Konačno obnova derutnih ureda za socijalu: Za samo jednu lokaciju 6 milijuna eura, kakvo je stanje i ne čudi

Hrvatski zavod za socijalni rad (HZSR) ide u veliku obnovu svojih područnih ureda, a prva je na redu građevina na lokaciji Hrvatska Kostajnica – Dvor. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 5.905.000 eura, a upravo se sprema natječaj u sklopu kojega će se obaviti odabir izvođača radova.

Radovi će se izvoditi u sklopu projekta koji se trenutačno nalazi u savjetovanju do 13. listopada, a nakon tog datuma trebao bi biti otvoren javni poziv za građevinske tvrtke koje žele biti dio ove priče. Treba reći i da je ovaj područni ured dio je projekta Nova perspektiva Hrvatskog zavoda za socijalni rad 'Izgradnja i rekonstrukcija za snažniju podršku zajednici' koji obuhvaća sanaciju pet područnih ureda HZSR: PU Hrvatska Kostajnica – Dvor, PU Ivanec, PU Krapina, PU Prelog i PU Varaždin.

Postojeća zgrada u Hrvatskoj Kostajenici već je prošla jednu veću adaptaciju 2016. i 2017. godine, kada su ugrađene nove instalacije, a dio vanjske stolarije također je ranije zamijenjen. Ipak, pojedini dijelovi građevine danas su znatno dotrajali. Drvena konstrukcija krovišta zahtijeva sanaciju, fasadu je potrebno toplinski obnoviti, dok je dvorišni aneks ostao u rohbau stanju, bez funkcionalnih prozora i vrata te potrebnih instalacija. područni ured Hrvatska Kostajnica – Dvor | foto: screen shot EOJN

Zgrada u obliku slova L

Zgrada područnog ureda nalazi se u Ulici Antuna i Stjepana Radića 25 u Dvoru, na parceli površine 691 četvorni metar, od čega tlocrtna projekcija javne zgrade zauzima 192, a okućnica 499 četvornih metara. Građevina je tlocrtno oblikovana poput slova L i sastoji se od glavnog dijela te dvorišnog aneksa dograđenog sa stražnje strane.

Glavni dio dimenzija je 13,60 puta 9,90 metara i proteže se kroz tri etaže povezane unutarnjim armiranobetonskim stubama. Dvorišni aneks prizemnica je s vrlo niskim, nekorisnim tavanom bez trajno osiguranog pristupa.

U prizemlju glavne zgrade danas su, među ostalim, dva ureda, čekaonica, arhiva, kotlovnica, sanitarije i garaža, dok su na prvom katu još dva ureda, kuhinja, sanitarije i terasa, a drugi kat nije uređen za korištenje. Pristup objektu moguć je iz dvije ulice, dok je osobama s invaliditetom omogućen s Ulice Antuna i Stjepana Radića preko rampe.

područni ured Hrvatska Kostajnica – Dvor | foto: screen shot EOJN

Dotrajali krov i fasada

Projektna dokumentacija prilično jasno pokazuje zašto je objekt predviđen za rekonstrukciju. Krovište glavne zgrade i prizemne dogradnje dvostrešno je i pokriveno glinenim crijepom, no njegova drvena konstrukcija ocijenjena je dotrajalom. Dotrajala je i fasada, zbog čega projektanti navode potrebu toplinske izolacije cijelog objekta, dok je vanjska stolarija ranije promijenjena samo na uličnom pročelju.

Poseban problem predstavlja dvorišni aneks. Njegovi prostori površine 60,68 četvornih metara nalaze se u rohbau stanju, prozori i vrata nisu funkcionalni, a nema ni instalacija struje, vode, grijanja, telefona i interneta.

područni ured Hrvatska Kostajnica – Dvor | foto: screen shot EOJN

Od fasade do interijera

Planirana rekonstrukcija zato obuhvaća znatno više od uobičajenog uređenja prostorija. Predviđena je energetska obnova s toplinskom izolacijom fasade, krova i stropa prema negrijanom gornjem dijelu zgrade, kao i zamjena većeg dijela vanjske stolarije. Zahvati ulaze i u unutrašnjost: postojeći zidovi u gornjem dijelu zgrade uklonit će se kako bi se rasteretila stropna ploča te zamijeniti lakšim gipskartonskim zidovima.

