Megaprojekt kod Cavtata dobio ključni papir: Na 12 hektara niče 25 zgrada i cesta s galerijskim tunelom

Projekt je podijeljen na sedam etapa, a pojedine etape dodatno su razlomljene na zasebne faze.

U uvali kod Cavtata već se godinama sprema realizacija velikog turističkog projekta o kojem smo ranije pisali ovdje. Planovi su veliki, a sada je napravljen još jedan važan korak naprijed.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je lokacijsku dozvolu za izgradnju turističkog resorta Cavtat i nove nerazvrstane ceste na lokaciji Prahivac. Zahtjev je podnijela tvrtka Marina Resort Cavtat, preko projektantske tvrtke Atellior.

Riječ je o kopnenom dijelu puno šire priče koja se posljednjih godina spominjala pod nazivom Marina Cavtat & Resort. Nova dozvola, važno je naglasiti, odnosi se na turistički resort i prometnu infrastrukturu, a ne i na cijeli ranije predstavljeni pomorski odnosno nautički dio projekta.

Na više od 12 hektara

Sam turistički resort prostirat će se na približno 9,23 hektara, dok ukupni obuhvat zahvata zajedno s prometnicom iznosi oko 12,1 hektar. Resort se planira u zoni Prahivac, namijenjenoj hotelskom kompleksu i turističkom naselju.

Prema idejnom projektu, predviđena je izgradnja ukupno 25 smještajnih građevina. Među njima je hotel s pet zvjezdica, deset luksuznih turističkih vila te niz apartmanskih i drugih smještajnih objekata, dio kojih će imati i komercijalne sadržaje.

Ukupno se planira oko 275 smještajnih jedinica s približno 677 kreveta. Uz njih dolaze dvije rekreacijske zone, gornja i donja postaja kosog panoramskog dizala s recepcijom i pratećim sadržajima, toplinska i plinska stanica, trafostanica, interne prometnice, šetališta te staze za interventna i „buggy“ vozila.

Velik dio prostora trebao bi ostati zelen. Parkovni nasadi i zelene površine zauzimat će oko 50,7 posto cijele zone, dok je za potrebe resorta predviđeno 390 parkirališnih mjesta. Od toga će čak 382 biti smještena u garažama, a osam na otvorenom. turistički resort Cavtat | Foto: Cicada Design / Dalmi Resorts International

Stiže i novi ulaz u Cavtat

Poseban dio projekta je nova nerazvrstana cesta uz istočnu granicu resorta. Ona neće služiti samo za pristup turističkom kompleksu, već bi trebala postati i novi sjeverni ulaz u Cavtat iz smjera Dubrovnika.

Glavna trasa ceste bit će duga oko 790 metara te će povezivati državnu cestu D8 s postojećom prometnom mrežom Cavtata, odnosno Pavlovićevom ulicom. Kada se pribroje odvojci prema turističkoj zoni i prilagodba postojećeg puta, ukupna duljina svih prometnih osi iznosi oko 1.150 metara.

Za rekonstrukciju raskrižja na državnoj cesti D8 već je 24. kolovoza 2026. izdana građevinska dozvola. No gradnja nove prometnice neće biti sasvim jednostavna. Zbog velike visinske razlike između postojećeg puta i planirane ceste, na južnom dijelu zahvata predviđen je i galerijski tunel s kolno-pješačkom rampom. Tako bi se trebao omogućiti pristup postojećim i budućim objektima koji se nalaze na različitim visinama.

turistički resort Cavtat | Foto: Cicada Design / Dalmi Resorts International

Iskopat će više od 260.000 kubika materijala

Uz novu cestu izvodit će se i veliki infrastrukturni zahvati. Projekt uključuje novu trasu javnog vodoopskrbnog cjevovoda i fekalne kanalizacije, sustav odvodnje oborinskih i pribrežnih voda, elektroenergetsku mrežu, javnu rasvjetu, telekomunikacijsku infrastrukturu, prometnu opremu i signalizaciju.

A teren na kojem se gradi prilično je zahtjevan. Zbog njegove strme konfiguracije preliminarni proračun predviđa čak 260.277 kubičnih metara iskopa. Dio tog materijala ponovno će se koristiti za nasipavanje, ugradnju u građevine i krajobrazno uređenje, čime bi se trebala smanjiti količina materijala koju će biti potrebno odvoziti.

Resort će zahtijevati i ozbiljne zahvate na postojećoj komunalnoj infrastrukturi. Među ostalim, potrebno je izgraditi novu vodospremu na lokaciji postojećih vodosprema Prahivac, nove cjevovode, rekonstruirati crpnu stanicu Albatros te izvesti novu trasu gravitacijskog kolektora.

Sedam etapa gradnje

Ovako velik zahvat neće se graditi odjednom. Projekt je podijeljen na sedam etapa, a pojedine etape dodatno su razlomljene na zasebne faze. Za svaku fazu odnosno etapu moći će se ishoditi posebna građevinska dozvola.

Prva etapa obuhvaća izgradnju nove nerazvrstane ceste i potrebnog HEP-ova postrojenja. Nakon toga slijedi interna kolno-pješačka mreža resorta i toplinska stanica, a zatim hotel s pet zvjezdica, luksuzne vile, apartmanske zgrade, panoramsko dizalo i prvi rekreacijski sadržaji.

U sljedećim etapama gradile bi se dodatne apartmanske građevine i druga smještajna infrastruktura, dok je posljednja etapa rezervirana za krajobrazno uređenje prostora. turistički resort Cavtat | Foto: Cicada Design / Dalmi Resorts International

Lokacijska nije još znak za početak radova

Iako je izdavanje lokacijske dozvole velik korak naprijed, to još uvijek ne znači da bageri mogu odmah na teren. U dokumentu se jasno navodi da se na temelju ove dozvole ne može započeti s građenjem, već je potrebno ishoditi odgovarajuće akte za građenje. Lokacijska dozvola prestaje vrijediti ako u roku od šest godina od njezine pravomoćnosti ne bude podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Važno je i da sada izdana dozvola obuhvaća turistički resort na Prahivcu i nerazvrstanu cestu, a ne cijeli projekt Marina Cavtat & Resort kakav je ranije predstavljan javnosti. U dokumentaciji se, primjerice, navodi i da šetnica na pomorskom dobru ne može biti dio ovog zahvata.