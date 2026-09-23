Mega projekt pruge u Dalmaciji: Povratak putničkog vlaka, novi željeznički tunel i kolodvor

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16:18 11 d 21.09.2026
23. rujan 2026.
Dok traje obnova pruge Zadar-Knin, sprema se i izgradnja željezničke zaobilaznice Bibinja. Projekt je u srpnju dobio dozvolu, čeka se projektiranje.
Još samo dvije godine i Zadrom će nakon duge 'stanke' ponovno prometovati vlakovi, a gradit će se i novi željeznički tunel, javljaju iz HŽ Infrastrukture. Ističu da je glavni dio projekta, obnova tračnica između Zadra i Knina u punom jeku, dok se priprema dugo iščekivano izmještanje pruge iz Bibinja. Izvedbu tunela ističu kao posebno kompleksan dio. Govorilo se i o povezivanju Zračne luke s gradskim središtem.
Putnički vlak između Zadra i Knina ne prometuje od travnja 2014. godine, no to bi se uskoro trebalo promijeniti, javljaju iz HŽ Infrastrukture. O ovoj temi govorilo se na sastanku o budućnosti željeznice u Zadarskoj županiji održanoj 15. rujna ove godine. Iz HŽ-a navode da su na sastanku definirani ključni projekti u ovom području kao i daljnji koraci kojima će se zadarsko područje dodatno uključiti u nacionalni ciklus u željeznicu.
Poznato je da je obnova pruge na trasi između Knina i Zadra operativno krenula u listopadu 2024. godine, nakon što su na ljeto iste godine ugovoreni radovi s tvrtkom Swietelsky. Cijena radova je 69,77 milijuna eura bez uključenog PDV-a, odnosno 87,22 milijuna eura s uključenim PDV-om, kako smo pisali ovdje. Završetak radova planiran je na ljeto 2028. godine, a prema najnovijim informacijama može se računati na taj rok.
Nije to sve jer, kako je na sastanku istaknuo župan Zadarske županije, Josip Bilaver, dobivena je i lokacijska dozvola za izmještanje pruge iz Bibinja. Sastanku su nazočili i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, gradonačelnik Zadra Šime Erlić, načelnik Općine Bibinje Šime Sekula, ali i predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić te predstavnici Delta grupe i Lučke uprave Zadar.
Bilaver je rekao da je nova dozvola za izgradnju tunela vrlo važan korak, nakon kojega se čeka još odluka Vlade RH o financiranju, a potom i raspisivanje natječaja. Tunel pak prije izgradnje treba projektirati.
- Nakon toga slijede radovi i realizacija projekta koji čekamo jako dugo, poručio je o radovima o kojima se, više-manje govori preko 15 godina. Što su nam o svemu ljetos rekli stanovnici Bibinja pročitajte ovdje.
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Na Informacijskom sustavu prostornoga uređenja uistinu se može vidjeti da je za područje Zadra, Bibinja i Sukošana ishođena usvojen zahtjev za lokacijsku dozvolu za projekt infrastrukturne namjene - željeznički promet te je vidljiva cijela trasa planiranog projekta. Zahtjev zaprimljen u ožujku ove godine riješen je 7. srpnja, a status predmeta trenutno je 'žalbeni rok/rok za pokretanje tužbe'. Radi se o planiranom zahvatu izgradnje željezničke zaobilaznice Bibinja i teretnog kolodvora Gaženica na željezničkoj prugi M606 Knin-Zadar, vidimo u ISPU-u.
Na sastanku u Zadarskoj županiji spomenuto je da bi se zaobilaznica i gradnja proveli po design&build modelu, prema kojemu bi se projektiranje i izgradnja objedinili u jednom ugovoru - radi brže realizacije. Trenutačno se procjenjuje da bi izvedba koštala oko 150 milijuna eura, što je gotovo više od procjene iz 2019. godine.
- Uvjeren sam da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci imati pripremljen natječaj za projektiranje i izgradnju cjelokupnog projekta. To smo danas i dogovorili, na sastanku je poručio državni tajnik Tušek.
Nakon sastanka sudionici su obišli Luku Gaženica i željeznički kolodvor u Zadru, čime je dodatno istaknuta važnost željeznice u povezivanju ključnih prometnih i gospodarskih sustava zadarskog područja, javljaju iz HŽ-a. Govorilo se o još jednoj velikoj temi, onoj povezivanje Zračne luke Zadar sa središtem grada, što je faza koja bi trebala uslijediti nakon izgradnje bibinjske obilaznice.
- Dogovorili smo dinamiku izrade i ishođenja dokumentacije. Realizacijom tog projekta Zadar bi postao prvi grad u Hrvatskoj čije će središte biti izravno povezano željeznicom sa zračnom lukom, rekao je župan.
Protvrđeno je da se u trenutnoj fazi priprema studijska dokumentacija, a Tušek je procjenio da se za ovaj projekt govori o petogodišnjem ciklusu. Za aktivnu obnovu starih trčnica rečeno je da se otvaranje pruge očekuje u 2028., a kada pruga bude u prometu, planira se nabava novih baterijskih vlakova, najavio je državni tajnik.
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