Galerija iz zraka: Kranjčevićeva napreduje punom parom, čelični krov nad tribinama izgleda spektakularno

Radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj ulici nastavljaju se punom parom, a objekt je ovih dana dobio još jedan važan dio konstrukcije. Postavljen je treći kutni luk krova, čime budući stadion na zagrebačkoj Trešnjevki postupno dobiva svoj konačni, prepoznatljivi obris.

Nove fotografije s gradilišta objavio je Grad Zagreb, uz poruku da se radovi trenutačno odvijaju na svim dijelovima stadiona. Na sjevernoj i istočnoj tribini postavljaju se nosači, nakon čega slijedi montaža stolaca, dok se na zapadnoj tribini radi na fasadi, instalacijama te zatvaranju fasadnih i krovnih ploha.

Na južnoj tribini u tijeku su radovi na instalacijama, konstrukciji krova i semafora te pripreme za izvedbu fasade. Paralelno se uređuju i prometnice oko stadiona, izvode podzemne instalacije te pripremaju površine za asfaltiranje.

Stadion se gradi od proljeća 2025. godine, no kasnit će

Podsjetimo, novi stadion u Ulici Silvija Strahimira Kranjčevića gradi se od travnja 2025. godine. Grad Zagreb je 7. travnja prošle godine s odabranim izvođačem, tvrtkom STRABAG, sklopio ugovor vrijedan nešto manje od 38 milijuna eura.

Prvotno je ugovoreno razdoblje izvođenja od 20 mjeseci, što je značilo da bi stadion prema početnom planu trebao biti završen do kraja 2026. godine. U međuvremenu je, međutim, došlo do izmjene ugovora, kojom je rok završetka pomaknut na početak 2027. godine.

Prema izmjeni ugovora koju su Grad Zagreb i STRABAG potpisali krajem kolovoza, rok izvođenja radova produljen je do 1. prosinca 2026., dok je završetak svih ugovorenih obveza predviđen do 1. veljače 2027. godine.

U isto vrijeme je došlo i do manjeg povećanja vrijednosti ugovora. Posao je u travnju 2025. ugovoren u vrijednosti od oko 37,97 milijuna eura, dok prema posljednjoj izmjeni ugovoreni iznos iznosi približno 38,15 milijuna eura. Stadion u Kranjčevićevoj | Foto: Grad Zagreb

Četiri natkrivene tribine i više od 11.000 mjesta

Također, nova 'Kranjča' će imati kapacitet od 11.163 sjedeća mjesta. Jedna od najvećih promjena u odnosu na stari stadion bit će četiri potpuno natkrivene tribine, a objekt će zadovoljavati uvjete 4. kategorije UEFA-e. To znači da će na stadionu biti moguće igrati europske klupske, ali i reprezentativne utakmice.

Stadion se gradi prema idejnom projektu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, dok je glavni i izvedbeni projekt izradila osječka tvrtka Sirrah. Osim samog stadiona, značajno će se promijeniti i prostor oko njega. Ispred objekta predviđen je novi trg površine oko 6.300 četvornih metara, kao i parkiralište s više od 400 mjesta. Posebnost projekta bit će i fasada izrađena od aluminijskih profila koji bi trebali zahtijevati minimalno održavanje. Predviđeni su i vertikalni vrtovi te niz drugih ekoloških rješenja. Stadion u Kranjčevićevoj | Foto: Grad Zagreb

Kranjčevićeva će privremeno zamijeniti Maksimir

Važnost novog stadiona posebno će doći do izražaja nakon početka rušenja i izgradnje novog Maksimira. Dok budu trajali radovi na novom stadionu u Maksimiru, Kranjčevićeva bi trebala postati privremeni dom Dinama. Uz NK Lokomotivu, koja ondje tradicionalno igra svoje domaće utakmice, novi stadion tako će određeno vrijeme koristiti i aktualni zagrebački velikan.

Upravo zato završetak Kranjčevićeve predstavlja važan preduvjet za početak velikog projekta novog Maksimira. Prema trenutačno ugovorenom roku, radovi na stadionu trebali bi biti izvedeni do početka prosinca ove godine, dok je konačni završetak ugovornih obveza predviđen za 1. veljače 2027. godine.