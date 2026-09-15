Za projekt na najvećoj parceli u Zagrebu konačno izdana dozvola: Sad kreće potraga za izvođačem

Konačno je izdana lokacijska dozvola za novi mega Centar za gospodarenje otpadom u Zagrebu. Tek sad može krenuti potraga za izvođačem.

U lipnju ove godine u javnom savjetovanju u javnoj nabavi našao se postupak izbora izvođača novog Centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Nabava se nije mogla nastaviti jer projekt u tom trenutku još nije imao lokacijsku dozvolu. Grad je dozvolu dočekao danas, što je gradonačelnik Tomislav Tomašević podijelio na konferenciji za medije. Podsjetimo, novi CGO u Resniku gradio bi se za okvirno 155 milijuna eura na najvećem gradskom zemljištu od ukupno milijun četvornih metara.

Dozvola kao iznenađenje

Iako je početkom lipnja 2026. godine pokrenuto prethodno savjetovanje za javnu nabavu projektiranja i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Zagrebu, Gradu je za projekt tek sada odobrena lokacijska dozvola. Ova informacija bila je iznenađenje i gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću koji je vijest čuo pred sam kraj konferencije za medije.

- Reći ću 'one last thing', a to je da smo upravo dobili informaciju da je izdana lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija Grada Zagreba. Nakon što je Ministarstvo Gradu dopustilo da izdaje lokacijsku dozvolu, to je uključivalo pribavljanje suglasnosti svih javnopravnih tijela. Lokacijska dozvola je danas izdana što znači da možemo krenuti dalje u javnu nabavu za projektiranje i izgradnju CGO-a u Resniku, otkrio je gradonačelnik. Resnik | foto: screen shot EOJN / Ekoenrg, IPZ Uniprojekt Terra

Obrada 350 tisuća tona smeća

Naime, nakon što se predmet već pojavio u javnoj nabavi, za projekt za Centar za gospodarenje otpadom Resnik zapravo se tek sada može tražiti projektante i izvođače. Nakon izdavanja ključne dozvole može se nastaviti postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju centra koji bi godišnje trebao obrađivati oko 350.000 tona otpada.

Od ranije je poznato da bi se centar prostirao na oko 16,89 hektara na području katastarskih općina Žitnjak i Resnik. Gradio bi se južno od naselja Resnik, oko sedam kilometara od središta Zagreba, u blizini Centralnog uređaja za pročišćivanje otpadnih voda. U novom CGO-u obrađivao bi se otpad s područja Zagreba i Zagrebačke županije - od miješanog komunalnog, preko biootpada, glomaznog otpada, do odvojeno prikljupljenih reciklabilnih materijala.

Izgradnja u dvije etape

Projekt je podijeljen u dvije etape. Prva obuhvaća izgradnju nove pristupne prometnice koja će CGO povezati s Čulinečkom cestom, zajedno s vodoopskrbom, odvodnjom, elektroenergetskom i oborinskom infrastrukturom. Druga obuhvaća izgradnju samog kompleksa: ulazno-izlaznu zonu s vagama, upravnu zgradu, trafostanice, skladišta, servisni centar te postrojenja za obradu otpada.

Središnji dio centra bit će postrojenje za mehaničku i biološku obradu otpada. Predviđena je obrada više od 134.000 tona miješanog komunalnog otpada godišnje, pri čemu će se biosušenjem proizvoditi gorivo iz otpada. Odvojeno će se obrađivati papir, karton, ambalaža i glomazni otpad, uz izdvajanje materijala za recikliranje.

Biootpad će se obrađivati suhom fermentacijom i kompostiranjem, čime će nastajati bioplin i kompost. Bioplin će se koristiti za proizvodnju električne i toplinske energije, uz planirane fotonaponske elektrane. Izgradnja bi koštala oko 155 milijuna eura, a izvedba bi trajala okvirno dvije godine.