HAC oprema A7 za 13 milijuna eura: Stižu AI kamere, optika i razglas! Ali to ni blizu nije sve

Svi ti uređaji moraju međusobno komunicirati. Zato se nabavlja i SDUN – sustav daljinskog upravljanja i nadzora, svojevrsni živčani sustav tunela.

Hrvatske autoceste (HAC) imaju pred sobom velik zadatak – valja osigurati nabavu i ugradnju opreme za dionice Selce – Novi Vinodolski, etapa 3., faza 2., na autocesti A7 Križišće – Žuta Lokva. A procijenjene je vrijednosti od čak 13 milijuna eura.

Riječ je o projektu koji je već duboko ušao u građevinsku fazu. Naime, dionica Selce – Novi Vinodolski gradi se kao prva faza buduće autoceste A7, odnosno kao obilaznica Novog Vinodolskog s jednim kolnikom za dvosmjerni promet. Krajem kolovoza na najvećem objektu na trasi, 1.055 metara dugom vijaduktu Ričina, bili su završeni svi stupovi i postavljeno oko 65 posto čelične rasponske konstrukcije, dok su na 834 metra dugom tunelu Zagori glavni građevinski zahvati također znatno odmakli.

Projekt tako postupno ulazi u završnije faze, u kojima uz dovršetak trase i velikih objekata sve važniju ulogu imaju instalacije, prometna oprema i ostali sustavi potrebni za sigurno puštanje ceste u promet. U ovom kontekstu, treba reći, Hrvatske autoceste su još su prilikom pokretanja projekta najavile da će se opremanje dionice ugovarati zasebno, a upravo se na to nadovezuje aktualni postupak nabave opreme.

Pročešljali smo sve stavke iznimno opsežne nabave i zaključili kako se iza 13 milijuna eura vrijednog opremanja ne krije tek postavljanje znakova i rasvjete. Riječ je o uspostavi čitavog sigurnosnog, energetskog, komunikacijskog i upravljačkog sustava nove prometnice, od ventilatora i kamera u tunelu Zagori do optičke mreže, promjenjive signalizacije, nadzornog centra i kilometara zaštite od bure. Jer, tek njihovom ugradnjom građevinski dovršena trasa može postati prometnica spremna za sigurno odvijanje prometa.

Tunel Zagori u središtu nabave

Velik dio posla koncentriran je na tunel Zagori, jedan od ključnih objekata na dionici Selce – Novi Vinodolski. Upravo tunel treba dobiti čitav niz sustava bez kojih ga nije moguće sigurno pustiti u promet – od rasvjete i ventilacije do vatrodojave, komunikacija, sustava upravljanja i rezervnog napajanja. Širina zahvata dobro se vidi već iz same natječajne dokumentacije, koja opremanje dionice dijeli na 21 projektnu cjelinu.

Samo je rasvjeta prilično složen sustav. Projektom su predviđene različite vrste LED svjetiljki za prilagodnu i unutarnju rasvjetu tunela te rasvjetu servisne cijevi. Intenzitet osvjetljenja moći će se automatski prilagođavati vanjskim svjetlosnim uvjetima, dok će sigurnosna rasvjeta biti spojena na UPS kako bi dio sustava nastavio raditi i u slučaju problema s redovnim napajanjem.

opremanje prometnice | foto: AI / Chat GPT

Šest velikih ventilatora

Među tehnički najzahtjevnijim dijelovima opremanja je ventilacija tunela. Projekt predviđa uzdužni reverzibilni sustav sa šest velikih aksijalnih impulsnih ventilatora, raspoređenih u tri baterije po dva ventilatora. Svaki je promjera 1,25 metara i instalirane snage 42,6 kW, pa ukupna instalirana snaga glavne ventilacije doseže 255,6 kW. U dva pješačka poprečna prolaza predviđeni su i manji ventilatori za održavanje kontroliranog pretlaka.

