Uz Radničku raste poslovni div: Već se testira posebna fasada s elementima od 150 kilograma

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15:09 5 d 01.10.2026
06. listopad 2026.
Park Avenue Zagreb brzo raste, a uskoro počinje i montaža njegove posebne terakotne fasade.
Uz Super Konzum u Radničkoj, na jednom od najprometnijih zagrebačkih križanja, punom parom raste nova poslovna zgrada Park Avenue Zagreb. Projekt je već dobro vidljiv iz Radničke i Vukovarske, a uz samu konstrukciju polako se priprema i jedan od najvažnijih završnih elemenata - posebna fasada po kojoj bi se zgrada trebala itekako isticati.
Investitor je TC3KGS Invest, projekt potpisuje ARHIV Studio, dok radove izvodi Kamgrad. Kada smo zgradu ranije detaljnije predstavljali, na lokaciji je dominirala velika građevinska jama buduće podzemne garaže. Ona će imati četiri podzemne etaže, svaka površine oko 4.300 četvornih metara, s ukupno 580 parkirnih mjesta.
Iznad nje raste velika poslovna zgrada s tri vertikalne jezgre i ukupno 13 brzih dizala. Kroz objekt će se protezati i otvoreni pasaž širine osam metara, smješten u osi južnog ulaza.
U prizemlju su planirani banka, restoran, trgovina i kafić, dok će se na višim etažama nalaziti fleksibilni uredski prostori. Zgrada je zamišljena kao nekoliko međusobno spojenih volumena, pa bi gotovo svaka etaža trebala imati vlastitu terasu.
Dok konstrukcija napreduje, paralelno se priprema i možda najprepoznatljiviji dio cijele zgrade - fasada. Izrađuje je KFK, a glavni motiv bit će tamnozeleni vertikalni elementi od terakote. Projektirane su četiri različite profilacije koje će se postavljati jedna uz drugu i tako stvarati dublju i razigraniju površinu pročelja.
Upravo bi taj detalj trebao zgradu dosta razlikovati od klasičnih staklenih poslovnih zgrada koje su posljednjih godina niknule uz Radničku. Zanimljivo je i koliko su sami elementi masivni.
Prema ranijim riječima arhitekta Pere Vukovića, pojedini komadi terakote teže oko 150 kilograma, a obrađuju se i njihove bočne strane kako bi cijeli element izgledao prirodnije i punije. Ideja je da fasada izbliza ima izraženu dubinu i reljef, dok će se iz veće udaljenosti čitati kao pravilna, ali ipak razigrana mreža.
Fasada ipak neće biti jednaka po cijeloj visini zgrade. Donji dio, visok oko 8,5 metara, bit će obložen travertinom, dok će se iznad nastaviti lakša struktura s terakotnim elementima. Arhitekt je taj odnos ranije opisao kao čvršći donji dio i gotovo čipkasti gornji dio građevine.
Važnu ulogu imat će i veliki prozori. Svaki ured trebao bi imati potpuno otvorivi francuski prozor širine oko jednog metra i visine 3,2 metra, dok su uz uredske prostore predviđene i vanjske terase. Cilj je da zgrada, unatoč svojoj veličini, ne djeluje kao zatvoreni poslovni blok, nego da bude znatno otvorenija prema vanjskom prostoru.
Zanimljiv detalj cijelog projekta odnosi se i na vezu nove poslovne zgrade sa susjednim Super Konzumom. U prvotnom rješenju razmatrala se izgradnja mosta između dva objekta, no od te se ideje odustalo. Umjesto njega trebala bi se izvesti nadstrešnica koja će ta dva dijela prostora vizualno i funkcionalno povezati.
Za taj dio projekta planirana je dopuna građevinske i lokacijske dozvole. Ispred zgrade nalazi se i velika trafostanica snage tri megavata, predviđena kao druga faza građevinske dozvole.
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