Jedino zakašnjelo ljetno gradilište u Zagrebu pri kraju: 'Prašine se nećemo riješiti mjesecima'

Veliko zagrebačko gradilište ovog ljeta bilo je ono na Trešnjevki, na potezu od Trešnjevačkog trga do Ulice Florijana Andrašeca. U ljetnim mjesecima sve se prašilo od radova, a kopanje i bušenje posebno su se odrazili na okolne trgovine i kafiće koji se nalaze uz samu cestu. Stanje se danas vraća u normalu, bez prepreka za pješake ili bicikliste.

Projekt je krenuo rekonstrukcijom magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda, kada još nije bilo zatvaranja za promet, a dionica je bila zatvorena za vrijeme nadzemnih radova. Taj dio trajao je od lipnja do rujna.

Automobili su danas ponovno na trasi, a sve bi se trebalo vratiti u normalu za nekoliko dana. Danas smo prošetali ovim jedinim ljetnim gradilištem na kojemu se izvedba odužila u odnosu na planirano. Uskoro završetak svih radova | Foto: Bauštela.hr (N. Šantek)

Uskoro završetak

Poznato je da se ljeti, kad Zagreb opusti, više kopa. Ni ovo ljeto nije bilo iznimka, a od svih aktivnih gradiišta, samo jedno je ostalo otvoreno i nakon planiranog datuma završetka. Radovi u Ulici grada Vukovara od Trešnjevačkog placa do Ulice Florijana Andrašeca koji su službeno krenuli u proljeće i dalje traju, ali su pri kraju.

- Puštanje u promet Ulice grada Vukovara bio je predviđen početkom rujna, no zbog složenosti radova, početak prometovanja predviđen je krajem rujna, stoji na stranici Grada o tijeku aktualnih građevinskih radova.

Automobili se vratili, ali i dalje aktivan obilazak

U novoj fazi radova, od srijede 23. rujna od 9 sati ujutro pa do ponedjeljka 28. rujna do 5 sati bit će uspostavljen jednosmjerni promet u smjeru zapad-istok, a iz smjera istoka prema zapadu, koristit će se obilazni pravac kao i dosad. Obilazi se Vukovarskom, Florijana Andrašeca, Tratinskom te Ozaljskom, a potom dalje u smjeru zapada.

Znamo da je na Vukovarskoj od proljeća izvedena rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda, nakon čega je krenulo održavanje kolnika. Uz to su promijenjene tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske, a popravak je popravak je trajao od 17. do 24. kolovoza.

'Prašine se nećemo riješiti'

Radovi na kolniku krenuli su u lipnju, a dosad su gotovo završili. Trebali bi se privesti kraju početkom idućeg tjedna, dokad je predviđeno prometovanje po posebnoj regulaciji. No, već sada vidljiv je novi asfalt te visinski odvojen pješački i biciklistički koridor koji korisnicima pruža veću sigurnost. U ljetnim mjesecima, zbog radova na kolniku, ulica je bila prepuna prašine, čega se i dalje dobro sjećaju zaposlenici trgovina i kafića uz cestu.

- Prašine je bilo toliko da je se još mjesecima nećemo riješiti, kažu nam u jednom cafe baru na Vukovarskoj.

U obližnjoj trgovini čujemo da je tijekom ljeta, kada ionako uspori promet zbog radova bilo još manje kupaca. Neki koji inače po specijaliziranu robu pristižu sa samog kraja grada nisu bili sigurni kako uopće prići dućanu, iako je prolaz bio osiguran. Uz to, i ondje potvrđuju da cijelo ljeto nisu mogli prozračiti jer je prašina od radova letjela posvuda.

Najgore prošlo - slijedi otvaranje

S druge strane, stvarale su se gužve na parkiralištima zbog zatvorenog parkinga kod Trešnjevačkog placa, a koji bi se nakon radova trebao vratiti u prvobitno stanje - kažu nam u kafiću. Ipak, svi se slažu da radova održavanja poput ovih na Trešnjevki mora biti. Najgore je najzad sada u prošlosti.

Podsjetimo, ljetos je asfaltirano križanje Ulice grada Vukovara i Nove ceste, a od Trešnjevačkog trga do raskrižja je izveden nosivi skloj asfalta. Na cijeloj dionici je izvedena oborinska odvodnja, kao i temelji semaforskih stupova i stupova javne rasvjete. Zatim je položena cementna stabilizacija i nosivi sloj asfalta od Nove ceste do Ulie Florijana Andrašeca, nakon čega su krenuli završni radovi asfaltiranja.