Nova autocesta iznad mora sve je bliže gradnji: Stigao ključni papir za projekt od 151 milijun eura

Stigla je građevinska dozvola za novu dionicu A7 koja 'donosi' tunele, vijadukte i dva velika čvora.

Izgradnja autoceste A7 od Križišća prema Žutoj Lokvi napravila je još jedan važan korak. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je Hrvatskim autocestama (HAC) građevinsku dozvolu za poddionicu Križišće - Jadranovo, dugu oko 5,2 kilometra, na kojoj će se graditi tunel, vijadukti, dva čvora i niz drugih objekata.

Riječ je o dijelu prve dionice velikog projekta nastavka A7 od Križišća do Žute Lokve. Kako smo već pisali, za gradnju poddionice Križišće - Jadranovo odabran je GP Krk, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 151,48 milijuna eura bez PDV-a.

Dozvola za 5,2 kilometra zahtjevne trase

Nova građevinska dozvola izdana je 30. rujna i odnosi se na treću etapu dionice Križišće - Selce, odnosno na poddionicu Križišće - Jadranovo. Trasa prolazi područjem Grada Kraljevice i Grada Crikvenice, kroz katastarske općine Veli Dol, Šmrika i Jadranovo.

Iako je riječ o svega 5,2 kilometra autoceste, zahvat je vrlo opsežan. Uz glavnu trasu gradit će se čvor Križišće, čvor Jadranovo sa spojnom cestom, putni prijelazi i prolazi, devijacije postojećih prometnica, paralelni putovi, priključci i prilazne ceste. Projekt uključuje i vijadukte, podvožnjake, tunel, sustave unutarnje i vanjske odvodnje, nove instalacije i trafostanice, zaštitu od buke i vjetra te hortikulturno uređenje.

Autocesta, ilustracija | foto: Vlada Republike Hrvatske

Tunel Križišće, vijadukti i novi čvorovi

Dokumentacija pokazuje koliko će ovaj dio A7 biti tehnički zahtjevan. Među zasebnim projektima nalaze se tunel Križišće, vijadukti R2 i R5 u čvoru Križišće, podvožnjak Javornik te podvožnjak u čvoru Jadranovo. Za tunel je predviđena i čitava prateća infrastruktura, uključujući ventilaciju, rasvjetu, vatrodojavu, hidrantsku mrežu, telefonsko-pozivni sustav, radiodifuziju, ozvučenje i sustav daljinskog upravljanja.

Poddionica Križišće - Jadranovo samo je prvi dio dionice Križišće - Selce. Nakon nje slijedi nastavak prema Selcu, čime bi gradnja prve velike cjeline buduće autoceste prema Žutoj Lokvi trebala biti zaokružena.

Ukupno 56 kilometara nove autoceste

Projekt nastavka A7 od Križišća do Žute Lokve dug je ukupno oko 56 kilometara i podijeljen je na četiri dionice. Prva je Križišće – Selce, koja je dodatno podijeljena na dvije poddionice, Križišće - Jadranovo i Jadranovo - Selce. Gradnja obje trebala bi uskoro početi.

Druga dionica vodi od Selca do Novog Vinodolskog. Ondje se već gradi prva faza s dvije kolničke trake, dok se nakon njezina završetka očekuje nastavak radova i dogradnja na puni profil. Za drugi kolnik već je izveden velik dio zemljanih radova, a probijena je i druga cijev tunela Zagori.

Treća dionica planirana je od Novog Vinodolskog do Senja u duljini od 17,9 kilometara, dok će četvrta, od Senja do Vratnika, biti duga oko 13 kilometara. Obje su trenutačno u fazi pripreme projektne dokumentacije, a u Hrvatskim autocestama očekuju da bi natječaj za odabir izvođača mogao biti raspisan za nešto manje od dvije godine.

cesta izgradnja | foto: Freepik

Jedan od najvećih cestovnih projekata u Hrvatskoj

Nastavak A7 važan je jer bi dugoročno trebao povezati riječko područje s dalmatinskim autocestovnim pravcem i zatvoriti jednu od najvećih preostalih praznina u hrvatskoj mreži autocesta.

Građevinska dozvola za Križišće - Jadranovo zato je važan korak prema stvarnom početku radova. Hrvatske autoceste početak građenja moraju prijaviti najmanje pet dana prije početka radova, dok dozvola prestaje važiti ako se gradnji ne pristupi u roku od osam godina od njezine pravomoćnosti.