Rad ventilacije povezan je s mjernim uređajima koji prate vidljivost i koncentraciju ugljičnog monoksida te brzinu i smjer strujanja zraka. Sustav je projektiran za automatski rad, ali njime će se moći upravljati i ručno iz centra za nadzor te lokalno.

Uz ventilaciju dolazi i sustav vatrodojave, čija je zadaća brzo i pouzdano otkrivanje požara, alarmiranje kontrolnog centra te pokretanje postupaka povezanih s početnim gašenjem i evakuacijom. Projekt predviđa i zaseban sustav rezervnog napajanja s UPS uređajima i baterijskim jedinicama kako ključni sustavi ne bi ostali bez električne energije u slučaju prekida redovnog napajanja.

Kamere koje same otkrivaju incidente

Značajan dio nabave odnosi se na prometno-informacijski sustav. Na trasi i u tunelu predviđene su fiksne termovizijske AID kamere s AI funkcijama, multisenzorske kamere u interventnim prolazima za pješake te rotacijske AI PTZ kamere na portalima tunela, vijaduktima, čvorištima i kružnim raskrižjima. Sustav će nadopunjavati brojila prometa s induktivnim petljama, meteorološke mjerne stanice te uređaji za kontrolu visine vozila.

Vozačima će možda najuočljiviji dio cijelog sustava biti nova promjenjiva signalizacija. U tunelu se ugrađuju svjetlosni promjenjivi prometni znakovi, dok su veliki programabilni LED displeji predviđeni na prilazu tunelu Zagori iz smjera Selca, na prilazu vijaduktu Ričina iz smjera Novog Vinodolskog te na izlazu s čvora Novi Vinodolski. Predviđeni su i semafori na ulazu te unutar tunela. Promjenjivom signalizacijom moći će se upravljati iz nadzornog centra, automatski ili lokalno. opremanje prometnice | foto: AI / Chat GPT

Veza s vozačima i službama

Poseban paket čine komunikacijski sustavi. Za veze duž dionice predviđeno je polaganje nemetalnog svjetlovodnog kabela kapaciteta 96 jednomodnih vlakana, uz pripadajuće optičke razdjelnike, kutije i spojnice. Za pozive u nuždi predviđeno je ukupno 11 telefonsko-pozivnih uređaja – četiri TPS stupića i sedam SOS uređaja.

Tunel Zagori dobit će i vlastiti sustav radiodifuzije. Njime će se omogućiti radio-komunikacija sigurnosnih službi u tunelu, neovisna o javnim komunikacijskim mrežama, ali i prijenos programa javnih radiopostaja te obavijesti korisnicima autoceste. Sustav uključuje centralnu radiofrekvencijsku stanicu, antenski sustav, pojačivačku podstanicu i zračeći kabel.

Uz njega dolazi zaseban sustav ozvučenja sa zvučnicima raspoređenima po tunelu. Njegova je svrha omogućiti davanje obavijesti ljudima koji se u tunelu zateknu tijekom zastoja ili incidentne situacije, pri čemu se upravljanje obavlja iz nadležnog kontrolnog centra.

Jedan sustav upravlja svime

Svi ti uređaji moraju međusobno komunicirati. Zato se nabavlja i SDUN – sustav daljinskog upravljanja i nadzora, svojevrsni živčani sustav tunela. Preko njega se povezuju daljinske stanice za nadzor i upravljanje rasvjetom, ventilacijom i energetskim napajanjem, vratima prolaza za vozila i signalima vatrodojave, kao i veza prema prometno-informacijskom sustavu.

Dok trajno rješenje ne bude uspostavljeno, predviđen je i privremeni centar za nadzor i upravljanje tunelom. Nije riječ samo o običnom kontejneru s nekoliko računala. Projekt traži integrirani sustav predviđen za neprekidan rad 24 sata dnevno, sa serverskom i mrežnom infrastrukturom, SCADA platformom, obradom i pohranom podataka, upravljanjem alarmima, videonadzorom, komunikacijskom i operatorskom opremom te besprekidnim napajanjem.

