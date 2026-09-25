Nova nuklearka sve bliže gradnji: Imat će toranj od 200 metara, a opremu će voziti preko pola Slovenije

Ukupni investicijski i financijski troškovi procjenjuju se na 11,819 milijardi eura u stalnim cijenama, odnosno 14,838 milijardi eura u tekućim.

U susjednoj Sloveniji polako se slaže 'slagalica' oko jednog od najvećih energetskih i infrastrukturnih projekata u regiji. Drugi blok Nuklearne elektrane Krško, poznat kao JEK2, još je u razvojnoj i planskoj fazi, no posljednjih tjedana napravljeno je nekoliko važnih koraka. Poznat je najizgledniji put kojim bi se golema oprema dopremala do Krškog, izdvojeno je rješenje za hlađenje buduće elektrane, a paralelno se pripremaju prostorne, sigurnosne i natječajne podloge.

GEN energija sredinom rujna predstavila je rezultate dviju važnih stručnih studija. Jedna se bavila prijevozom velikih i teških komponenti potrebnih za izgradnju elektrane, a druga tehnologijama rashladnih tornjeva. I jedno i drugo puno govori o razmjerima projekta koji bi trebao biti smješten neposredno uz postojeću Nuklearnu elektranu Krško.

Od Kopra do Krškog čak 274 kilometra

Posebno je zanimljiva logistika budućeg gradilišta. U preliminarnoj transportnoj studiji analizirano je osam mogućih pravaca iz različitih morskih i riječnih luka prema Krškom. Kao najpogodnija za daljnju razradu izdvojena je cestovna ruta Koper - Ljubljana - Celje - Krško, duga približno 274 kilometra.

No, daleko od toga da se radi o jednostavnom prijevozu autocestom. Na predloženoj trasi stručnjaci su identificirali čak 112 kritičnih točaka i dionica. Riječ je o mjestima na kojima će trebati dodatno provjeravati visinska i širinska ograničenja, nosivost i druge karakteristike infrastrukture, a na nekim će lokacijama biti potrebne i prilagodbe prometnica ili posebna rješenja za premošćivanje prepreka.

Preliminarna studija tek je početak tog posla. Slijedi detaljno tehničko projektiranje trase, definiranje potrebnih zahvata na infrastrukturi i razrada samog transporta. Prema sadašnjoj projektnoj dinamici, konačna transportna studija trebala bi biti završena do kraja 2028. godine. NE Krško 2 | Foto: GEN energija

Toranj koji bi mogao biti visok gotovo 200 metara

Drugo veliko pitanje je hlađenje buduće nuklearne elektrane. Stručnjaci su analizirali četiri moguća tehnološka rješenja, među kojima su bili sustavi s prirodnim, kombiniranim prirodnim i mehaničkim te potpuno mehaničkim strujanjem zraka.

Kao najpogodnije rješenje za daljnju razradu izdvojen je rashladni toranj s prirodnim propuhom. Njegova glavna prednost je činjenica da za stvaranje strujanja zraka nisu potrebni veliki ventilatori, što znači manju vlastitu potrošnju električne energije, jednostavnije održavanje i pouzdan rad.

No, takvo rješenje bilo bi itekako vidljivo u prostoru. Ovisno o konačno odabranom tipu reaktora, rashladni toranj mogao bi biti visok između 193 i 198 metara.

Kao odgovarajuća alternativa razmatra se kombinacija prirodnog i mehaničkog hlađenja, koja bi uključivala dva tornja visine približno 75 do 80 metara. Takvo bi rješenje bilo niže, ali bi imalo veću potrošnju energije i veće operativne troškove. Konačni izbor još nije donesen, a odluka će ovisiti i o tehničkim, okolišnim i prostornim kriterijima. U studiji su uzeti u obzir i mogući utjecaji klimatskih promjena i ekstremnijih vremenskih uvjeta na učinkovitost hlađenja. NE Krško 2 | Foto: GEN energija

Paralelno se priprema teren za ključnu odluku

JEK2 je trenutačno još uvijek projekt u razvoju, a u veljači 2026. slovenska Vlada službeno je pokrenula postupak izrade državnog prostornog plana. Lokacija je predviđena zapadno od postojeće nuklearne elektrane u Krškom, dok će se kroz prostorni postupak detaljnije razrađivati utjecaji na okoliš, infrastrukturu i okolni prostor.

Istodobno se radi na više frontova. Među aktualnim poslovima GEN energija navodi izradu probabilističke analize potresne opasnosti, pripremu stručnih podloga za prostorno planiranje te natječajne dokumentacije za izbor dobavljača tehnološkog dijela elektrane.

Konačna snaga još također nije zaključana. Prostorni postupak obuhvaća jednu PWR jedinicu, dakle tlačnovodni reaktor poput onoga koji se već koristi u Krškom, s nazivnom električnom snagom od približno 1.000 do 1.650 MW. Na konačni izbor utjecat će dostupna tehnologija dobavljača, mogućnosti priključka na mrežu, prostor, energetske potrebe i financijska konstrukcija projekta.

Prije konačne investicijske odluke trebale bi se pribaviti konkretne ponude dobavljača i odabrati tehnološko rješenje. Prema sadašnjim planovima, ključna odluka o realizaciji projekta predviđena je do kraja 2028. godine. NE Krško 2 | Foto: GEN energija

Milijarde do 2040., ali dvije cijene ne znače poskupljenje

GEN energija posljednjih je dana dodatno pojasnila i brojke koje se vežu uz cijenu projekta. Kod elektrane snage oko 1.100 MW, ukupni investicijski i financijski troškovi procjenjuju se na 11,819 milijardi eura u stalnim cijenama, odnosno 14,838 milijardi eura u tekućim cijenama do 2040. godine.

Kod veće varijante od oko 1.650 MW, riječ je o 17,466 milijardi eura u stalnim, odnosno 21,759 milijardi eura u tekućim cijenama. Iz GEN energije naglašavaju da razlika između tih iznosa ne predstavlja novo poskupljenje projekta. Stalne cijene omogućavaju usporedbu vrijednosti u određenoj baznoj godini, dok tekuća cijena uključuje očekivanu inflaciju, promjene troškova rada i materijala te financiranje tijekom godina realizacije projekta.