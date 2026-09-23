Rasprodane parcele ratnog naselja, gradi se nova četvrt: Nakon 264 ponude znaju se novi vlasnici, bageri stižu

Na bubnju je bilo 68 parcela od 400 do 750 kvadrata, vrijednost između 13 i 16 tisuća eura. No, licitacija je cijene nekih udvostručila.

Velika rasprodaja građevinskog zemljišta na prostoru nekadašnjeg Naselja prijateljstva u Čepinu, čini se, i službeno je završena. Kada smo o ovom natječaju pisali u ožujku, znalo se da je Općina za 68 ponuđenih parcela zaprimila čak 264 ponude. No postupak tada još nije bio završen.

Dio ponuditelja bio je najbolje rangiran na više čestica pa ih je trebalo pozvati da odaberu koju žele kupiti, a potom ponovno rangirati ostale ponude. Sada je poznat i rasplet tog postupka.

Razlika u postignutoj cijeni između pojedinih čestica zato je poprilična. Dok su se za neke kupci nadmetali do iznosa koji je gotovo dva i pol puta veći od početne cijene, druge su završile tek nekoliko stotina eura iznad početne vrijednosti.

Smještaj za prognanike

Bivše Naselje Prijateljstva godinama je imalo posebnu društvenu ulogu, jer je u razdoblju nakon rata služilo kao smještaj za prognanike i izbjeglice. Prostor je s vremenom izgubio svoju prvotnu svrhu i ostao nedovoljno razvijen, iako se nalazi u atraktivnom dijelu općine, u blizini osnovne infrastrukture i postojećih stambenih zona.

Upravo su zato općinske vlasti prodajom parcela potaknule njegovu urbanizaciju i pretvorile ga u uređeno novo stambeno područje koje bi moglo privući mlade obitelji i nove stanovnike. Prodaja zemljišta stoga predstavlja važan korak prema tome, jer omogućuje pokretanje investicija i izgradnje koje bi prostoru dale posve novu dinamiku. naselje prijateljstva | foto: screen shot you tube

Cijene otišle daleko iznad početnih

Natječaj je privukao pažnju prvenstveno zbog relativno povoljnih početnih cijena zemljišta. Kako smo ranije pisali, na bubnju je bilo 68 parcela veličine približno od 400 do 750 četvornih metara, a početne vrijednosti uglavnom su bile između 13 i 16 tisuća eura. Na 68 čestica stigle su čak 264 ponude, pa je već tada bilo jasno da početne cijene na dijelu zemljišta neće biti i konačne.

Konačna odluka to je i potvrdila. Najizraženiji primjer je čestica 2069/22, za koju je početna cijena iznosila 15.200 eura, dok je odabrana ponuda dosegnula čak 37.550 eura. Drugim riječima, za tu se parcelu ponudilo 22.350 eura više od početnog iznosa.

Snažno nadmetanje zabilježeno je i za česticu 2069/75. Ona je na natječaj krenula s početnih 15.600 eura, a najpovoljnija ponuda popela se na 30.000 eura. Za česticu 2070/91, početno vrijednu 14.900 eura, odabrana je ponuda od čak 26.500 eura.

No takvo povećanje nije zabilježeno na svim lokacijama. Pri kraju konačne tablice, primjerice, za česticu 2070/116 početna cijena od 13.500 eura narasla je na 15.051 euro, dok je za posljednju navedenu česticu, 2070/117, odabrana ponuda od 13.635 eura na početnih 13.400 eura.

Nekoliko odluka

Posebno zanimljiv dio cijelog postupka dogodio se nakon prvog odabira. Općinsko vijeće prvu je odluku donijelo na 9. sjednici održanoj 15. travnja 2026., na prijedlog Povjerenstva za prodaju građevinskih zemljišta. Već na 10. sjednici, održanoj 22. travnja, donesena je Odluka o izmjenama i dopuni. Njome je zapravo zamijenjena tablica odabranih ponuditelja, dok je propisano da ostale odredbe prvotne odluke koje nisu obuhvaćene izmjenama ostaju nepromijenjene.

Najvidljivija posljedica izmjene jest povećanje broja odabranih ponuda s 63 na 64. U konačnoj tablici pojavljuje se i čestica 2070/76, za koju je početna cijena bila 14.800 eura, a odabrana ponuda 15.000 eura. Nakon nje slijede čestice 2070/77, 2070/78 i dalje sve do posljednje, 2070/117.

Izmijenjena odluka, međutim, ne donosi zasebno obrazloženje iz kojeg bi se za svaku promjenu moglo iščitati zbog čega je do nje došlo. Zbog toga ne bi bilo opravdano zaključivati da su pojedini prvoplasirani ponuditelji odustali ili da je do promjena došlo iz nekog drugog konkretnog razloga ako to nije navedeno u dokumentaciji.

