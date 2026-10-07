Nova autocesta iznad mora sve je bliže gradnji: Stigao ključni papir za projekt od 151 milijun eura

Novi veliki čvor na A7 dobio zeleno svjetlo: Četiri rampe, tri rotora i nadvožnjak na 160.000 kvadrata
Projekt je sada napravio važan korak naprijed, a planirani zahvat donosi potpuno novu vezu poslovnoj zoni.
10:14 10 d 27.09.2026
07. listopad 2026.
Stigla je građevinska dozvola za novu dionicu A7 koja 'donosi' tunele, vijadukte i dva velika čvora.
Izgradnja autoceste A7 od Križišća prema Žutoj Lokvi napravila je još jedan važan korak. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je Hrvatskim autocestama (HAC) građevinsku dozvolu za poddionicu Križišće - Jadranovo, dugu oko 5,2 kilometra, na kojoj će se graditi tunel, vijadukti, dva čvora i niz drugih objekata.
Riječ je o dijelu prve dionice velikog projekta nastavka A7 od Križišća do Žute Lokve. Kako smo već pisali, za gradnju poddionice Križišće - Jadranovo odabran je GP Krk, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 151,48 milijuna eura bez PDV-a.
Nova građevinska dozvola izdana je 30. rujna i odnosi se na treću etapu dionice Križišće - Selce, odnosno na poddionicu Križišće - Jadranovo. Trasa prolazi područjem Grada Kraljevice i Grada Crikvenice, kroz katastarske općine Veli Dol, Šmrika i Jadranovo.
Iako je riječ o svega 5,2 kilometra autoceste, zahvat je vrlo opsežan. Uz glavnu trasu gradit će se čvor Križišće, čvor Jadranovo sa spojnom cestom, putni prijelazi i prolazi, devijacije postojećih prometnica, paralelni putovi, priključci i prilazne ceste. Projekt uključuje i vijadukte, podvožnjake, tunel, sustave unutarnje i vanjske odvodnje, nove instalacije i trafostanice, zaštitu od buke i vjetra te hortikulturno uređenje.
Dokumentacija pokazuje koliko će ovaj dio A7 biti tehnički zahtjevan. Među zasebnim projektima nalaze se tunel Križišće, vijadukti R2 i R5 u čvoru Križišće, podvožnjak Javornik te podvožnjak u čvoru Jadranovo. Za tunel je predviđena i čitava prateća infrastruktura, uključujući ventilaciju, rasvjetu, vatrodojavu, hidrantsku mrežu, telefonsko-pozivni sustav, radiodifuziju, ozvučenje i sustav daljinskog upravljanja.
Poddionica Križišće - Jadranovo samo je prvi dio dionice Križišće - Selce. Nakon nje slijedi nastavak prema Selcu, čime bi gradnja prve velike cjeline buduće autoceste prema Žutoj Lokvi trebala biti zaokružena.
Novi veliki čvor na A7 dobio zeleno svjetlo: Četiri rampe, tri rotora i nadvožnjak na 160.000 kvadrata
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Projekt nastavka A7 od Križišća do Žute Lokve dug je ukupno oko 56 kilometara i podijeljen je na četiri dionice. Prva je Križišće – Selce, koja je dodatno podijeljena na dvije poddionice, Križišće - Jadranovo i Jadranovo - Selce. Gradnja obje trebala bi uskoro početi.
Druga dionica vodi od Selca do Novog Vinodolskog. Ondje se već gradi prva faza s dvije kolničke trake, dok se nakon njezina završetka očekuje nastavak radova i dogradnja na puni profil. Za drugi kolnik već je izveden velik dio zemljanih radova, a probijena je i druga cijev tunela Zagori.
Treća dionica planirana je od Novog Vinodolskog do Senja u duljini od 17,9 kilometara, dok će četvrta, od Senja do Vratnika, biti duga oko 13 kilometara. Obje su trenutačno u fazi pripreme projektne dokumentacije, a u Hrvatskim autocestama očekuju da bi natječaj za odabir izvođača mogao biti raspisan za nešto manje od dvije godine.
Nastavak A7 važan je jer bi dugoročno trebao povezati riječko područje s dalmatinskim autocestovnim pravcem i zatvoriti jednu od najvećih preostalih praznina u hrvatskoj mreži autocesta.
Građevinska dozvola za Križišće - Jadranovo zato je važan korak prema stvarnom početku radova. Hrvatske autoceste početak građenja moraju prijaviti najmanje pet dana prije početka radova, dok dozvola prestaje važiti ako se gradnji ne pristupi u roku od osam godina od njezine pravomoćnosti.
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