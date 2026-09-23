Pomaknuto otvaranje nove šesterotračne ceste u Zagrebu: Puštanje u promet odgodio tehnički pregled

Nova tramvajska pruga na Sarajevskoj i proširena cesta, izgleda, još se ne puštaju u promet. Projekt 'srušio' tehnički, morat će na popravni.

Najveći prometni projekt u Zagrebu koji je priveden kraju okvirno dvije godine nakon otvaranja gradilišta ipak još nije spreman za puštanje u promet. Naime, Sarjevska je 'pala' prvi tehnički pregled pa mora na 'popravni', a otvaranje se očekuje kad dobije uporabnu dozvolu.

Radovi su krenuli u listopadu 2024. godine, kada su u posao uvedena dva izvođača - GIP Pionir, koji je radio cestu, i Strabag, koji je izvodio tramvajsku prugu. Dosad je bilo više odgoda, a ova bi mogla biti i posljednja jer su završeni građevinski radovi.

Dolazak tramvaja

Nakon odgode za završetak radova na lipanj, u srpnju ove godine smo pitali Grad kada bi tramvaj zapravo mogao provoziti Sarajevskom. U odgovoru nam je rečeno da se puštanje tramvajske pruge u promet očekuje početkom rujna, ali je, izgleda, u međuvremenu došlo do neočekivanog zapleta.

Kako je danas za Radio Sljeme potvrdio dogradonačelnik Luka Korlaet, otvaranje je još jednom odgođeno, ali ne zbog kašnjenja radova, već radi tehničkog pregleda. Kako je rekao, 4. rujna Sarajevska na tehničkom pregledu nije dobila uporabnu dozvolu zbog ispravljačke stanice i rasvjetnih tijela, a pregled će se ponoviti za 10-ak dana. Uzimajući u obzir datum novog pregleda, otvaranje se očekuje u listopadu.

Otvaranje dvije godine nakon prvih radova

Inače, posao na terenu od 25 milijuna eura je završen te se samo čeka ovaj posljednji korak. Izgrađeno je nešto manje od 2 kilometra ceste, na koju se treba spojiti novi HAC-ov vijadukt, dok je tramvajska pruga zasad izvedena u skraćenom profilu. Poznato je da će imati osam tramvajskih stajališta, a ovo je ujedno prvo proširenje tramvajske pruge u Zagrebu u 20 godina.

Radovi na Sarajevskoj uključivali su i proširenje ceste u punom profilu, s tri kolne trake za automobile u svakom smjeru. Prije radova, prometnica je bila uža te se dodatno sužavala u južnom dijelu. Dio koji se odnosi na cestogradnju izvela je tvrtka GIP Pionir, dok je Strabag radio 'pružni' dio, a projekt je koštao oko 25 milijuna eura. Uz taj iznos, Grad Zagreb je izdvojio dodatnih 5,4 milijuna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, što su istaknuli prilikom otvaranja gradilišta.