uklonjeni, a na njihovu mjestu postavljen kontejner u funkciji spremišta, obložen drvom kako bi se uklopio u okoliš. Rekonstruirat će se i vanjsko stepenište, zamijeniti drvene ograde i kolna vrata te ukloniti stakleni kiosk koji je trenutačno deponiran na parceli.

Radovi zahvaćaju i postojeći info-kiosk, na kojem su predviđene sanacije krovišta i poda te zaštita drvene obloge. Posebna se pozornost posvećuje pristupačnosti: u suterenu se uklanjaju pragovi, a u najnižoj etaži treba biti omogućen nesmetan pristup, kretanje i boravak osobama smanjene pokretljivosti. Projektom se, međutim, ne uvode novi komunalni priključci – objekt ostaje priključen na elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu, dok se za tehničku vodu koristi spremnik, a za odvodnju septička jama.