Kilometri infrastrukture – i zaštita od bure

Manje vidljiv, ali opsežan dio posla čini infrastruktura potrebna da bi svi ti sustavi dobili napajanje i međusobno komunicirali. Projekt obuhvaća kabelsku kanalizaciju za energetske, telekomunikacijske i optičke kabele kojima će se povezivati cestovne prometne stanice, promjenjivi znakovi, videooprema i drugi uređaji prometnog sustava.

U ovom paketu ipak nije samo elektronika. Posebno opsežan zahvat predstavljaju vjetrobrani za zaštitu od bure, koji prema projektnoj dokumentaciji prate trasu gotovo cijelom duljinom predmetne dionice. Predviđene su konstrukcije visoke 2,8 i četiri metra, dok će na vijaduktu Ričina biti postavljeni četiri metra visoki vjetrobrani s prozirnim horizontalnim elementima. Ostali vjetrobrani predviđeni su s neprozirnim horizontalnim lamelama.

Tu su još klasična prometna signalizacija, oznake na kolniku, zaštitne odbojne i žičane ograde te ublaživači udara. Projekt predviđa i barijere za zaštitu od buke, ali u znatno manjem opsegu – na dijelu spojne ceste čvora Novi Vinodolski, na potezu dugom tek pedesetak metara. opremanje prometnice | foto: AI / Chat GPT

'Sitnice' bez kojih se više ne može

Među tehnološki zanimljivijim dijelovima opreme ističu se termovizijske kamere s AI funkcijama za automatsko otkrivanje incidenata, meteorološke stanice i uređaji za kontrolu visine vozila, dok će informacije vozačima prenositi i veliki programabilni LED displeji, od kojih najveći imaju dimenzije čak 7,5 × 2,5 metara.

Komunikacijsku okosnicu činit će svjetlovodni kabel s čak 96 optičkih vlakana, a prometno-informacijski sustav projektiran je tako da u slučaju gubitka veze s nadzornim centrom može nastaviti automatski raditi oslanjajući se na lokalne senzore. Tunel Zagori dobit će i vlastiti radiodifuzijski sustav za komunikaciju interventnih službi i prijenos radijskog programa, ali i zaseban sustav razglasa preko kojeg će se vozačima i drugim osobama u tunelu u slučaju zastoja ili incidenta moći izravno davati obavijesti i upute.

Svime će se upravljati iz nadzornog centra opremljenog SCADA sustavom, serverima, videonadzorom, alarmnim sustavima i rezervnim napajanjem.

Mega projekt

Prema važećem financijskom planu HAC-a, tijekom 2027. planira se završetak 6,4 kilometra autocestovne trase Selce – Novi Vinodolski u sklopu prve faze obilaznice, ne računajući dodatnih 3,3 kilometra spojnih cesta.

No, obilaznica Novog Vinodolskog samo je jedan dio znatno većeg prometnog projekta – dovršetka autoceste A7 od Križišća prema Žutoj Lokvi. Na sjevernom dijelu tog pravca već su ugovoreni radovi na poddionicama Križišće – Jadranovo i Jadranovo – Selce, ukupne duljine 17,5 kilometara, čime se buduća autocestovna veza postupno spušta prema Novom Vinodolskom.

Južno od Novog Vinodolskog slijede dionice prema Senju i Žutoj Lokvi, koje su još u ranijoj fazi realizacije i za koje se priprema projektna dokumentacija i potrebne dozvole. Konačnim dovršetkom pravca Križišće – Žuta Lokva A7 bi se povezala s autocestom A1 kod Žute Lokve, čime bi se zatvorila važna autocestovna veza riječkog prometnog čvora s glavnim cestovnim pravcem prema Dalmaciji. Projekt bi pritom trebao rasteretiti postojeću Jadransku magistralu, osobito na području Crikvenice, Novog Vinodolskog i Senja, gdje su prometna opterećenja posebno izražena tijekom turističke sezone.