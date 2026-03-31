Država prodala kultnu vilu uz more: Novi vlasnik za 3,8 milijuna eura dobio kuglanu i sportske terene

Kultno gradsko odmaralište na Jadranu kao nekada: Imat će sve, evo tko će tu ljetovati
05:30
31. ožujak 2026.
Vila Svežanj, jedan od reprezentativnijih objekata na području Općine Kostrena u Primorsko-goranskoj županiji, dobila je novog vlasnika. Nakon provedene javne dražbe, može se reći kako je ova atraktivna nekretnina, smještena tik uz more, i službeno prodana, čime završava još jedno poglavlje njezine bogate povijesti.
Vila je izgrađena između 1937. i 1939. godine kao dom i ordinacija lokalnog liječnika dr. Vjekoslava Stipanovića. Kasnije je prenamijenjena u ekskluzivni klub za više časnike nekadašnje Jugolinije. Danas predstavlja rijedak i vrijedan primjer međuratne modernističke arhitekture na Kvarneru.
Smještena neposredno uz more, s vlastitim pristupom obali, vila ima i izvrsnu prometnu povezanost - udaljena je svega deset kilometara od Rijeke i 20 kilometara od Zračne luke Rijeka. Nalazi se unutar izgrađenog građevinskog područja športsko-rekreacijske namjene, a odlukom Općinskog vijeća Kostrene proglašena je dobrom od lokalnog značaja, uz jasno propisane uvjete očuvanja i zaštite.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 18. siječnja 2026. godine javni poziv za sudjelovanje u usmenoj javnoj dražbi za kupnju ove nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a, zajedno s pripadajućim pokretninama. Rok za podnošenje prijava bio je 19. ožujka, a sama dražba održana je 26. ožujka 2026. godine.
- Na natječaj je pristiglo pet prijava, od kojih su četiri bile valjane. Početna cijena iznosila je 3.762.517,09 eura, uz dražbeni korak od 75.250 eura. Kao najpovoljniji ponuditelj istaknulo se društvo Međimurje graditeljstvo, koje je ponudilo 3.837.767,09 eura, dok ostali sudionici nisu nastavili nadmetanje, rekli su nam iz Ministarstva.
Za suvlasnički udio Republike Hrvatske od 37 posto odluku o prodaji donosi ministar, dok za preostalih 63 posto u vlasništvu CERP-a odluku donosi Upravno vijeće. Nakon donošenja tih odluka slijedi sklapanje kupoprodajnog ugovora.
Nekretnina se sastoji od više objekata i sadržaja na ukupnoj površini od 14.219 četvornih metara. Osim glavne zgrade, kompleks uključuje i sportske terene, park, dvorište te dodatne objekte.
U sastavu vile nalazi se stari dio časničkog kluba iz 1932. godine, površine gotovo 540 četvornih metara, kao i noviji dio izgrađen 1990. godine s dva suterena. U ponudi je i samostalni objekt kuglane iz 1978. godine, raspoređen na dvije etaže, te manji pomoćni objekti poput butanske stanice.
Okoliš uključuje uređeno igralište s tribinama, rasvjetom, internim prometnicama, parkiralištem i hortikulturnim rješenjima. Posebnu vrijednost daju i pokretnine koje su uključene u prodaju, među kojima su četiri drvena reljefa autora Vladimira Potočnjaka iz 1976. godine te kamena skulptura nepoznatog autora.
Prema važećem prostornom planu, na ovoj lokaciji nije dopuštena izgradnja novih objekata, već isključivo rekonstrukcija postojećih. Ipak, upravo takva ograničenja dodatno naglašavaju vrijednost očuvanja ove povijesne cjeline.
Objekti su priključeni na javnu infrastrukturu - vodovod, odvodnju i električnu mrežu, a za dvije građevine izdani su energetski certifikati razreda D. Prodaja Vile Svežanj tako predstavlja zanimljiv spoj očuvanja kulturno-povijesne baštine i potencijala za buduću prenamjenu. Novi vlasnik preuzima vrijedan kompleks s bogatom prošlošću, ali i jasnim okvirima za njegovo daljnje korištenje i razvoj.
