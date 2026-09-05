Spiderman na baušteli! Ova mala dizalica diže 3,2 tone, a prolazi kroz obična vrata

Jedan od novijih modela pauk dizalice širok je samo 77 centimetara, a može podići teret težak čak 3,2 tone.

Kada na gradilištu treba podići nekoliko tona, prva asocijacija vjerojatno je velika autodizalica. No, što napraviti kada teret treba podignuti u dvorištu, između dvije zgrade, unutar objekta ili na mjestu do kojeg kamion s dizalicom jednostavno ne može doći? Tu nastupa mali 'pauk'. Izgleda kao da je pobjegao iz nekog SF filma, no njgove četiri 'noge' imaju vrlo praktičnu svrhu.

Riječ je o kompaktnoj dizalici na gusjenicama. Kada stigne do mjesta rada, iz nje se razvlače četiri duga hidraulična stabilizatora. Upravo je zbog tih karakterističnih 'nogu' cijela kategorija dobila popularni naziv spider crane, odnosno pauk dizalica. Istražili smo o čemu se tu točno radi, a zaključak je, iako djeluje maleno, ovo je ozbiljan građevinski stroj.

Kroz vrata, a onda 3,2 tone u zrak

Dobar primjer koliko su takvi strojevi napredovali je talijanski Jekko SPX532.2, nova generacija njihove kompaktne gusjeničarske dizalice. Predstavljen je 2025. godine, a njegova je najveća prednost nevjerojatan odnos dimenzija i nosivosti.

Kada je sklopljen, stroj je širok samo 770 milimetara, dug 3,14 i visok 1,99 metara. Drugim riječima, napravljen je tako da može proći kroz vrata širine 80 centimetara. No, nakon što dođe do radnog mjesta i postavi stabilizatore, maksimalna nosivost mu je čak 3.200 kilograma.

Teleskopska ruka s dodatnom opremom može dosegnuti maksimalnu visinu od oko 17 metara, dok je najveći radni radijus 14,8 metara. Sam stroj, ovisno o izvedbi, teži oko 2,5 do 2,75 tona. Dakle, otprilike tamo gdje biste očekivali nešto malo veće od paletara dobivate pravu malu dizalicu.

Noge glavni trik

Četiri neobične noge nisu tu samo da bi stroj izgledao kao pauk. Stabilizatori preuzimaju sile koje nastaju prilikom podizanja tereta i daju dizalici znatno veću radnu površinu nego što bi se moglo zaključiti prema dimenzijama njezinih gusjenica.

Posebno je zanimljivo što kod nove generacije SPX532.2 stabilizatori imaju devet položaja zakretanja, a moguće ih je postaviti i asimetrično. To znači da sve četiri noge ne moraju nužno biti jednako raširene. Na gradilištu to može napraviti ogromnu razliku.

Zamislimo da s jedne strane stroja imamo zid, s druge iskop, a s treće dovoljno slobodnog prostora. Klasično potpuno širenje stabilizatora možda uopće ne bi bilo moguće. Kod ovakvog sustava njihov se položaj može prilagoditi raspoloživom prostoru, dok elektronika prati područje stabilnosti i dopušteno opterećenje.

Naravno, to ne znači da stroj u svakom položaju može dizati maksimalne 3,2 tone. Stvarna dopuštena masa ovisi o dosegu ruke, položaju tereta i konfiguraciji stabilizatora, zbog čega operater mora raditi prema odgovarajućem dijagramu nosivosti. pauk dizalica | foto: ilsutracija / AI Chat GPT

Staklene stijene, čelične grede

A što bi jedan takav 'pauk' zapravo radio na baušteli? Popis poslova je poprilično dug.

Proizvođač među primjenama SPX532.2 izričito navodi čelične konstrukcije, gradnju drvenih i montažnih objekata, ugradnju stakla te opće poslove podizanja. Može se koristiti za pozicioniranje teških zidnih panela i greda, dok se uz odgovarajući vakuumski manipulator može pretvoriti i u vrlo precizan stroj za montažu velikih staklenih površina.

U praksi to znači da bi mogao podizati čelične nosače, staklene stijene, prozore, montažne elemente, dijelove krovišta, HVAC opremu i razne druge terete. Dodatno, posebno bi mogao biti koristan kod rekonstrukcija postojećih objekata.

Na gusjenicama do mjesta rada

Dok su stabilizatori sklopljeni, stroj se kreće na gusjenicama. Tako se može sam dovesti od mjesta istovara do radne pozicije, a njegova mala širina omogućuje prolazak kroz uske prolaze.

Kod SPX532.2 maksimalna brzina kretanja je oko 3 km/h, što zvuči gotovo smiješno usporedimo li ga s klasičnim građevinskim strojevima. No, brzina mu nije ni cilj. Njegov posao je ući tamo gdje drugi ne mogu.

Još zanimljivija je funkcija Pick & Carry. Prema proizvođaču, stroj može s podignutim teretom mase do 400 kilograma i voziti, što otvara dodatne mogućnosti za premještanje materijala na gradilištu. pauk dizalica | foto: ilsutracija / AI Chat GPT

Može raditi i bez dizela

Ako stroj treba uvesti u zatvorenu građevinu, pojavljuje se očit problem, ispušni plinovi. Zato se ovaj model nudi i kao potpuno električni stroj s litijskim baterijama. Postoji i Bi-Energy izvedba koja kombinira dizelski motor i električni pogonski sklop, pa može prijeći na potpuno električni rad kada je to potrebno.

Električna verzija prema proizvođaču može izdržati više od jednog radnog dana, a integrirani punjač omogućuje i rad dok je stroj priključen na punjenje. To pauk dizalicu čini posebno zanimljivom za montažne poslove unutar hala, trgovačkih centara, atrija i drugih zatvorenih prostora.

Operater stoji sa strane

Još jedna razlika u odnosu na klasičnu dizalicu je upravljanje. Operater ne mora sjediti u kabini na stroju, već njime može upravljati pomoću radijskog daljinskog upravljača. To nije samo zgodan dodatak. Kod preciznog postavljanja čelične grede ili velikog stakla operater se može postaviti tamo odakle najbolje vidi teret i mjesto na koje ga treba spustiti.

Treba reći i da ovaj model ima i 7-inčni zaslon na kojem se u stvarnom vremenu prikazuju dijagram opterećenja i područje stabilnosti, a elektronika ograničava određene pokrete kako bi teret ostao unutar dopuštenih parametara rada.

I tu dolazimo do možda najzanimljivijeg dijela priče. Pauk dizalica ne pokušava zamijeniti velike dizalice. Kada treba podignuti desetke tona, jasno je tko pobjeđuje. No, kada tri tone treba podići iza kuće, kroz uzak prolaz, unutar zgrade ili između već izvedenih konstrukcija, mali pauk mogao bi biti upravo ona dizalica koju bi majstori poželjeli imati pri ruci.