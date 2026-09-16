Država u Zagrebu sprema novi kvart s 240 stanova! Prvi projekt nacrtan je još 2007., a sada znamo detalje

Resnik bi u idućim godinama mogao postati jedno od najvećih zagrebačkih gradilišta. Tek što je Grad Zagreb objavio da je ishodio lokacijsku dozvolu za novi Centar za gospodarenje otpadom, projekt vrijedan oko 155 milijuna eura, iz istog dijela grada stiže još jedna velika vijest. Država ondje priprema i novi stambeni projekt.

Vlada je odlučila APN-u bez naknade prenijeti veliko zemljište u Sopnici, na kojem se planira gradnja oko 240 priuštivih stanova. Zanimljivo je da ideja o velikom stambenom naselju na toj lokaciji uopće nije nova. Urbanističko-arhitektonski natječaj za Sopnicu Jug proveden je još 2007. godine, dakle prije 19 godina, ali pobjednički projekt nikada nije realiziran.

Da je riječ upravo o istoj lokaciji, potvrdili su nam iz APN-a. Riječ je o zemljišnoknjižnoj čestici 2787/3 k.o. Resnik, koja odgovara katastarskim česticama 1916/1, 1916/2 i 1916/3 k.o. Resnik, što smo dodatno provjerili i u Katastru.

APN dobiva zemljište vrijedno osam milijuna eura

Riječ je o državnom zemljištu u katastarskoj općini Resnik ukupne površine 56.180 četvornih metara. Procijenjena tržišna vrijednost parcele iznosi 8,01 milijun eura, a država je prenosi APN-u upravo za realizaciju posebnih programa stanovanja.

U obrazloženju Vladine odluke navodi se da APN na tom zemljištu planira izgradnju približno 240 stanova te da je projekt od posebnog značaja i interesa za Republiku Hrvatsku. APN je već započeo aktivnosti na provedbi programa stanovanja, a jedan od prvih preduvjeta upravo je osiguravanje odgovarajućeg zemljišta.

Agencija će se ugovorom obvezati da nekretninu privede planiranoj svrsi u roku od četiri godine od sklapanja ugovora te da u tom razdoblju Ministarstvu dostavi izvršnu i uporabnu dozvolu. APN gradi stanove u Resniku, Sopnica Jug | Foto: DAZ, OSS uredjena zemlja

Gdje bi se novi stanovi trebali graditi?

Nova gradnja planirana je na području Sopnice Jug, u istočnom dijelu Zagreba, tik uz postojeće naselje Novi Jelkovec i na širem području Resnika. Upravo je lokacija jedan od zanimljivijih dijelova cijele priče.

Novi Jelkovec danas barem ima izravan prometni spoj prema Ulici Ljudevita Posavskog, dok je prostor buduće Sopnice Jug prometno izoliraniji. Dugoročno bi se to trebalo mijenjati razvojem planirane cestovne mreže i povezivanjem s produženom Ulicom grada Vukovara, no pitanje je hoće li potrebna infrastruktura pratiti tempo izgradnje novog naselja.

To nije novi problem. Prometna povezanost bila je jedna od prepreka i kod ranije planirane gradnje na ovoj lokaciji.

APN gradi stanove u Resniku, Sopnica Jug | Foto: DAZ, OSS uredjena zemlja

Naselje je nacrtano još 2007. godine

Naime, APN je još 2007. proveo urbanističko-arhitektonski natječaj za stambeno naselje Sopnica Jug. Prvu nagradu osvojio je ured x3m+urbanizam, iza kojeg su na projektu stajali Mirela Bošnjak, Mirko Buvinić, Maja Furlan Zimmermann i Ivana Škrabalo.

Tadašnje rješenje zamišljalo je potpuno novo stambeno naselje s jasno odvojenim kolnim i pješačkim površinama. Stambene zgrade bile su raspoređene unutar pravilnog rastera, između njih su se protezali veliki zeleni i pješački koridori, dok su promet i parkiranje najvećim dijelom bili potisnuti prema rubovima naselja i podzemnim etažama.

Planirani su i javni te društveni sadržaji, odnosno prostori koji bi novo naselje trebali pretvoriti u samostalnu urbanu cjelinu, a ne samo skup stambenih zgrada. No od svega su na kraju ostali uglavnom nacrti i renderi. Projekt nije realiziran, a danas, 19 godina poslije, zasad nije poznato hoće li APN uopće razvijati novo naselje prema tada nagrađenom rješenju ili će se krenuti s potpuno novim projektom. APN gradi stanove u Resniku, Sopnica Jug | Foto: DAZ, OSS uredjena zemlja

Država Sopnicu vidi kao projekt priuštivog stanovanja

Država Sopnicu Jug već neko vrijeme razmatra kao jednu od lokacija za novi projekt priuštivog stanovanja, a o njegovu razvoju Ministarstvo razgovara s Gradom Zagrebom.

Daljnji razvoj trebao bi se odvijati prema novom Zakonu o priuštivom stanovanju, koji je donesen u travnju. Njime je postavljen novi okvir za državne i lokalne stambene projekte, a Vlada je do 2030. najavila izgradnju i obnovu ukupno 20.200 stanova i obiteljskih kuća.

Od ukupno najavljenog broja, oko 8.000 novih stanova trebalo bi se graditi preko APN-a, dok bi se dodatnih 9.000 stavilo u funkciju aktiviranjem praznih stambenih jedinica. Ostatak programa odnosi se na državne nekretnine te gradnju i obnovu na potpomognutim područjima. Za provedbu stambene politike do 2030. planirano je oko dvije milijarde eura, uz dodatna ulaganja do 2034. godine.

Upravo bi novi Zakon o priuštivom stanovanju trebao biti ključan za realizaciju takvih projekata. Njime APN dobiva znatno samostalniju ulogu nego dosad te je određen kao javni investitor koji može provoditi projekte i kada grad ili općina nemaju vlastiti program priuštivog stanovanja. Lokalna samouprava zato više ne mora biti nositelj projekta, ali i dalje ostaje važna u pitanjima prostornog planiranja, prometne i komunalne infrastrukture te povezivanja novog naselja s ostatkom grada.