Nova cesta kroz Split: Produžuje se Ramska ulica, projekt nakon godina pripreme dobio građevinsku dozvolu

U Splitu se priprema još jedan zahvat na cestovnoj mreži koji bi trebao povezati dvije postojeće gradske prometnice. Grad Split dobio je građevinsku dozvolu za nastavak dijela Ramske ulice do spoja s Hercegovačkom ulicom, čime je projekt napravio važan korak prema realizaciji.

Građevinsku dozvolu 18. rujna izdao je gradski Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Investitor je Grad Split, a projekt obuhvaća izgradnju nove prometnice na novoformiranoj građevnoj čestici na području katastarske općine Split.

Ramska se nastavlja do Hercegovačke

Riječ je o projektu nastavka dijela Ramske ulice do spoja s Hercegovačkom, odnosno novoj cestovnoj vezi kojom će se povezati postojeća prometna mreža na tom dijelu Splita. Glavni projekt izradila je splitska tvrtka Tripod, a glavni projektant je građevinski inženjer Duško Lukić.

Dokumentacija obuhvaća sam projekt prometnice, ali i zaseban projekt odvodnje oborinskih voda. Za projekt je izrađen i prometni elaborat privremene regulacije prometa, koji će biti važan tijekom izvođenja radova i organizacije prometa na okolnim ulicama.

Ramska ulica | Foto: Canva, Google Earth

Zbog ceste pokrenuto i izvlaštenje

Da se projekt priprema već neko vrijeme pokazuje i dokumentacija priložena uz zahtjev za građevinsku dozvolu. Grad je zahtjev podnio još 28. ožujka 2025. godine, a među dokazima pravnog interesa nalazi se i potvrda o pokrenutom postupku potpunog izvlaštenja zemljišta potrebnog za izgradnju dijela Ramske ulice. Taj je postupak pokrenut u svrhu formiranja prostora potrebnog za novu prometnicu.

Za zahvat je izrađen i geodetski elaborat, koji je tijekom 2025. godine prošao potvrdu Grada Splita i Državne geodetske uprave. Njime je predviđeno formiranje nove građevne čestice na kojoj će se cesta graditi.

Projekt dobio potrebne potvrde

Prije izdavanja građevinske dozvole projekt je morao proći i postupak potvrđivanja kod nadležnih javnopravnih tijela. Potvrdu glavnog projekta izdali su, među ostalima, Vodovod i kanalizacija Split, HEP-Operator distribucijskog sustava te nadležni županijski upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu.

U postupku je utvrđeno i da je glavni projekt izrađen u skladu s ranije izdanom lokacijskom dozvolom. Ona je pravomoćna još od veljače 2021. godine, a njezino je važenje naknadno produljeno 2023. godine.

Zanimljiv detalj iz postupka izdavanja dozvole jest i javni poziv strankama da izvrše uvid u spis predmeta. Uvid je bio omogućen 31. kolovoza 2026. godine, no prema građevinskoj dozvoli na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka. Nakon provedenog postupka utvrđeno je da je zahtjev Grada Splita osnovan te je izdana građevinska dozvola.

Otvoren put prema gradnji

Dobivanjem građevinske dozvole nastavak Ramske ulice do Hercegovačke napravio je jedan od ključnih administrativnih koraka prema početku radova. Dozvola prestaje važiti ako Grad ne započne gradnju u roku od šest godina od njezine pravomoćnosti.

Prije samog izlaska izvođača na teren investitor će početak građenja morati elektroničkim putem prijaviti nadležnom tijelu i građevinskoj inspekciji najmanje pet dana prije početka radova. Tako je nakon višegodišnje pripreme, lokacijske dozvole, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i izrade projektne dokumentacije otvoren put prema realizaciji nove cestovne poveznice između Ramske i Hercegovačke ulice.