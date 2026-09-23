Na Pagu pljušte milijunske dražbe: Nakon golemog zemljišta, na bubanj ide i pansion

Sud je vrijednost objekta procijenio na 1,512 milijuna eura, a prodaja će ići preko Fine.

Svakoga dana velik broj nekretnina završi na FINA-inoj dražbi, a jedna od njih je i Podvornica, pansion s dvorištem na otoku Pagu, u naselju Barbati, procijenjen na čak 1,512 milijuna eura.

Riječ je o poslovnom objektu s dvorištem ukupne površine 467 četvornih metara, a prodaju je odredio Općinski sud u Zadru. Do ovrhe je došlo zbog nepodmirenih dugovanja, dok se u aktualnom postupku kao vjerovnik pojavljuje i Hrvatska poštanska banka. Nekretnina se prodaje kao cjelina, a dražba će se provesti preko FINA-e.

Prodaje se pansion i dvorište od 467 kvadrata

Predmet prodaje je nekretnina oznake čestice 4444/19, Podvornica, koja se sastoji od poslovnog objekta površine 242 četvorna metra i dvorišta od 225 kvadrata. Ukupna površina parcele iznosi 467 četvornih metara, a Jakov i Štefan Bačić upisani su svaki kao vlasnik jedne polovice.

Za građevinu je 2016. godine priložena i potvrda izvedenog stanja koju je izdao nadležni upravni odjel u Novalji. Sud u najnovijem zaključku navodi i da na nekretnini nema služnosti ni drugih stvarnih tereta koje bi kupac morao preuzeti.

Prodaje se pansion na otoku Pagu | Foto: Canva, Google Earth

Prva cijena veća od 1,2 milijuna eura

Sud je vrijednost nekretnine utvrdio na 1,512 milijuna eura. Na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi najniža početna cijena iznosit će četiri petine procijenjene vrijednosti, odnosno 1.209.600 eura.

Ako na prvoj dražbi ne bude valjane ponude iznad tog iznosa, slijedi druga elektronička javna dražba. Tada će početna cijena pasti na tri petine procijenjene vrijednosti, odnosno na 907.200 eura. Svaka nova ponuda mora biti najmanje 2.500 eura viša od prethodne.

Za sudjelovanje u dražbi potrebno je uplatiti jamčevinu od 151.200 eura, odnosno deset posto utvrđene vrijednosti. Kupac kojem sud dosudi nekretninu potom ima 60 dana za uplatu kupovnine, dok poreze i pristojbe povezane s prodajom plaća sam kupac.

Sve ide preko FINA-e, pansion se može i razgledati

Elektronička dražba provodit će se preko FINA-e, koja će objaviti poziv s datumom početka i završetka prikupljanja ponuda te ostalim uvjetima prodaje. Od objave poziva do početka prikupljanja ponuda mora proći najmanje 60 dana, dok će samo nadmetanje trajati najmanje deset radnih dana.

Zainteresirani kupci u Općinskom sudu u Zadru mogu dobiti uvid u elaborat procjene vrijednosti, a moguće je organizirati i razgledavanje pansiona. Za izlazak djelatnika suda na teren potrebno je prethodno uplatiti predujam od 48,46 eura, nakon čega sud određuje termin obilaska nekretnine.

Prodaje se pansion na otoku Pagu | Foto: Canva, Google Earth

Nije jedina velika nekretnina na dražbi na Pagu

No, Podvornica nije jedina zanimljiva nekretnina na Pagu koja se našla na dražbi. Nedavno smo pisali i o čak 710.296 četvornih metara zemljišta koje se prodaje kao jedinstvena cjelina u sklopu stečaja tvrtke Eurosped.

Riječ je o tri velike čestice na području Ogradice do Lokunja i Rebarskog, čija je procijenjena vrijednost 8,125 milijuna eura. Nakon što prva dražba nije uspjela, početna cijena na drugoj spuštena je na 4.062.500 eura, dakle za više od četiri milijuna eura u odnosu na procijenjenu vrijednost. Za sudjelovanje u toj dražbi potrebno je uplatiti jamčevinu od 812.500 eura.