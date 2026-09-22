Završena velika sanacija Gradskih bazena: Uloženo šest milijuna, a godišnje će se štedjeti 200 tisuća eura

HEP gradi novu milijunsku elektranu u Osijeku! Više energije za grad, ali pogon na plin, vodik tek opcija
Postrojenje će imati stanicu za miješanje prirodnog plina i vodika, ali ona primarno neće biti u funkciji.
15:33 45 d 18.08.2026
22. rujan 2026.
Nakon temeljite obnove Gradski bazeni ponovno su otvoreni za građane, a investicija donosi modernije sadržaje i oko 200.000 eura uštede godišnje.
Gradski bazeni u Osijeku ponovno su otvoreni nakon prve temeljite obnove od njihove izgradnje 1998. godine. Vrijednost investicije iznosila je šest milijuna eura od čega je 1,1 milijun eura osiguran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Posao je obavila lokalna tvrtka Cras.
Obnovljeni su bazenska tehnika, kotlovnica, sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije, krov i vanjska ovojnica, a ugrađeni su LED rasvjeta, fotonaponska elektrana i sustav automatskog upravljanja. Uređene su saune i prostor za rekreaciju i odmor te uvedeni novi sadržaji poput hladne kupke za oporavak i aqua bikea. Dodatno, kompleks je prilagođen osobama s invaliditetom.
HEP gradi novu milijunsku elektranu u Osijeku! Više energije za grad, ali pogon na plin, vodik tek opcija
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U fokus projekta bila je energetska obnova koja je najvećim dijelom obuhvatila obnovu toplinske ovojnice objekta, uključujući krovište i fasadu, kao i modernizaciju sustava grijanja, klimatizacije i ventilacije. U sklopu radova obnovljeni su kotlovnica i sustav pripreme potrošne tople vode.
Poseban naglasak stavljen je na korištenje obnovljivih izvora energije, zbog čega su ugrađene dizalice topline i fotonaponska elektrana. Tako su stvoreni uvjeti da se najveći dio energije potrebne za funkcioniranje objekta osigurava iz energetski učinkovitijih i obnovljivih izvora.
Istaknuto je kako je provedenim mjerama znatno je smanjena potrošnja energije, kao i troškovi održavanja objekta. Ostvarene uštede energenata i troškova održavanja iznose oko 60 posto, a procijenjena financijska ušteda iznosi približno 200 tisuća eura godišnje.
Gradonačelnik, Ivan Radić, rekao je kako su tijekom radova otkrivena oštećenja krovne konstrukcije, zbog čega su, uz sudjelovanje Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku, zamijenjena tri glavna i 18 sekundarnih nosača.
– Pitanje je bi li Gradski bazeni iduće godine uopće dobili dozvolu za rad da ih nismo išli obnavljati. Vrijednost ovoga nije samo u onome što je obnovljeno, nego u djeci koja će ovdje učiti plivati, sportašima i klubovima koji će trenirati te sugrađanima svih generacija koji će se rekreirati i poboljšavati kvalitetu života, rekao je gradonačelnik.
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Dodao je kako je cilj osigurati uvjete za plivanje, sport i rekreaciju tijekom cijele godine, a sljedeći korak bit će izgradnja prvog zatvorenog olimpijskog bazena u Osijeku. Građevinski i arhitektonski fakultet priprema projektni zadatak kao preduvjet za urbanističko-arhitektonski natječaj, a novi bazen planiran je u sklopu postojećeg kompleksa.
Direktor Športskih objekata, Robert Seligman, rekao je da su bazeni sigurniji, funkcionalniji i dostupni svim korisnicima. Digitalizirani su ulaz i garderobni ormarići, obnovljeni wellness, tobogan i vanjski prostor, a sportski klubovi prvi put imaju vlastite uređene svlačionice.
– Gradski bazeni jako su bitni za Osijek, ne samo za vrhunske sportaše i sportske klubove nego i za velik broj posjetitelja koji ih svakodnevno koriste. Ponosni smo što su dostupni svima, sigurni za korištenje i što su dobili sjaj kakav zaslužuju, rekao je Seligman. Bazeni su otvoreni za građane od 9 do 22 sata. Klubovi ih koriste od 7 sati, dok pojedini programi, poput najma plivačke staze, počinju u 6,30 sati.
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