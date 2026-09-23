Nastavlja se velika obnova zagrebačkog 'grada u gradu': Na redu je prva od 40 zgrada

Na sjeveroistoku Zagreba, nešto dalje od novoizgrađenih naselja Gornje Dubrave, smjestio se Grad mladih, mnogima poznat i pod nazivima Pionirac ili Pionirski grad. Projekt ovog jedinstvenog urbanističkog kompleksa potpisuju poznati arhitekti Marijan Haberle i Ivan Vitić, dok je zaseban urbanistički plan izradio Josip Seissel. Sastoji se od 40-ak građevina stambene i rekreacijske namjene, zamišljenih kao mali 'grad u gradu'. Premda je otvoren sredinom 20. stoljeća i trebao služiti za odgoj i obrazovanje do 400 djece, njegova prvotna namjena nikada nije u potpunosti zaživjela.

Vrijeme i zagrebački potres ostavili su posljedice na kompleksu, pa je posljednjih godina pokrenut proces njegove obnove. U međuvremenu su uređena igrališta Pionirca, a sada je na red došla i jedna od važnijih zgrada cijelog kompleksa. Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za cjelovitu obnovu Paviljona 29, poznatijeg kao zgrada Škole. Procijenjena vrijednost nabave za radove i usluge iznosi 5,2 milijuna eura bez PDV-a, a investicija će se u cijelosti financirati iz gradskog proračuna.

Kreće obnova zgrade Škole

Zgrada Škole ima status zaštićenog kulturnog dobra, a cilj zahvata je sanirati oštećenja nastala u potresu te ponovno osigurati njezino puno korištenje. Nakon obnove prostor bi trebao dobiti veće kapacitete za obrazovne, društvene, kulturne i sportske aktivnosti.

- Grad mladih jedna je od najvrjednijih kulturno-povijesnih cjelina u Zagrebu i jedinstven primjer naselja javne namjene. Kompleks ima iznimnu urbanističku i arhitektonsku vrijednost, a njegovom obnovom želimo očuvati tu baštinu i istodobno ga ponovno staviti u funkciju novih generacija djece i mladih, poručio je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Grad mladih dobiva novu infrastrukturu | foto: Bauštela.hr/Pexels/Canva

Mali grad s desecima objekata

Grad mladih razvijao se tijekom 1950-ih i 1960-ih godina, a cijeli je kompleks zamišljen kao prostor za odgoj, obrazovanje, sport, rekreaciju i kulturne sadržaje. Na velikom zelenom prostoru nalaze se paviljoni za boravak i smještaj, učionice, sportska infrastruktura, ugostiteljski sadržaji, šumska igrališta, šetnice i pozornica na otvorenom.

Kako smo ranije pisali na našem portalu, plan obnove puno je širi od same zgrade Škole. Projektna dokumentacija obuhvaća čak 43 objekta, među kojima su stambeni paviljoni, blagovaonica s kuhinjom, radionice, ambulanta, spavaonice, hostel, kupalište, uprava i pošta. Planirana je i obnova sportskih terena, šumskih igrališta, jezera, pozornica, šetnica i sjenica, odnosno praktički čitavog nekadašnjeg Pionirskog grada.

Tisuće djece nekada su ondje boravile danima

Grad mladih desetljećima je bio važan dio programa zagrebačkih vrtića i škola. Kroz program petodnevnog boravka samo je za djecu vrtićke dobi godišnje prolazilo oko 6.500 mališana.

Nakon dugogodišnjeg izostanka većih ulaganja, a potom i dodatnih oštećenja u potresu 2020. godine, smještajni paviljoni više nisu u funkciji. Kompleks se danas koristi u znatno manjem opsegu, a kroz jednodnevne programe godišnje i dalje prolaze tisuće učenika. Upravo bi šira obnova trebala ponovno otvoriti veći dio prostora i omogućiti da se Grad mladih vrati svojoj nekadašnjoj ulozi u programima zagrebačkih vrtića i škola. Grad mladih, obnova zgrade Škole | Foto: Grad Zagreb

Obnova Škole tek je početak

Radovi na Paviljonu 29 samo su jedan dio puno veće revitalizacije. Paralelno se izrađuje projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu ostalih paviljona te rekonstrukciju infrastrukturne mreže cijelog Grada mladih.

Plan je postupno vratiti život prostoru koji je desetljećima bio važan generacijama zagrebačke djece, ali i stanovnicima Dubrave kao velika zelena i rekreacijska zona. Ako se svi planirani zahvati ostvare, nekadašnji Pionirski grad mogao bi ponovno postati pravi mali grad za djecu i mlade, s obnovljenim paviljonima, sportskim sadržajima, učionicama, šetnicama i prostorima za boravak u prirodi.