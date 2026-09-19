Velika promjena na Lošinju: Stari gatovi odlaze, a luka dobiva čak 115 novih vezova

Mali Lošinj sprema ozbiljnu promjenu u jednom od svojih važnijih lučkih bazena. Na potezu Poljana - Runjica planirana je rekonstrukcija komunalne luke, a zahvat je sada napravio važan korak prema realizaciji. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izdalo je rješenje prema kojem za projekt nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Riječ je o postojećoj luci namijenjenoj privezu plovila lokalnog stanovništva, koja danas ima 363 veza. Nakon rekonstrukcije taj broj trebao bi porasti na čak 478, odnosno za 115 novih mjesta. Zahvat uključuje uklanjanje dijela postojećih gatova, postavljanje novih plutajućih gatova i gradnju betonskih utvrdica.

Stari gatovi odlaze, novi stižu

Planirana rekonstrukcija zahvaća oko 3,4 hektara lučkog područja. Prema dokumentaciji, uklonit će se deset postojećih betonskih gatova, a umjesto njih postavit će se 13 plutajućih gatova uz nove betonske utvrdice.

Pontonski elementi bit će dugi otprilike od 12 do 20 metara i široki od 2,5 do 4,5 metara. Dio postojećih gatova zadržat će se, dok će se neki proširiti i produljiti. Rekonstrukcijom će se njihove širine povećati na 2,7 i 4,3 metra, a duljine na 39 do 48 metara.

Na sjevernom dijelu zahvata planirana su i tri potpuno nova gata, široka 2,7 i 3,3 metra te duga 39 i 41 metar. Plovila će se moći vezati obostrano, u četverovez, pa bi nakon završetka radova kapacitet luke trebao porasti na ukupno 478 vezova. Luka, Mali Lošinj | Foto: Lučka uprava Mali Lošinj

Sidrenje ide na morsko dno

Novi plutajući gatovi neće se samo postaviti na površinu mora. Sidrit će se posebnim sidrenim blokovima na morskom dnu, pri čemu će pojedini blokovi zauzimati površine od oko 48 do 67 četvornih metara.

Ukupno će sidreni blokovi zauzeti oko 0,1027 hektara morskog dna. Ipak, dokumentacija navodi da se morsko dno neće produbljivati, već će se radovi izvoditi unutar već postojećeg, antropogeno izmijenjenog lučkog prostora.

Plutajući gatovi bit će uronjeni oko 40 centimetara u more, a konstruirani su tako da omogućuju cirkulaciju mora. Visinska razlika između obale i gatova savladavat će se metalnim pristupnim mostovima dugima oko pet metara i širokima oko 1,2 metra.

Luka, Mali Lošinj | Foto: Lučka uprava Mali Lošinj

Buka će biti veća, ali bez procjene utjecaja

Ministarstvo je tijekom postupka prikupilo mišljenja nadležnih tijela, a zaključak je da projekt neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Tijekom gradnje očekuju se buka, vibracije i prašina, posebno zato što se stambeni objekti nalaze na udaljenosti od oko 50 metara od zahvata. Ipak, ti su utjecaji ocijenjeni kao lokalni i privremeni.

Nakon završetka radova očekuje se i nešto veća buka zbog povećanog broja plovila i rada brodskih motora, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Unatoč tome, procijenjeno je da neće doći do prekoračenja dopuštenih razina buke.

Moguć je i privremeni utjecaj na more tijekom gradnje, prije svega zamućenje vodenog stupca, ali dokumentacija navodi da će taj efekt nestati nakon završetka radova. Procijenjeno je i da će plima i oseka biti dovoljne za održavanje potrebne izmjene mora u bazenu.

Projekt je unutar ekološke mreže

Lokacija zahvata nalazi se unutar područja ekološke mreže Kvarnerski otoci. Na širem području nalaze se pogodna staništa za više ciljnih vrsta ptica, uključujući crnogrlog i crvenogrlog plijenora te dugokljunu čigru.

Ipak, budući da se zahvat izvodi unutar postojeće luke i već značajno izmijenjenog prostora, Ministarstvo je zaključilo da rekonstrukcija neće imati značajan negativan utjecaj na te vrste niti na cjelovitost ekološke mreže.