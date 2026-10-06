Top natječaj koji je svima zapeo za oko: Traži se izvođač novog dalmatinskog tornja od 12 milijuna eura

Novi kompleks zračne plovidbe prostirat će se na više od 5.500 kvadrata, a njegov zaštitni znak bit će zanimljiv kontrolni toranj.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe raspisala je jako zanimljiv natječaj koji je pobudio velik interes građevinske operative. Riječ je o gradnju novog višenamjenskog centra u Zemuniku, investiciji procijenjene vrijednosti čak 12.344.500 eura koja, između ostalog uključuje i izgradnju kontrolnog tornja od 32 metra.

Ponude potencijalnih izvođača zaprimaju se do 2. studenog za kada je zakazano otvaranje ponuda. Očekuje se da će javni poziv biti okončan do početka ožujka iduće godine, a otvaranje gradilišta 15. ožujka. Predviđeno trajanje radova iznosi 18 mjeseci, što znači da bi građevina trebala biti u punoj funkciji kraj 2029. godine.

Lokacija i obuhvat projekta

Višenamjenski centar gradit će se na novoformiranoj parceli na području Zemunika, u blizini Zračne luke Zadar. Kompleks će imati više od 5.500 četvornih metara, a njegov najupečatljiviji dio bit će kontrolni toranj visok gotovo 32 metra.

Glavna zgrada bit će prizemnica približno kvadratnog tlocrta, dimenzija čak 106,6 puta 121,9 metara, s ukupnom bruto površinom od 5.573 četvorna metra. Visina zgrade s ravnim krovom iznosit će 6,4 metra, dok će se iznad kompleksa uzdizati kontrolni toranj visok 31,6 metara.

Zgrada će biti podijeljena na operativni i administrativni prostor te dio namijenjen parkiranju i pratećim sadržajima. Iako je zamišljena kao jednostavan pravokutni kubus, monotonija velikog volumena razbit će se atrijima koji će u unutrašnjost dovoditi prirodno svjetlo. centar zračne plovidbe | foto: screen shot EOJN

Pristupne ceste

Do novog kompleksa dolazit će se sa zapadne strane, preko buduće pristupne ceste povezane s projektom rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC 422 i pristupne ceste Zračne luke Zadar. Za taj je prometni zahvat građevinska dozvola izdana 30. travnja 2026. godine.

Oko centra će se i urediti vatrogasni pristupi, dok je za odvodnju predviđen razdjelni sustav, a do izgradnje javne sanitarne kanalizacije koristit će se biološki uređaj za pročišćavanje. S obzirom na vrijednost veću od 12 milijuna eura, površinu kompleksa i gotovo 32 metra visok toranj, riječ je o značajnom infrastrukturnom zahvatu Hrvatske kontrole zračne plovidbe na zadarskom području.

No, svakako treba reći, objavljene 3D vizualizacije pritom još ne prikazuju nužno konačan izgled građevine. Naime, u dokumentaciji je izričito navedeno da predstavljaju idejni koncept koji se može razlikovati od konačno projektiranog stanja.

Na krovu solarna elektrana

Novi centar dobit će i vlastitu transformatorsku stanicu, dok će se na velikoj površini ravnog krova postaviti fotonaponska elektrana. Za grijanje i hlađenje predviđene su dizalice topline te VRF i split sustavi, uz rekuperatorsku ventilaciju i druge suvremene strojarske sustave. Projektirana je i aluminijska vanjska stolarija s trostrukim izolacijskim staklom visokih energetskih svojstava te integriranom zaštitom od sunca.