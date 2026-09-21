Ide sanacija mosta na zagrebačkom prstenu! Korozija kritično, odvodnja zatrpana asfaltom

Hrvatske ceste (HC) upravo su raspisale natječaj za izvođača sanacije mosta Črnec Rugvički na državnoj cesti DC43. Ponude se zaprimaju do 15. listopada, a procijenjena vrijednost radova iznosi 380.000 eura. Otvaranje gradilišta planirano je za početak studenog, a nakon što izvođač bude uveden u posao sve bi trebalo biti gotovo za 120 dana.

Iako se na prvu ne čini da je riječ o velikom poslu, kod ove je infrastrukture presudan položaj i prometni značaj. Naime, kroz područje Črnca Rugvičkog prolaze županijske prometnice koje povezuju Rugvicu, Dugo Selo i naselja istočno od Zagreba, a u blizini je i čvor Rugvica na A3. Također, za Zagreb i okolicu prometni pravac na kojemu se nalazi ima regionalni i lokalni značaj. Omogućuje pristup Zagrebu stanovnicima Rugvice i okolnih naselja, povezuje područje s Dugim Selom i A3 te služi lokalnom i gospodarskom prometu.

Slivnici prekriveni asfaltom

Pregledom mosta utvrđene su sanirane uzdužne i poprečne pukotine u asfaltu, kao i ulegnuća kolnika na prijelazima između ceste i rasponske konstrukcije. Nogostupi su zbog naknadnog asfaltiranja mjestimice gotovo izjednačeni s kolnikom, nemaju potreban poprečni nagib, a na njihovim se površinama beton ljušti i odvaja.

Oštećeni su i betonski vijenci, dok je na više mjesta zaštitni sloj otpao pa je armatura ostala izložena koroziji. Postojeće pješačke ograde ne zadovoljavaju potrebnu visinu i razinu zaštite, njihove su temeljne pločice korodirale, a odbojne ograde za vozila uopće nisu izvedene.

Dodatno, odvodnja nije u funkciji jer su slivnici prekriveni asfaltom, a njihove čelične cijevi na donjoj strani ploče gotovo su potpuno korodirale! Tragovi vlaženja, izluživanja i segregacije vidljivi su na upornjacima, dok je erozivno djelovanje vode oštetilo beton donjih dijelova stupišta i otkrilo korodiranu armaturu. most Črnec Rugvički | foto: screen shot EOJN

Viši nogostupi i sigurnije ograde

Oba nogostupa bit će potpuno uklonjena hidrodemoliranjem i ponovno izvedena u postojećoj širini od 95 centimetara. Za razliku od sadašnjeg stanja, nove će površine biti podignute 15 centimetara iznad kolnika i oblikovane s nagibom od dva posto prema cesti.

Hodna površina zaštitit će se premazom otpornim na habanje, UV zračenje, soli, razrijeđene kiseline i lužine. Dotrajale čelične cijevne ograde zamijenit će 54,5 metara novih zaštitnih odbojnih ograda s rukohvatom na visini od 1,20 metara.

Projekt za njih propisuje razinu zadržavanja H2, najmanje razinu ozbiljnosti udara ASI B i radnu širinu W3. Nova ograda tako neće služiti samo pješacima, nego će preuzeti i funkciju zaštite vozila koju postojeći most nema.

most Črnec Rugvički | foto: screen shot EOJN

Sanacija nosive ploče

Najzahtjevniji dio sanacije odnosi se na armiranobetonsku rasponsku ploču, koja je glavni nosivi element mosta i proteže se preko triju raspona. Najprije će se ukloniti postojeće ograde, oba nogostupa i svi kolnički slojevi, uključujući prosječno 13 centimetara asfalta.

S gornje površine ploče potom će se vodom pod tlakom od 2000 do 2500 bara ukloniti približno pet centimetara degradiranog i nestabilnog betona. Budući da bi otvaranje gornje armature moglo privremeno oslabiti konstrukciju iznad stupišta, ploča će prije tih radova biti poduprta i tako ostati do očvršćivanja novog betona.

Otkrivena armatura očistit će se i zaštititi antikorozivnim sredstvom, pukotine šire od 0,3 milimetra injektirati epoksidnom smolom, a jače oštećene šipke zamijeniti ili dopuniti. Na saniranoj ploči izvest će se novi armirani betonski sloj povezan s postojećom konstrukcijom pomoću 513 sidara, čime će se ujedno oblikovati novi nagib kolnika.

Oborinska odvodnja

Novi kolnik dobit će jednostrešni poprečni nagib od 2,5 posto prema desnoj strani mosta, a njegova će se razina mjestimice povisiti do pet centimetara. Takvo rješenje trebalo bi ukloniti sadašnje gotovo horizontalno stanje kolnika, zbog kojega se oborinska voda ne odvodi pravilno.

Šest starih slivnika, skrivenih ispod asfalta, bit će uklonjeno zajedno s ostacima korodiranih odvodnih cijevi. Umjesto njih ugradit će se tri nova slivnika s vertikalnim ispustom, sva na nižoj, desnoj strani kolnika.