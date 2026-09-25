Peticija već prikupila 11.600 potpisa: S vizijom novog Maksimira mnogi nisu zadovoljni

Peticija je otvorena ubrzo nakon predstavljanja odabranog rješenja za novi Maksimir. Do cilja je još 88.000 potpisa.

Nakon objave rješenja novog Dinamovog stadiona prema viziji arhitekata iz studija VG13 iz Milana, brojni navijači i entuzijasti izrazili su nezadovoljstvo s predstavljenim rješenjem. Kao negativno je istaknuto to što nisu povezane tribine (kako se između ostalog i tražilo natječajnim programom), to što se vraća 'na staro' koje nije funkcioniralo, a bilo je i drugih zamjerki. Evo što se traži u novootvorenoj peticiji.

Otvorena peticija, potpisa je već puno

'Peticija za povlačenje odabranog arhitektonskog rješenja za Stadion Maksimir' osvanula je na stranici peticije.hr još jučer, 24. rujna 2026. godine. Ulazi u kategoriju 'lokalna zajednica', a upućena je Hrvatskom nogometnom savezu, Gradu Zagrebu i Vladi RH, koji zajednički financiraju projekt novog stadiona. U sažetku piše da se traži 'Opoziv izbora arhitektonskog rješenja', a zatim je objašnjeno i zašto.

- Potaknut brojnim negativnim reakcijama i nezadovoljstvom dijela građana odabranim rješenjem, pokrećem ovu inicijativu sa zahtjevom da se odluka ponovno razmotri i da se pitanje konačnog izgleda stadiona ponovno otvori, uvodno piše pokretač ove peticije. stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato

Traže bolje za jedan od najvažnijih objekata

Kako navodi, stadion pored park-šume Maksimir jedan je od najvažnijih sportskih objekata u Zagrebu, te će prema tome 'novi stadion biti projekt koji će desetljećima utjecati na izgled Maksimira i cijelog grada'. Pokretač smatra da toliko značajan projekt zaslužuje 'kvalitetno, funkcionalno i reprezentativno arhitektonsko rješenje', očito smatrajući da takav opis ne odgovara odabranoj ideji talijskog VG13.

- Tražimo da se u ponovno razmatranje uključi širi krug stručnjaka iz područja arhitekture, urbanizma, sporta i velikih javnih projekata te da cijeli postupak bude što transparentniji, traži se.

Očito se mnogi slažu da izgled ne odgovara očekivanjima navijača i kategoriji planiranog stadiona zbog čega se odabir treba ponoviti. Ovdje pogledajte top 5 rješenja hrvatskih arhitekata, od kojih je samo jedno ušlo u top 5 i glasajte u anketi.