Od ratnog naselja do nove četvrti

Tako je natječaj koji je krenuo krajem 2025. godine, barem kada je riječ o javno objavljenom postupku odabira, završio sa 64 odabrane ponude. To je konačni rezultat znatno složenijeg postupka nego što se moglo zaključiti samo iz početnog broja od 264 pristigle ponude.

Ipak, ostaje zanimljiva razlika. Na natječaju je bilo 68 parcela, dok konačna odluka o odabiru obuhvaća njih 64. Dakle, četiri čestice iz početnog natječaja nisu obuhvaćene konačnom tablicom odabranih ponuditelja.

Na službenoj stranici Općine Čepin do 22. rujna nismo pronašli novu objavu o ovom natječaju nakon izmjena odluke od 24. travnja, primjerice izvješće o tome koliko je od 64 odabrana ponuditelja na kraju sklopilo ugovor i uplatilo puni iznos. Posljednji objavljeni dokument u rubrici natječaja vezan uz Naselje prijateljstva ostaje upravo izmijenjena odluka. To znači da se zasad sa sigurnošću može govoriti o 64 odabrane najpovoljnije ponude, ali ne i o 64 konačno realizirane kupoprodaje. Naselje prijateljstva | foto: Općina Čepin

Kreće gradnja

Nakon završetka natječaja nameće se i drugo pitanje – jesu li kupci zemljišta počeli graditi? Tu je priča tek na početku. Na javno dostupnoj karti ISPU-a moguće je pratiti akte za gradnju, a među samim kupcima parcela u kolovozu se na društvenim mrežama povela rasprava upravo o prvim kućama u Naselju prijateljstva.

Jedan od sudionika naveo je da na karti dozvola vidi šest kuća, nakon čega je drugi kupac provjerio sustav i ustvrdio da je gradnja planirana i u njegovoj budućoj ulici. Broj od šest kuća ipak treba uzeti s rezervom. Riječ je o navodu korisnika, a ne službenom zbirnom podatku Ministarstva ili Općine, pa iz njega nije moguće zaključiti ni da je za svih šest već izdana pravomoćna građevinska dozvola.

No, da se prvi vlasnici ozbiljno pripremaju za gradnju pokazuju i druge objave kupaca. Jedan od njih, koji navodi da je zemljište kupio upravo u drugom krugu, napisao je da mu je projekt pri završetku, nakon čega slijedi ishođenje građevinske dozvole, a gradnju planira na proljeće. Drugi kupci govore o početku gradnje tijekom 2027. i 2028. godine, dok jedan sudionik rasprave tvrdi da se na početku naselja prva montažna kuća već gradi.

Službeni dokumenti u međuvremenu pokazuju da se paralelno radi na infrastrukturi i prostornom planiranju cijelog područja. Projektom rekonstrukcije predviđeno je oko 4,4 kilometra nove vodoopskrbne mreže i oko četiri kilometra kanalizacije.

Priča se tu neće zaustaviti ni na parcelama koje su već bile na prodaji. Ministarstvo prostornoga uređenja u srpnju 2026. evidentiralo je početak izrade Urbanističkog plana uređenja Naselje prijateljstva, dok je dugoročni općinski projekt revitalizacije zamišljen kao novo naselje s približno 250 građevinskih parcela. naselje prijateljstva | foto: Općina Čepin

Ratno nasljeđe

Naselje Prijateljstva u Čepinu nastalo je 1994. godine kao privremeni smještaj za prognanike i izbjeglice, prvenstveno iz Bosne i Hercegovine, u vrijeme ratnih zbivanja na području nekadašnje Jugoslavije. Prostiralo se na otprilike 26 hektara i bilo je opremljeno osnovnom infrastrukturom, cestama, vodom, strujom te plinom što je odmah pokazivalo da je namjera bila omogućiti dostojan, makar privremeni, život onima koji su izgubili svoje domove.

U razdoblju svoga postojanja, broj stanovnika u naselju dosezao je nekoliko stotina. Prema izvješćima, tako je tu bilo smješteno oko 400 prognanika te dodatnih 256 izbjeglica, ponajviše iz BiH. Zajednica ih je primila kao nužnu humanitarnu mjeru, a Općina Čepin je aktivno radila na stjecanju vlasništva nad tim područjem, ističući da je naselje već imalo infrastrukturu i da bi se dio zemljišta mogao dati u humanitarne svrhe, dok bi ostatak mogao biti prenamijenjen. naselje prijateljstva | foto: screen shot you tube

Montažne kuće kao tranzitni dom

Ljudi su ovdje živjeli u relativno jednostavnim montažnim kućama koje su pružale osnovne uvjete za život: smještaj, zaštitu i zajednički prostor u kojem su obitelji mogle započeti obnovu svojih života.

Naselje je funkcioniralo sve do kolovoza 2007. godine, kada je službeno zatvoreno. Tijekom tih četrnaest godina, postalo je simbol tranzitnog doma i mjesto u kojem su obitelji živjele u neizvjesnosti, ali i zajedništvu, čekajući konačnu stabilnost.