Obnovit će se i balkoni, gdje se uklanjaju stare keramičke pločice, izvodi nova hidroizolacija i postavlja nova keramika, a dotrajale ograde zamjenjuju novim mat inox ogradama. U dvorišnom aneksu uređivat će se sada nedovršeni prostori, uključujući podove i zidove te potrebne instalacije.

Novo krovište

Jedan od građevinski najzanimljivijih zahvata bit će sanacija krovišta, pri čemu se zbog oštećenja i dotrajalosti planira potpuna zamjena postojeće krovne konstrukcije na istočnom dijelu zgrade. Vanjski oblik krova pritom će ostati jednak postojećem, a nova nosiva konstrukcija izvest će se od punog crnogoričnog drva kvalitete C24. Na konstrukciju dolazi daščana oplata koja će imati i funkciju prostornog ukrućenja krova, dok će se elementi međusobno povezivati čeličnim limovima i vijcima.

Istodobno će se energetski poboljšati krovište čitave zgrade. Predviđeni su izolacija, daščana oplata, paropropusna i vodonepropusna folija te ventilirajući sloj od letvi i kontraletvi. Završni pokrov ponovno će biti crijep, pa se izgled krova u osnovi neće mijenjati. Nova drvena konstrukcija projektirana je i na požarnu otpornost R60. područni ured Hrvatska Kostajnica – Dvor | foto: screen shot EOJN

Lakši zidovi

Zanimljiv detalj projekta krije se i ispod samog krova. Postojeći zidovi u gornjem dijelu zgrade predviđeni su za rušenje upravo kako bi se smanjilo opterećenje stropne konstrukcije, nakon čega će ih zamijeniti lakši gipskartonski zidovi.

Građevinski projekt dodatno pokazuje da postojeća krovna konstrukcija počiva na zidovima po obodu te na armiranobetonskim gredama u unutrašnjosti. Fotodokumentacija pritom posebno evidentira i betonsku gredu koja nije pravilno oslonjena na zid, a koja se prema projektu razgrađuje.

Važno je, međutim, da projektanti navode kako se zahvatom ne zadire u nosivu konstrukciju čitave postojeće zgrade, nego se konstrukcijski zahvat koncentrira na krovište. Sanacijom krova i pokrova pritom se neće mijenjati ni namjena ni opterećenje postojeće zgrade. područni ured Hrvatska Kostajnica – Dvor | foto: screen shot EOJN

Nova ovojnica i troslojna stakla

Velik dio zahvata usmjeren je i na energetsku obnovu objekta. Vanjski zidovi dobit će 10 centimetara mineralne vune u ETICS sustavu, a kao završni sloj predviđena je silikatna žbuka. Mijenjat će se i vanjska stolarija na pročeljima, uz iznimku jugozapadnog pročelja glavne zgrade na kojem je ona već zamijenjena.

Novi ostakljeni dijelovi predviđeni su s troslojnim staklom i dva low-e premaza, dok će se zaštita od sunčeva zračenja riješiti unutarnjim žaluzinama. Uz fasadu će se toplinski izolirati i krov te strop prema negrijanom dijelu zgrade, pa zahvat obuhvaća praktički cijelu vanjsku ovojnicu objekta.

Od rohbau prostora do dvorane

Posebnu funkcionalnu promjenu doživjet će dvorišni aneks, čiji su prostori danas najvećim dijelom nedovršeni. U njegovu dijelu neto površine 38,03 četvorna metra projektirana je polivalentna dvorana za sastanke, radionice i edukacije te ured za jednu osobu. U tom prostoru potrebno je zamijeniti prozore i vrata te izvesti instalacije električne energije i interneta, kao i radijatorsko grijanje.