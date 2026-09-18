Stiže nam radioaktivni otpad iz Krškog: Ići će u novi centar, na mjesto 8 srušenih vojnih zgrada

U Sisačko-moslavačkoj županiji, na lokaciji bivših vojarna od kojih je dio srušila tvrtka Eurco, planira se izgradnja Centra za radioaktivni otpad.

Hrvatska bi trebala dobiti svoj Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji bivšeg vojno-skladišnog kompleksa Čerkezovac. Iako smo izvještavali o radovima na terenu, čini se da možda još uvijek nije završena potrebna dokumentacija, iako se nastavljaju predradnje za izgradnju centra. Istraživački radovi na odabranoj lokaciji su provedeni u 2021. i 2022. godini, dok je za razdoblje između 2022. i 2025. godine predviđena izrada projektne dokumentacije, sigurnosnih studija i Studije utjecaja na okoliš.

Izgradnja Centra trebala bi krenuti već iduće godine, ali u javnoj nabavi vidimo da postoje izmjene u ugovorima za projektiranje iz 2022. godine. Izradu dokumentacije naručuje Fonda za financiranje razgradnje NEK. Radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško trenutno se čuva u skladištu unutar elektrane u Sloveniji, a hrvatski dio nisko i srednje radioaktivnog otpada planira se postupno prebaciti na novu lokaciju.

Izmjena ugovora za izradu dokumentacije

Za novi Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada bio bi u Čerkezovcu na području bivšeg vojno-skladišnog kompleksa na južnim obroncima Trgovske gore, na području općine Dvor u Sisačko-moslavačkoj županiji. Početak izgradnje predviđen je u 2027. godini, a u javnoj nabavi javlja se izmjena ugovora za uslugu izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš.

Posao je na razdoblje od 36 mjeseci ugovoren još u svibnju 2022. s tvrtkom Ekonerg. Tvrtka nudi konzultantske inženjerske usluge, a specijalizirana je u domeni energetike, projektiranja te zaštite okoliša i prirode.

Uvaj ugovor potpisali su s dvoje podugovaratelja, a u posljednje četiri godine, od trenutka ugovaranja posla na razdoblje od tri godine triput su s naručiteljem potpisivali izmjene ugovora. Prvi puta izmjene su ugovorene tri godine nakon sklapanja sporazuma, kako bi se promijenio ugovoreni iznos. Zatim je u ožujku ove godine potpisana nova izmjena radi promjene kontakt osobe i projektanta građevinskih konstrukcija. Konačno, 23. lipnja 2026. još jednom je narastao ugovoreni iznos, koji je u konačnici 1,17 milijuna eura u odnosu na početnih 929 tisuće eura. Obavijest je 15. rujna osvanula u javnoj nabavi.

Podugovaratelji | Foto: EOJN, snimka zaslona

Izmjene ugovora | Foto: EOJN, snimka zaslona

Rušenje 8 vojnih zgrada

Nabava uključuje tri grupe radova - uslugu provedbe istražnih radova na planiranoj lokaciji, mjerenje radioaktivnosti za definiranje 'nultog' stanja te uslugu izrade projektne dokumentacije i studije utjecaja na okoliš. Uzimajući u obzir izmjene u tekućoj godini, može se samo pretpostaviti da nije ispunjen uvjet završetka izrade projektne dokumentacije do kraja 2025. godine.

Inače, u ovoj godini namjeravalo se predati zahtjev za pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i provesti javnu raspravu. Zahtjev međutim jest predan Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada, i to u travnju ove godine. Odnosi se na odabranu lokaciju bivše vojarne Čerkezovac na kojoj je još krajem listopada prošle godine započelo rušenje starih objekata kako bi se oslobodio prostor za novogradnju.

Kako smo pisali, rušenje osam objekata vrijedno je 867.368,54 eura bez PDV-a, odnosno 1,084 eura ubroji li se PDV. Za uklanjanje je odabrala tvrtka Eurco koja je u ovoj godini punila naslovnice zbog rušenja Vjesnika. Na početku rušenja predviđeno je da bi radovi trebali završiti za godinu dana, a na oslobođenom prostoru planiranu su upravna zgrada Centra i dugoročno skladište za hrvatski dio radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško. K tome, Studija utjecaja na okoliš mora potvrditi primjerenost lokacije. Rušenje starih vojnih objekata | Foto: CZRAO Model centra | Foto: CZRAO

Hoće li se završiti u 2029.?

Podsjetimo, u Čerkezovcu na Trgovskoj gori, u općini Dvor planira se novi centar sastavljen od Središnjeg skladišta za institucionalni radioaktivni otpad (IRAO), i iskorištene izvore iz Hrvatske, Dugoročno skladište za nisko i srednje radioaktivni otpad (NSRAO) iz NE Krško te upravno-administrativnu zgradu s informacijskim centrom i službom osiguranja, kako je redom navedeno u Postupke prethodne ocjene za projekt, na stranicama nadležnog ministarstva.

Na lokaciju bi se dovozio kondicionirani kruti radioaktivni otpad u spremnicima, koji bi se skladištio u odgovarajućim postrojenjima. Obrada i kondicioniranje otpada nisu predviđeni u Centru. NSRAO bi se prethodno kondicionirao na lokaciji NE Krško ili u inozemstvu, stabilizirao i smjestio u armirano-betonske RCC spremnike. Dugoročno skladište projektira se za najviše 2.450 RCC spremnika, koji bi se slagali u tri razine.

Za IRAO i II rekonstruirale bi se dvije postojeće vojne skladišne građevine. Otpad i iskorišteni izvori čuvali bi se u posebnim spremnicima uz višestruke barijere. Predviđeni su radiološki monitoring, periodične inspekcije i aktivni nadzor objekata i okoliša. Centar ne predviđa skladištenje ni odlaganje istrošenoga nuklearnog goriva, stoji u dokumentu. Završetak centra planiran je u 2029. godini, ako radovi krenu dogodine.