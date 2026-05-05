Srpska banka prodaje radničko odmaralište na hrvatskom otoku, cijenu za 2.400 kvadrata pročitat ćete dva puta

Odmaralište Valdarke izgrađeno je za radnike u bivšoj Jugoslaviji. Danas nije u bajnom stanju, ali pozicija i pogled su savršeni.

Na tržištu nekretnina rijetko se pojavljuju prilike koje spajaju atraktivnu lokaciju, postojeću infrastrukturu i relativno pristupačnu početnu cijenu. No upravo takav slučaj dolazi iz Malog Lošinja. Investicijsko-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) objavila je javni poziv za prodaju odmarališta Valdarke, smještenog u jednoj od najmirnijih i zelenilom okruženih uvala ovog kvarnerskog otoka.

Početna cijena od 1,04 milijuna konvertibilnih maraka, odnosno približno 534 tisuće eura, već je privukla pažnju investitora, posebno u kontekstu kontinuiranog rasta cijena nekretnina na našoj obali. Rok za dostavu ponuda istječe 8. svibnja u 10 sati, što dodatno pojačava dinamiku među potencijalnim kupcima.

Ovaj natječaj dolazi u trenutku kada su turistički kapaciteti na Jadranu pod sve većim pritiskom potražnje, a postojeći objekti za adaptaciju postaju tražena roba. Valdarke se tako nameće kao projekt s jasnim potencijalom transformacije. No koliko je ova prilika zaista isplativa i u kakvom se stanju nekretnina nalazi? Istražili smo.

Socijalistička ostavština

Odmaralište Valdarke izgrađeno je za bivše Jugoslavije, kada su slični objekti duž Jadrana služili kao radnička i sindikalna odmarališta namijenjena organiziranom ljetovanju zaposlenika i njihovih obitelji. Tijekom godina koristilo se prvenstveno za sezonski smještaj, uz osnovne prateće sadržaje karakteristične za takav tip objekata, poput zajedničkih prostorija, blagovaonica i većeg broja smještajnih jedinica jednostavnijeg standarda.

Njegova lokacija u uvali Valdarke, izvan užeg gradskog središta Malog Lošinja, od početka je bila zamišljena kao mirno i prirodom okruženo mjesto za odmor, što je i danas jedna od njegovih najvećih prednosti. Iako su ovakva odmarališta nakon tranzicije često izgubila prvobitnu funkciju i ostala zapuštena ili nedovoljno održavana, upravo to danas otvara prostor za njihovu revitalizaciju i prenamjenu u moderne turističke kapacitete. Odmaralište Valdarke | foto: IRBRS

Lokacija, površina i stanje nekretnine

Prema natječaju, predmet prodaje obuhvaća nekretnine ukupne površine približno 2.400 četvornih metara, uključujući objekt i pripadajuće zemljište. Odmaralište je smješteno u zoni Valdarke, poznatoj po borovoj šumi, čistom moru i relativnoj udaljenosti od gradske vreve, što mu daje dodatnu vrijednost u kontekstu luksuznog ili boutique turizma.

Sama zgrada korištena je kao odmaralište, što znači da već posjeduje osnovnu funkcionalnu strukturu za smještajne kapacitete, iako je za suvremene standarde nužna značajnija adaptacija. Važno je istaknuti da se radi o rijetkoj prilici kupnje većeg kompleksa na Lošinju, gdje je nova gradnja sve više ograničena.

Također, infrastrukturni pristup i postojeća izgrađenost dodatno olakšavaju proces razvoja projekta. Svakako treba reći i da mogućnost sudjelovanja imaju i domaće i strane fizičke i pravne osobe, što širi krug potencijalnih kupaca.

Uvjeti natječaja

U natječajnoj dokumentaciji navodi se da se nekretnina prodaje u zatečenom stanju, bez dodatnih ulaganja od strane prodavatelja, što implicira potrebu za renovacijom. Upravo ta činjenica može biti dvosjekli mač – s jedne strane povećava početna ulaganja, ali s druge ostavlja investitoru slobodu u definiranju konačnog koncepta.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama, uz obvezan depozit od približno 10% početne cijene. Cijeli postupak vodi IRBRS, a odabir najpovoljnijeg ponuđača temelji se na visini ponude i ispunjavanju uvjeta. Odmaralište Valdarke | foto: IRBRS

Isplativost investicije

Kada se analizira investicijski potencijal, ključni faktor je odnos početne cijene i lokacije, a u ovom slučaju on ide u prilog kupcu. Mali Lošinj već godinama bilježi stabilan rast turističkog prometa, uz sve veći fokus na održivi turizam i objekte više kategorije. Početna cijena od oko 534 tisuće eura za ovakav kompleks znači da bi cijena po četvornom metru mogla biti znatno niža od tržišnog prosjeka za uređene nekretnine u tom području.

Naravno, potrebno je uračunati troškove renovacije, koji mogu biti značajni ovisno o ambiciji projekta. Međutim, upravo u toj fazi nastaje najveća vrijednost, kroz, primjerice, prenamjenu u boutique hotel, apartmanski kompleks ili čak ekskluzivni resort.

S druge strane rizici postoje, prije svega u vidu administrativnih procedura i troškova obnove, no oni su standardni za ovakve investicije. S obzirom na ograničenu ponudu sličnih nekretnina, dugoročni potencijal rasta vrijednosti također je značajan.

Zaključak - investitori koji su spremni na srednjoročno ulaganje i razvoj mogli bi iz ove prilike izvući iznadprosječan povrat. Konačna isplativost svakako će ovisiti o strategiji, ali početne brojke i lokacija svakako opravdavaju detaljniju analizu.